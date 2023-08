﻿Die Schuldenbremse bremst zu viel

Die Himmelsrichtung ist egal. Wer wissen will, was die Schuldenbremse angerichtet hat, muss Deutschland in Richtung Dänemark, der Schweiz, Polen, Tschechien oder der Niederlande verlassen. Nach rumpeliger Fahrt über deutsche Autobahnen geht es im Ausland über glatten Asphalt weiter zum Ziel. Man kann es sich aber auch einfacher machen und um die Ecke die Toiletten einer x-beliebigen Schule besuchen. Wer sich das nicht zumuten will, kann alternativ die jüngsten Studien zur sinkenden Kompetenz der Viertklässler in Deutsch und Mathematik studieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen: In Deutschland wird seit Jahren zu wenig investiert, zu wenig in die Infrastruktur, zu wenig in die Köpfe der Menschen. Das ist nicht allein die Schuld der Schuldenbremse, aber sie trägt einen erheblichen Anteil an der Fehlentwicklung. Als sie 2009 eingeführt wurde, sprach der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) von einer Entscheidung von historischer Tragweite. Wohl wahr, aber anders als von Steinbrück gemeint.

Dabei darf den damals agierenden Politikern durchaus eine gute Absicht unterstellt werden. Über die Jahrzehnte baute der Staat einen riesigen Schuldenberg auf. Das wurde ihm erleichtert durch eine falsch konstruierte und leicht aushebelbare Regelung im Grundgesetz. Nach der durften die Kredite des Bundes nicht höher sein als die Investitionen. Erstens schuf das einen breiten Spielraum für die Schuldenaufnahme. Zweitens konnte die Regelung leicht umgangen werden. Denn das Grundgesetz sah eine Ausnahme für den Fall der „Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ vor. Von dieser Ausnahme wurde oft und gern Gebrauch gemacht, schließlich war sie sehr schwammig formuliert. Und drittens enthielt das Grundgesetz dazu noch einen falschen Investitionsbegriff. Jeder Euro in Beton wurde als Investition betrachtet, jeder Euro für die Bildung zählte aber als konsumtive Ausgabe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klug investiertes Geld kann aus seinen Schulden herauswachsen

Die Schuldenbremse machte Schluss mit dieser überholten Regelung. Doch statt nun eine Vorschrift einzuführen, die echte Investitionen in die Zukunft des Landes erlaubt, gleichzeitig aber eine übermäßige Verschuldung unterbindet, wurde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Mit der neuen Regelung gibt es zwar etwas Spielraum, um auf konjunkturelle Schwankungen zu reagieren. Die Ausgaben des Staates werden jedoch überhaupt nicht mehr danach betrachtet, wohin sie fließen. Ein Euro, der für eine digitale Tafel in einer Schule ausgegeben wird, ist genauso „schlecht“ (oder gut) wie ein Euro, der ins Bürgergeld fließt oder für die Imagepflege der Bundesregierung ausgegeben wird.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Schulden sind schlecht. Dieses Weltbild prägt die Schuldenbremse. Doch was in der Wirtschaft und im Privaten nicht stimmt, stimmt beim Staat noch viel weniger. Wird das Geld klug investiert, dann kann er leicht aus seinen Schulden „herauswachsen“: Im Vergleich zur Wirtschaftsleistung wird ihre Bedeutung immer kleiner – geschehen zum Beispiel nach der Finanzkrise 2008/2009, als ein lang anhaltender Konjunkturboom einsetzte. Obwohl es keine nennenswerten Einsparungen gab und keine Schulden zurückgezahlt wurden, sank der Schuldenstand des Staates von 82 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahre 2010 auf unter 60 Prozent im Vor-Corona-Jahr 2019.

Wir versündigen uns an den künftigen Generationen

Werden dagegen Investitionen unterlassen, weil sie wegen einer Schuldenregel in Konkurrenz zu anderen Ausgaben des Staates stehen, kann das verheerende Folgen haben. Siehe oben. Unterlassene Klimaschutzmaßnahmen gefährden sogar nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, sondern auch die Lebensgrundlagen insgesamt. Die durch einen ungehemmten Klimawandel verursachten Kosten dürften die Zinsausgaben für schuldenfinanzierte Klimaprogramme um ein Zigfaches übersteigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir versündigen uns an den künftigen Generationen, wenn jetzt dringend notwendige Investitionen unterbleiben und weiter von der Substanz gelebt wird.

Gern wird von Anhängern einer strikten Schuldenregel argumentiert, es verbiete sich, jetzt auf Kosten der künftigen Generation zu leben. Andersherum wird ein Schuh draus: Wir versündigen uns an den künftigen Generationen, wenn jetzt dringend notwendige Investitionen unterbleiben und weiter von der Substanz gelebt wird.

Falsch wäre es allerdings, in der Haushaltspolitik jede Disziplin fahren zu lassen. Deshalb sollten die Schuldenregeln in ihrer Grundstruktur erhalten bleiben. Jeder ausgegebene Euro, der nicht durch Einnahmen gedeckt ist, muss weiter begründungspflichtig sein. Für einen klar abgrenzbaren Katalog von Investitionen gelten dann aber Ausnahmen, die nicht auf die Schuldengrenze angerechnet werden. Die Ampelkoalition hat das sogar schon praktiziert: Die trickreiche Verschiebung ungenutzter Kredite aus der Corona-Zeit in Höhe von 60 Milliarden Euro in den Klimafonds ist de facto nichts anderes als eine Lockerung der Schuldenbremse.