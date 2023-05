﻿Die Renaissance der Nachtzüge

Berlin. „Schlafwagen­politik“, das war mal eine Beleidigung, eines dieser Versatzstücke, das Politiker ohne viel Nachdenken in Mikrofone reden, ohne über die Herkunft aus der Eisenbahnwelt auch nur nachzudenken, ähnlich wie „Abstellgleis“ und „Weichen stellen“.

Mit einem echten Schlafwagen quer durch Europa war mit ziemlicher Sicherheit lange keiner mehr von ihnen gefahren. Dann aber kam Russlands Überfall auf die Ukraine und sie alle, von Bundeskanzler Olaf Scholz bis zu EU-Kommissions­präsidentin Ursula von der Leyen, stiegen in Kiew aus dem Salon-Schlafwagen der ukrainischen Eisenbahn. Für den alten Eisenbahnfan Joe Biden wurde sogar die „Rail Force One“ ins Leben gerufen.

„Wir glauben an eine Renaissance der Nachtzüge“

Im Westen, im Frieden, aber würde keiner von ihnen über Nacht mit der Bahn fahren, allein schon mangels Angebot. Das Comeback der Nachtzüge als klimafreundliche Alternative zum Flieger für Geschäfts- und Städte­reisende, das ist bisher nur ein zartes Pflänzchen. Aber es soll wachsen: „Wir glauben an eine Renaissance der Nachtzüge“, sagt der Schienen­verkehrs­beauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), dem Redaktions­Netzwerk Deutschland. „Das ist auch wünschenswert, um klimaneutralen und grenz­überschreitenden Verkehr auf der Schiene zu ermöglichen.“

2016 stieg die Deutsche Bahn (DB) aus dem Nachtzug­geschäft aus, wie bereits die meisten westeuropäischen Eisenbahn­gesellschaften vor ihr. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hielten die Fahne hoch und verzeichnen jedes Jahr mehr Übernachtungs­gäste in ihren Nightjet-Zügen. Auch in den Norden gibt es jetzt wieder mehr Verbindungen: Nach dem privaten Betreiber Snälltåget fährt jetzt auch die Schwedische Staatsbahn über Nacht von Berlin und Hamburg nach Malmö und Stockholm.

Um zu sehen, wie schwierig es ist, wieder konkurrenz­fähigen europäischen Nachtverkehr auf die Schiene zu bringen, muss man sich nur mit dem neuesten Zug durch die Nacht bewegen, von Berlin nach Brüssel in bummeligen zwölf Stunden. Er heißt „European Sleeper“ und fährt seit dem Pfingst­wochenende dreimal pro Woche.

Die Abendsonne senkt sich über Berlin, als der Premierenzug des „European Sleeper“ außerplanmäßig am Bahnhof Wannsee zum Halten kommt. Einige Jugendliche, die auf den verspäteten Regional­express nach Brandenburg warten, schauen verblüfft, was sich da an ihrem Bahnsteig breitmacht. Eine Cargo-Lok, zwei antike Schlafwagen in auffälligem Wellblechkleid, sieben rot-weiße Liegewagen, die mindestens doppelt so alt sind wie die jetzt sehr interessierten jungen Leute auf dem Bahnsteig, ganz hinten zwei Sitzwagen. Zurück in die Zukunft, selten passte dieser Spruch besser.

In diesem Zug steckt viel Europa

Chris Engelsman schiebt das Fenster in seinem Abteil herunter (natürlich kann man in diesen Wagen die Fenster herunterschieben). „Was ist das für ein Zug?“, fragen die Wartenden auf dem Bahnsteig. „Das ist mein Zug“, antwortet der Eisenbahn-Jungunternehmer einigermaßen beiläufig, aber nicht ohne Stolz. „Wir fahren über Nacht nach Brüssel – und vorher nach Amsterdam.“

Er zeigt auf den Schriftzug seiner Firma unter sich am Waggon, den sie an diesem Nachmittag frisch angebracht haben. Die Schlafwagen wurden vor fast 70 Jahren in Belgien gebaut und vor 30 Jahren renoviert. Die gemieteten Liegewagen stammen aus der DDR, zugelassen sind sie in der Slowakei, die Halterungen für die Fahrtziel­anzeiger stammen von der polnischen Bahn, in den vergangenen Jahren verkehrten sie zwischen Österreich und der Türkei. Ein wahrhaft europäisches Sammelsurium, das sich hier auf den Weg gemacht hat.

