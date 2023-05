﻿Die Sonnenkönigin und der Bluthund

Bad Arolsen. Das Thema ist Claudia Roth wichtig. So wichtig, dass sie sich am 8. März dieses Jahres selbst auf den Weg in die nordhessische Provinz macht, um die Erinnerung an die NS-Opfer zu unterstützen. Dort, in der Kleinstadt Bad Arolsen, haben die „Arolsen Archives“ ihren Sitz, das weltgrößte Archiv der Verschleppten, Ermordeten und Vermissten der NS-Herrschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit einer beeindruckenden Sammlung an Originaldokumenten, Daten und Materialien wird den Menschen (…) wieder ein Name, eine Identität und ein Gesicht gegeben“, notiert Roth später auf ihrer Homepage. Und: „Wir brauchen Orte wie die Arolsen Archives.“

Das sind, im Nachhinein, schale Worte. Denn so wahr sie in Bezug auf die Erinnerungsarbeit des Archivs sind – so falsch scheinen sie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen der rund 200 Mitarbeitenden.

Arolsen Archives: „Ein erodierendes Haus“

Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) liegen zahlreiche Protokolle und Berichte sowie umfangreiche Dokumente vor, die auf ein Klima der Angst, Willkür sowie reihenweise Kündigungen kompetenter und überwiegend hochqualifizierter Angestellter hindeuten. Mit einem Dutzend aktiver und früherer Mitarbeiter hat das RND ausführlich gesprochen. Was sie schildern, handelt von Demütigungen, Ausgrenzung und anderen schweren Vorwürfen, die das Bild dieser Institution schwer beschädigen könnten. „Es tut mir selbst weh, ein so erodierendes, auseinanderfallendes, in Teilen nicht mehr arbeitsfähiges Haus zu sehen“, sagt eine leitende Mitarbeiterin gegenüber dem RND.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 2016 Leiterin der Arolsen Archives: Floriane Azoulay. © Quelle: Nikolai Marcinowski

Die Vorwürfe sind auch der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, als Vertreterin Deutschlands Geldgeberin der Arolsen Archives, bei ihrem Besuch bekannt. Gerade zwei Tage zuvor, am 6. März, hatte sie eine Mail des Hildesheimer Anwalts Daniel Vogel erhalten, der für 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses schreibt. „Dringend – Missbräuchliches Führungsverhalten durch die Direktion – Kultur der Angst – Bitte um Vermittlung“ ist die Nachricht überschrieben, in den folgenden 16 Seiten geht es um Mobbing, Sexismus und die Androhung von Strafanzeigen durch die Führung. Roth antwortet gleich am nächsten Tag. „Ich habe diese (schweren Vorwürfe) betroffen zur Kenntnis genommen“, schreibt sie.

In ihrem Bericht über den Besuch findet sich darin: kein Wort. Zu brisant ist der Inhalt.

Tatsächlich handelt es sich bei den Arolsen Archives um eine weltweit einmalige Institution, das größte NS-Dokumentationszentrum weltweit, offizieller Teil des Unesco-Weltdokumentenerbes. Nach dem Zweiten Weltkrieg als Internationaler Suchdienst des Roten Kreuzes gegründet, umfasst es heute 30 Millionen Dokumente, die Auskunft über das Schicksal von 17,5 Millionen NS-Opfern geben. Millionen Anfragen hat der Suchdienst beantwortet, bis heute wenden sich Angehörige nach Bad Arolsen, in der Hoffnung, etwas über die Verschollenen in ihren Familien zu erfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die hehren Ziele der Arolsen Archives

Den hehren Anspruch haben sich die Arolsen Archives auch in ihrer Mission festgeschrieben. „Ausgehend von unserer historischen Sammlung“, heißt es da, setze man sich „für historische Wahrheit sowie Respekt, Vielfalt und Demokratie ein“.

Nur dass die Berichte jetzt in krassem Gegensatz zu diesen Zielen stehen.

Die Vorwürfe richten sich insbesondere gegen zwei Personen, das jetzige Direktorium: Die Französin Floriane Azoulay, seit 2016 an der Spitze der Arolsen Archives, und ihr Stellvertreter, der Deutsche Steffen Baumheier. Interne Spitznamen: Die Sonnenkönigin und ihr Bluthund.

Dokumentenregale in den Arolsen Archives © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Dabei halten auch Kritiker insbesondere Azoulay zugute, dass sie den früheren Suchdienst erheblich entstaubt hat. Das Haus galt als verschlossen, bürokratisch und schien Anfragen zeitweise eher als Störung der inneren Ruhe aufzufassen. Die Französin hat das Archiv geöffnet, die Digitalisierung vorangetrieben, mit Social-Media-Kampagnen sorgt sie immer wieder für Aufmerksamkeit. Ein Beispiel: Für das Crowdfunding-Projekt #everynamecounts, „Jeder Name zählt“, haben Tausende Freiwillige bereits mehr als sechs Millionen Dokumente für ein digitales Denkmal bearbeitet. Auch Roth wirbt dafür.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon bald nach dem Amtsantritt jedoch soll sich das Direktorium zunehmend selbstherrlich verhalten haben, offene Kritik galt als Majestätsbeleidigung. Wer der Führung nicht genehm war, werde unverhohlen zur Kündigung gedrängt, der wahre Grund bleibe oft im Dunkeln. Die Arbeitsteilung zwischen beiden sei dabei immer gleich: Sie sei es, die über Gnade und Ungnade entscheidet – und er der Mann fürs Grobe.

