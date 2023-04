﻿Permanente Angst und Unsicherheit: Die schweren Arbeitsbedingungen westlicher Journalisten in Russland

Der in Russland festgenommene US-Journalist Evan Gershkovich scherzt aus dem Gefängnis heraus mit seiner Familie. Doch sein Fall löst unter westlichen Journalisten in Moskau Sorge aus. Auch weil sie seit dem 24. Februar 2022 ohnehin unter erschwerten Bedingungen arbeiten.

Moskau. Wenigstens hat er noch nicht seinen Humor verloren: In seinem ersten Brief aus russischer Haft an seine Familie wandte sich der in Russland inhaftierte US-amerikanische Journalist Evan Gershkovich auch direkt an seine Mutter: „Mama“, schrieb er, „jetzt hast du es doch noch geschafft, mich an Gefängniskost zu gewöhnen. Zum Frühstück geben sie uns heißen Weizenbrei, Haferflocken oder Hafergrütze. Ich erinnere mich an meine Kindheit.“

Dazu muss man wissen: Um „Kascha“ (russische Hafergrütze) zu mögen, muss man wohl tatsächlich eine russische Sozialisation hinter sich gebracht haben. Der lauwarme und fad schmeckende Getreideschleim, der zum russischen Frühstück gehört wie das Marmeladenbrot oder das weiche Ei zum deutschen, stellt für Nicht-Russen oft kaum ein lukullisches Highlight dar.

Doch als Kind jüdischer Emigranten aus der Sowjetunion arrangierte sich Gershkovich in seiner Jugend an der US-Küste offensichtlich mit der morgendlichen Portion „Kascha“, die ihm seine Mutter verabreichte. Dass dies im amerikanischen Umfeld von Cornflakes, Pancakes mit Ahornsirup, Spiegeleiern etc. mit einigem kindlichen Widerwillen geschah, kann angenommen werden.

In ernster Lage

So ist wohl die leichte Ironie zu verstehen, die aus Gershkovichs Zeilen spricht, die das „Wall Street Journal“ am vergangenen Freitag veröffentlichte.

Dass der bisherige Moskauer Korrespondent des US-Finanzblatts noch zu Foppereien aufgelegt ist, spricht für unverwüstlichen Lebensmut. Denn die Lage des 31-Jährigen ist ausgesprochen ernst: Unter dem Vorwurf der Spionage war er am 29. März von Sicherheitskräften bei Recherchen in der Millionenstadt Jekaterinburg am Ural festgenommen worden. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.

Gershkovichs Fall löst bei seinen ausländischen Korrespondenten-Kollegen in Russland insgesamt Nervosität aus. Denn er ist der erste westliche Journalist seit dem Kalten Krieg, der in Russland in Haft genommen wurde. Zuletzt war es im September 1986 dazu gekommen, als Nicholas Daniloff, damaliger Moskauer Korrespondent des Nachrichtenmagazins „U.S. News & World Report“, ins Gefängnis wanderte – ebenfalls aufgrund von Spionagevorwürfen.

Faustpfand für einen Gefangenenaustausch?

Das „Wall Street Journal“ und die US-Regierung weisen die Anschuldigungen gegen Gershkovich aufs Schärfste zurück. Beim State Department wird er inzwischen als „zu Unrecht inhaftiert“ geführt. Die Einstufung ist der erste Schritt für eine breit angelegte diplomatische Initiative der USA mit dem Ziel der Freilassung des Journalisten.

Doch ob es dazu in absehbarer Zeit kommt, ist im Augenblick kaum zu ermessen. Kenner des russischen Justizsystems gehen laut „Wall Street Journal“ davon aus, dass Gershkovich ein langwieriger Gerichtsprozess bevorsteht, an dessen Ende kaum ein Freispruch stehen dürfte. US-Spitzenbeamte wie der ehemalige US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, oder Daniel Hoffman, ehemaliger CIA-Resident in der russischen Hauptstadt, schließen auch nicht aus, dass der Journalist zum Faustpfand des Kremls für einen Gefangenenaustausch mit den USA werden könnte.