Engelsman ruft den Wartenden am Bahnhof noch die Adresse der Buchungs­website zu, dann rollt der Zug wieder an, westwärts auf seinem ersten Weg durch die Nacht.

Engelsman und sein Kompagnon Elmer van Buuren sind die Gesichter hinter diesem neuen niederländisch-belgischen Start-up, das von wachsender Flugscham und einer europäischen Nachtzug­renaissance profitieren will.

Van Buuren begrüßt die Fahrgäste persönlich in vier Sprachen über die Zug­lautsprecher. „Wir müssen das aufnehmen und jedes Mal abspielen“, scherzt Engelsman währenddessen. Van Buuren steckt seinen Kopf ins Abteil: „Das war beileibe nicht meine erste Ansage, ich war jahrelang Zugbegleiter“, erklärt der Niederländer. Das ist nicht alles: Auch sein Vater arbeitete bei den Nederlandse Spoorwegen, der Sohn träumte sich abends mit Kursbüchern durch ganz Europa. Es sind ernsthafte Eisenbahn-Nerds, die mit Crowd­funding und jetzt auch mit politischer Unterstützung an der Nachtzug­renaissance arbeiten.

In Brüssel kommt der Verkehrs­minister von den belgischen Grünen an den Bahnsteig, und auch der deutsche Botschafter in Belgien, Martin Kottkamp, begrüßt die neue Hauptstadt­verbindung: „Jetzt sind Brüssel und Berlin durch einen Nachtzug verbunden!“, twitterte der Diplomat.

Weniger diplomatisch äußert sich Elmer van Buuren über seine Erfahrungen mit der Deutschen Bahn, besonders dem für die Strecken zuständigen Konzernteil DB Netz. „Die belgische Infrastruktur­gesellschaft Infrabel ist sehr kundenorientiert“, berichtet er, „die DB Netz ist das genaue Gegenteil.“ Tagsüber kann er seinen Zug nicht auf einem Berliner Abstellgleis parken, sondern muss vor die Stadt ins brandenburgische Wustermark fahren – und Extratrassengebühr bezahlen. „Dabei sind die Abstellgleise tagsüber nie voll belegt“, klagt van Buuren, „man müsste nur wollen.“

Wegen Bauarbeiten muss der Zug einen weiten Schlenker von Hannover über Bremen nach Osnabrück fahren, auch das stelle DB Netz dem Start-up gesondert in Rechnung.

Zurzeit sind die „European Sleeper“-Macher mit den Planungen für eine zweite Route beschäftigt: Von Amsterdam und Brüssel soll es über Nacht nach Südfrankreich und dann weiter nach Barcelona gehen. Die EU-Kommission unterstützt das Projekt.

„Wichtiger als Geld ist uns dabei die politische Rückendeckung“, berichtet Chris Engelsman bei der Premieren­fahrt. „Wir haben uns um einen gemeinsamen Termin mit den belgischen, französischen und spanischen Infrastruktur­gesellschaften wegen möglicher Trassen bemüht. Wir wurden zunächst auf Herbst vertröstet. Nachdem sich die EU-Kommission eingeschaltet hat, setzen wir uns jetzt in zwei Wochen zusammen.“

Im Liegewagen des „European Sleeper“ zwischen Berlin und Brüssel © Quelle: IMAGO/ANP

„Staatlicherseits sehe ich die Aufgabe darin, dass europaweit Nachtzug­trassen vorgesehen werden, auf denen Nachtzüge dann nach einem attraktiven Fahrplan verkehren können“, sagt der deutsche Bahnbeauftragte Theurer dem RND.

Es gibt noch einiges zu tun bis zu einem tragfähigen europäischen Nachtzug­netz, das nicht nur eine Nische bedient, findet auch die Grünen-Europa­politikerin Anna Deparnay-Grunenberg, die im Verkehrs­ausschuss des EU-Parlaments sitzt. „Ein echtes Nachtzugnetz muss tägliche, verlässliche Verbindungen mit ausreichendem Komfort anbieten – nicht auf Monate hinaus ausgebuchte Züge, große Lücken im Netz und keine zentralen Buchungs­plattformen.“ Dazu käme noch das Problem mit den Trassenpreisen, die in jedem Land nach einer komplett anderen Systematik berechnet werden. „Es gibt viele Hebel, an denen wir etwas umstellen müssen“, sagt Deparnay-Grunenberg. „Wenn der politische Wille dafür nicht da ist, wird es sehr schwierig, über das Niveau von dem, was jetzt heute gemacht wird, hinauszukommen.“

