﻿„Die Russen haben Angst vor ihr“: Die Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine

Welternährungsprogramm: Schwarzmeer-Getreideabkommen muss verlässlich bleiben

Russland hat das Schwarzmeer-Getreideabkommen um 60 Tage verlängert. Der Direktor des UN-Welternährungsprogramms in Deutschland, Martin Frick, mahnt Stabilität und Verlässlichkeit des Abkommens an. Nur so ließen sich die Lebensmittelpreise langfristig stabilisieren.