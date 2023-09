Die Mitte rückt nach rechts: Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit auf dem Vormarsch

Berlin. Demokratiefeindliche und antisemitische Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft nehmen weiter zu - und immer mehr Menschen in Deutschland haben ein rechtsextremes Weltbild. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Studie „Die Distanzierte Mitte“ des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung und der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung hervor.

Das Bielefelder Institut führt solche Untersuchungen bereits seit 2002 durch, seit dem Jahr 2006 als „Mitte-Studien“ im Zweijahresrhythmus gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Einige Ergebnisse der repräsentativen Befragung aus diesem Jahr lassen besonders aufhorchen. Fünf zentrale Erkenntnisse der Studie:













Immer mehr Menschen haben rechtsextreme Einstellungen

Der Studie zufolge hat mittlerweile jeder zwölfte Erwachsene in Deutschland (8,3 Prozent) ein „manifest rechtsextremes Weltbild“. Davon sprechen die Autorinnen und Autoren der Studie, wenn Menschen nicht nur einzelnen als rechtsextrem eingestuften Aussagen zustimmen, sondern gleich einer ganzen Reihe. So haben die Forscher etwa gefragt, ob Deutschland „eine einzige starke Partei“ brauche, „die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert“. Dem stimmten gut 24 Prozent der Befragten ganz oder überwiegend zu. Fast zwölf Prozent stimmten der Aussage zu, auch heute noch sei der Einfluss der Juden zu groß. Bei der Befragung für die vergangene Mitte-Studie für die Jahre 2020/21 hatten den Forschern zufolge nur 1,7 Prozent ein „manifest rechtsextremes Weltbild“. Dieser Wert hat sich demnach seitdem fast verfünffacht. Besonders hoch sind die Zustimmungswerte zu einem Teil der rechtsextremen Aussagen der Studie zufolge in der Gruppe der 18 bis 24-Jährigen.

Antisemitismus und andere menschenfeindlichen Einstellungen sind weiter angestiegen

Damit einher geht auch eine stärkere Zustimmung zu antisemitischen und anderen gegen Minderheiten in der Gesellschaft gerichteten Aussagen. 16,5 Prozent der Befragten glauben, Jüdinnen und Juden versuchten heute, „aus der Geschichte des Dritten Reichs ihren Vorteil zu ziehen“. Fast 19 Prozent schließen sich dem zumindest teilweise an. Gut 20 Prozent wollen bettelnde Obdachlose aus Fußgängerzonen entfernen. Mehr als 16 Prozent finden es „ekelhaft, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen“. Mehr als 28 Prozent glauben, dass Sinti und Roma zu Kriminalität neigen.

Immer weniger Menschen haben Vertrauen in die Demokratie

Gesunken ist dagegen das Vertrauen vieler Menschen in die Demokratie. 51,5 Prozent der Befragten erklärten, sie hätten Vertrauen in staatliche Institutionen (2020/21: 61,7 Prozent). Auch das Vertrauen in die Medien ist von mehr als 74 Prozent auf etwas über 66 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig ist das Gefühl politischer Machtlosigkeit bei vielen Menschen gestiegen. Die Forscher sehen einen starken Anstieg beim Verschwörungsglauben in der Bevölkerung (von 25,4 auf 38 Prozent) und beim Populismus (von 20,6 auf 28,6 Prozent). Mehr als verdoppelt hat sich die Billigung politischer Gewalt. Sahen 2020/21 noch 5,3 Prozent der Befragten Gewalt als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung an, sind es jetzt mehr als 13 Prozent. Gewalt als politisches Mittel wird demnach in der politischen Mitte am seltensten gutgeheißen, links der Mitte häufiger, und rechts der Mitte sehr viel häufiger.

Einsamkeit und soziale Ungleichheit beflügeln demokratiegefährdende Einstellungen

Wer einsam ist und sich aus der Gesellschaft ausgeschlossen fühlt, neigt eher zu antidemokratischen und menschenfeindlichen Einstellungen. Auch Menschen, die wirtschaftlich schlechter gestellt sind, äußern den Forschern zufolge häufiger Vorurteile gegen Minderheiten.