Auch Theurer glaubt, dass Nacht­verbindungen jenseits aller Bahnromantik eine Zukunft haben. „Derzeit sind Nachtzüge ein viel versprechendes Nischen­produkt, oder besser eine Angebots­erweiterung“, sagt der Bahnbeauftragte dem RND. „Wenn die sich bewährt mit ganzjährig stabilen Fahrplänen, dann wäre das eine verlässliche, zusätzliche Reiseoption.“ Der Schwabe nennt als Beispiel eine Strecke, die ihm besonders aufgefallen ist: „Neuerdings fährt ein direkter Nachtzug von Stuttgart nach Zagreb. Das ist ein attraktives Angebot, auch weil es auf dieser Strecke nur sehr wenige Direktflüge gibt.“

„Was nicht verschrottet ist, fährt“

Ursprünglich war der „European Sleeper“ bereits für 2022 angekündigt und sollte bis nach Prag fahren. Der Plan zerschlug sich zunächst. Prag steht jetzt für 2024 wieder im Fahrplan. In den vergangenen Jahren mussten Engelsman und van Buuren einige Rückschläge einstecken, vor allem die Suche nach Wagen gestaltete sich schwieriger als gedacht.

„Was nicht verschrottet ist, fährt“, bringt es Patrick Neumann auf den Punkt, Bahn­enthusiast und Mitglied der Initiative Back on Track, die sich für mehr Nachtzüge in Europa einsetzt. Natürlich ist auch der gesamte Vorstand von Back on Track an Bord und zeigt Flagge.

„Besonders interessant ist dieser Nachtzug für die vielen Geschäfts­reisenden im Politik­betrieb, die für Tages­meetings in Brüssel bislang frühmorgens den ‚Pyjamaflieger‘ nehmen mussten“, meint Juri Maier, Vorsitzender von Back on Track Germany. „Darin steckt Symbolwirkung.“ Jetzt könnten Regierungs­behörden, Lobbygruppen und NGOs zeigen, dass sie Klimaschutz ernst nehmen und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf den Nachtzug buchen. „Denn ‚Liegen statt fliegen‘ eliminiert die Treibhaus­wirkung auf dieser Strecke nach unseren Berechnungen um satte 97 Prozent“, wirbt Maier. Und auch Deparnay-Grunenberg hofft auf eine Signalwirkung reisender Europa­politiker. „Besser, als zu nachtschlafender Zeit am Flughafen in der Schlange zu stehen, ist es allemal.“

Der Platzhirsch steht schon bereit, um auf der Strecke Konkurrenz zu machen

Dass in der Strecke Berlin–Brüssel Potenzial steckt, hat auch der Platzhirsch im Nachtzug­verkehr, die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), erkannt. Ab Dezember soll ein neuer Nachtzug zwischen Berlin und Paris verkehren, der mit dem bestehenden Angebot zwischen Brüssel und Wien verbunden wird, so dass dem „European Sleeper“ direkt Konkurrenz gemacht wird.

Ob dann bereits die neuen Nachtzug­wagen eingesetzt werden, die die ÖBB bestellt haben, konnte ein Unternehmens­sprecher nicht bestätigen. Auch „European Sleeper“ will jetzt Wagen auf eigene Rechnung umrüsten lassen. „Wir finden keine Schlaf- und Liegewagen auf dem Markt und wollen jetzt gebrauchte Sitzwagen umbauen lassen“, kündigt Engelsman an. Dann soll es auch Einzelkojen im Schlafwagen geben.

Die Nachtzug­gründer Elmer van Buuren (links) und Chris Engelsman bei der Ankunft in Brüssel. © Quelle: Jan Sternberg/RND

Bei der Premierenfahrt erreicht ihr Zug Brüssel mit 45 Minuten Verspätung. Erstaunlich fröhlich und unzerknautscht steigen Engelsman und van Buuren in Brüssel aus dem Schlafwagen. „Für die Verspätung sind wir nicht verantwortlich“, sagt Engelsman. Das war – mal wieder – die Deutsche Bahn mit unangekündigten Bauarbeiten.