Aufgrund all dieser Unwägbarkeiten und der offensichtlichen Willkür, mit der Gershkovichs Festnahme erfolgte, stellen sich westliche Korrespondenten in dieser ohnehin konfrontativen Zeit noch stärker die Frage, wie es um ihre persönliche Sicherheit steht.

Ukraine und Russland tauschen mehr als 200 Gefangene aus Die Ukraine habe 106 russische Soldaten am Montag zurück in ihr Land gelassen, Russland 100 Ukrainer, teilten beide Seiten mit. © Quelle: Reuters

Visum nur noch für drei Monate

Unter denen, die nach dem Ausbruch der Kämpfe in der Ukraine am 24. Februar in Russland geblieben sind, besteht meistens der Wille, sich nicht vertreiben zu lassen. Das liegt womöglich an einem Gewöhnungseffekt. Dieser beruht auf der Erfahrung, dass die Berichterstattung auch unter dem neuen Mediengesetz vom März 2022 möglich war, das drakonische Strafen für all jene vorsieht, die sich öffentlich über das Geschehen in der Ukraine in einer Art und Weise äußern, die die russische Staatsmacht für unzutreffend erklärt. Allein schon das Wort „Krieg“ ist im Zusammenhang mit dem Geschehen in der Ukraine verboten. Vielmehr geht es aus offizieller Sicht Russlands nach wie vor um eine „Spezialoperation“.

Kritische Berichterstattung aus Russland unter Ausklammerung der Vorgänge in der Ukraine schien für internationale Medien bislang aber immer noch ohne strafrechtliche Konsequenzen realisierbar zu sein – bis Ende März, als Gershkovich festgenommen wurde.

Neben dem neuen Mediengesetz kamen zwar weitere Erschwernisse hinzu. Das Visum, das bislang einmal im Jahr aufwendig beantragt werden musste, ist nun nur noch drei Monate lang gültig. Außerdem sind jetzt zusätzliche Formalien bei der Beantragung einzuhalten. Doch auch darauf stellt man sich als Korrespondentin oder Korrespondent mit der Zeit ein.

Wo sind die roten Linien?

Die Behinderung bei der Arbeit ist zudem nicht immer gleich. Die Vertreterinnen und Vertreter der Fernsehsender etwa, die bei ihren Drehreisen schon allein dadurch auffallen, dass sie sich in größeren Teams mit Kamera- und Tonleuten auf Reisen begeben, müssen offenbar eher damit rechnen, von unbekannten Beschattern verfolgt zu werden. Printjournalisten, die auf leiseren Sohlen nur mit Kugelschreiber und Block unterwegs sind, machen diese Erfahrung seltener.

Allerdings gehört es zu den Eigenheiten der russischen Autokratie, dass sie möglichst unberechenbar agiert und sich niemand sicher sein kann, nicht doch in ihr Visier zu geraten. Dadurch wird ein allgemeines Angstklima mit dem Ziel geschaffen, dass sich jede und jeder von selbst möglichst gefügig verhält. Jeanne Cavelier, Leiterin des Osteuropa- und Zentralasienreferats in der Pariser Zentrale von „Reporter ohne Grenzen“, nennt die Gefangennahme Gershkovichs daher eine Einschüchterungsmaßnahme: „Es ist wahrscheinlich ein Mittel, allen westlichen Journalisten Angst einzuflößen, die versuchen, Aspekte des Krieges vor Ort in Russland zu recherchieren“, sagte sie der US-Nachrichtenagentur AP.