Die Mehrheit sieht den Klimawandel als Gefahr

Die Mehrheit der Befragten sieht den Klimawandel als große Bedrohung an, hat der „Mitte-Studie“ zufolge eine „klimapolitisch progressive“ Haltung und befürwortet politische Maßnahmen zum Klimaschutz. Dreiviertel der Befragten stimmten der Aussage zu, dass der Krieg in der Ukraine deutlich mache, „dass wir den Ausbau erneuerbarer Energie schneller vorantreiben müssen“. 30 Prozent findet Proteste und Blockaden von Klima-Aktivisten nachvollziehbar. 65 Prozent wünschen sich mehr Bürgerbeteiligung bei der Energiewende. 40 Prozent glauben, Deutschland könne sich die Energiewende im Moment nicht leisten. 27 Prozent sprechen sich dafür aus, sich mit Russland zu einigen und wieder mehr Gas und Öl von dort zu beziehen.

Das ist die Datengrundlage der Studie Die Forscher haben bundesweit 2027 Menschen in einer repräsentativen Telefonumfrage befragen lassen. Diese Befragung fand im Zeitraum vom 2. Januar bis 28. Februar 2023 statt. Die Befragten waren zwischen 18 und 94 Jahre und im Durchschnitt 50 Jahre alt. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ für die erwachsene deutsche Wohnbevölkerung. Die Forscher gehen davon aus, dass ihre Stichprobe insofern verzerrt ist, als dass Personen mit bewusst rechtsextremer Auffassung und Menschen mit wissenschaftsfeindlichen Einstellungen häufiger nicht an solchen Befragung teilnehmen, oder nicht offen zu ihren Überzeugungen stehen. Sie gehen deshalb „tendenziell davon aus, das Niveau und Potenzial menschenfeindlicher und rechtsextremer Einstellungen in der Bevölkerung eher zu unterschätzen als zu überschätzen.“ Link zur Studie

So erklären sich die Forscher den Anstieg rechtsextremer Einstellungen

Unsicherheit öffne das Tor für Populismus und Menschenfeindlichkeit, erklärte Studienleiter Andreas Zick, Professor und Direktor des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Die Forscher führen den starken Anstieg rechtsextremer und menschenfeindlicher Einstellungen auf die ineinander verwobenen gesellschaftlichen Krisen der vergangenen Jahre zurück: Zuerst die Corona-Pandemie. Dann der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten und gestiegenen Kosten auch in Deutschland.

Ganz verwunderlich sind die Ergebnisse der neuen „Mitte-Studie“ angesichts der jüngsten Umfragewerte der in weiten Teilen rechtsextremen AfD nicht. Die Partei erhielt zuletzt in den Umfragen mehrerer Institute bundesweit eine Zustimmung von 22 Prozent. Beate Küpper, Professorin an der Hochschule Niederrhein und eine der Hauptautorinnen der Studie, sieht das Wählerpotential der AfD angesichts dieser Umfragen zwar noch nicht vollständig ausgeschöpft. Viele Nichtwähler werde die AfD aber voraussichtlich nicht mehr überzeugen können. Der Anteil der Nichtwähler mit rechtsextremen Ansichten sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen – wohl weil die meisten von ihnen mittlerweile bereits die AfD wählen. Große Potentiale für die AfD bei Wählerinnen und Wählern der CDU und CSU sieht Küpper ebenfalls nicht. Rechtsextreme Einstellungen seien bei den Anhängern der Unionsparteien nicht weit verbreitet.

Die Autorinnen und Autoren der Studie empfehlen vor allem, stärker in politische Bildung zu investieren. In allen Untersuchungen der mittlerweile mehr als zwanzigjährigen Studienreihe habe sich ein Bildungseffekt gezeigt, sagte Andreas Zick: Menschen mit formal niedrigerer Bildung zeigten im Schnitt eine höhere Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen. „Da kann ich die Menschen nicht für beschuldigen, sondern muss fragen: Wie sind die Institutionen aufgestellt, Menschen davor zu beschützen und ihnen beizubringen, Aussagen abzulehnen, etwa dass Juden zu viel Einfluss hätten.“

Die in der bisherigen Haushaltsplanung der Bundesregierung vorgesehenen Kürzungen für Demokratieförderprojekte und politische Bildung besorgten ihn sehr, sagte Zick. „Das ist ein falsches Signal“, betonte er. „Wir sind in Krisenzeiten, wir müssen überall sparen. Aber nicht an falscher Stelle.“