Was genau Gershkovich als „Spionage“ ausgelegt werden könnte, ist allerdings auch knapp drei Wochen nach seiner Verhaftung unklar. Bekannt ist, dass die russische Waffenindustrie im Raum Jekaterinburg stark vertreten ist, und der Reporter des „Wall Street Journals“ offenbar Kontakt zu Vertretern entsprechender Unternehmen aufnehmen wollte. Das Problem: Die russische Gesetzgebung zum Straftatbestand der Spionage ist so umfassend und schwammig gefasst, dass überhaupt nicht klar ist, wo die roten Linien anfangen, die der 31-Jährige überschritten haben könnte.

Permanenter Zustand der Unsicherheit

Daraus ziehen die meisten internationalen Journalistinnen und Journalisten nun den Schluss, dass es sich wohl empfiehlt, in Orten mit überdurchschnittlich vielen Rüstungsunternehmen eher weniger zu recherchieren. Ob die Annahme bei all ihrer Plausibilität zutreffend ist, weiß aber niemand so genau.

Doch genau darum geht es der russischen Staatsmacht: einen permanenten Zustand der Unsicherheit über diese oder mögliche andere Gefahren zu erzeugen. Dafür reicht die Verhaftung des einen amerikanischen Kollegen vorerst völlig aus – oder eben vielleicht auch nicht. Wer weiß?

Nicht nur unter den ausländischen Korrespondenten wächst die Unsicherheit, sondern auch unter ihren potenziellen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Und das erschwert die internationale Berichterstattung aus Russland heraus häufig mehr, als wenn sich Menschen ganz grundsätzlich weigern, mit Journalisten aus Ländern zu sprechen, die als feindselig eingestuft werden. Denn immerhin herrscht im letzteren Fall für beide Seiten sofort Klarheit.

Plötzlich keine Antworten mehr

Als das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) im Februar etwa mit einem Straßenkünstler über eines seiner Wandbilder sprechen wollte, lehnte dieser die Gesprächsanfrage umgehend ab: „Mit einem ausländischen Journalisten zu reden, würde ich als Verrat empfinden“, antwortete er. Das war zwar brüsk, aber diese Direktheit ersparte es dem Korrespondenten dieser Publikation, weitere unnötige Zeit in die potenzielle Informationsquelle zu investieren.

Anders verhielt es sich bei einer Hilfsorganisation, die auf eine RND-Gesprächsanfrage ebenfalls sofort antwortete, und zwar zustimmend: Ein Gespräch sei gerne möglich, hieß es. Doch als es darum ging, den Termin für ein Treffen zu konkretisieren, kamen plötzlich keine Antworten mehr.

Das passiert ausländischen Korrespondenten in Russland inzwischen des Öfteren, und zwar vor allem mit genau jenen Menschen, die so mutig sind, durch zivilgesellschaftliches Engagement etwas verändern zu wollen. Zunächst finden sie den Gedanken gut, ihr politisches Anliegen über die Medien in die Öffentlichkeit tragen zu können. Oft geht es ja um Themen, die eigentlich unverfänglich erscheinen. Doch je mehr sie darüber nachdenken, desto stärker wachsen die Bedenken, mit einem Journalisten aus einem Staat wie Deutschland zu sprechen, der vom Kreml inzwischen als unfreundlich eingestuft wird.

Viel Zeit in Gespräche stecken, die niemals stattfinden werden

Die Angesprochenen wollen reden, dann nicht, und schließlich doch wieder, und so weiter und so fort. Diese Unentschiedenheit führt mitunter dazu, dass die Korrespondentin oder der Korrespondent viel Zeit in ein Gespräch investiert, das am Schluss niemals stattfinden wird.

Doch das ist zu respektieren. All jene, die nur ansatzweise bereit sind, mit einem Gang an die Öffentlichkeit ein persönliches Risiko einzugehen, beweisen sehr viel Mut, auch wenn sie sich nach Abwägung aller Faktoren dagegen entscheiden. Viel schlimmer wäre es, wenn irgendjemand in Gefahr geriete, und die Korrespondentin oder der Korrespondent hätte das zu verantworten.