Beispiele dafür gibt es zuhauf. Da ist die Mitarbeiterin, die kurz vor der schon fest zugesagten Verlängerung ihres Vertrags der Leitung mitteilt, schwanger zu sein – und der Baumheier dann mitteilt, dass dies für ein unbefristetes Arbeitsverhältnis „nicht so gut“ sei – die entsprechende Mail liegt dem RND vor. Sie sei isoliert worden, die Direktorin habe kaum mehr mit ihr gesprochen, sie würde den Betriebsfrieden stören, habe man ihr vorgeworfen. „Ich entwickelte Existenzängste – als werdende Mutter in der Pandemie ohne Job.“ Am Ende stehen ihre Klage, ein Vergleich, ihr Abschied.

„Den Umgang mit mir habe ich als diskriminierend und unmenschlich empfunden“, sagt sie. „Ich wurde bestraft für meine Ehrlichkeit.“

„Was mit den Menschen passiert, ist skandalös“

Ein früherer Mitarbeiter berichtet, wie eine anfangs offene Diskussionskultur immer mehr einer Atmosphäre von Angst und Einschüchterung gewichen sei. „Ich habe gesehen, wie angesehene Kolleginnen und Kollegen um mich herum aus der Organisation gedrängt wurden, nur weil sie ihre Kompetenzen einbringen wollten“, sagt er. „Sie wurden geghostet, aus Projekten entfernt, mehr oder weniger subtil gemobbt.“ Im vergangenen Jahr verließ er die Arolsen Archives – auf Kosten seiner Karriere als NS-Forscher. Sein Fazit: „Was mit den Menschen bei den Arolsen Archives passiert, ist skandalös.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein anderer leitender Mitarbeiter, der das Haus wegen der jetzigen Führung zuletzt verlassen hat, bezeugt, wie der Vizedirektor über eine unerwünschte Mitarbeiterin gesagt habe: „Die provoziere ich so lange, bis sie etwas Falsches sagt.“ Ihm selbst sei, als er der Aufforderung zu kündigen nicht nachkam, das Homeoffice mit den Worten gestrichen worden: „Du musst dann wieder nach Arolsen kommen – und dann mache ich dir das Leben zur Hölle.“

Das Logo der Arolsen Archives © Quelle: picture alliance/dpa

Für viele Mitarbeiterinnen sind diese Vorgänge auch deshalb so bitter, weil sie sich mit den Zielen des Archivs stark identifizieren. Eine Mitarbeiterin, selbst Tochter eines Holocaustüberlebenden, beschreibt gegenüber dem RND, wie sie nach zehn Jahren als politische Beraterin zu den Themen Antisemitismus und NS-Kontinuitäten ganz bewusst nach Arolsen gewechselt sei, den Arbeitsvertrag unterschrieb sie am Geburtstag ihres Vaters. „Das war für mich ein eindringlicher Tag.“

Angstzustände, Schlafstörungen, Panikattacken

Heute, eineinhalb Jahre später, liegt ihr Fall beim Arbeitsgericht. Zwei Mal sollte ihr gekündigt werden, beide Male wehrte sie sich. Ihr Fazit klingt bitter: „Wer gegen Unrecht aufsteht, dem wird gesagt: Du hast hier nichts verloren.“ Es ist für sie das genaue Gegenteil der Werte der Arolsen Archives.

Auch ihm hätten mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine „toxische Arbeitsatmosphäre“ geschildert, so schreibt es der Anwalt Daniel Vogel in seinem Brief an Claudia Roth. „Mehrere Personen sprachen von dauerhaften Angstzuständen, Schlafstörungen und Panikattacken infolge ihrer Erfahrungen am Arbeitsplatz.“ Wer wiederum Kritik an der Führung des Archivs übe, drohe zum „Opfer von Repression, Mobbing und Zermürbungstaktiken“ zu werden. Auch der Betriebsrat, nach Aussagen von Mitarbeitern selbst gespalten, schreibt in einem Brief an Claudia Roth von einer „etablierten Angstkultur“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt wisse er von 25 vorzeitig beendeten Arbeitsverträgen „von hochqualifizierten und engagierten Menschen seit Amtsantritt der aktuellen Direktion“, erklärt Vogel. Ein Verlust an Menschen und Kompetenzen mit Folgen: So soll insbesondere die Forschungsabteilung massiv ausgedünnt sein, ausgerechnet auch Archivare sollen sich kaum noch in dem Archiv finden.

Internationale Aufsicht

Die Machtfülle der Archivführung speist sich auch aus einer schwierigen Konstruktion. Die Aufsicht über die Arolsen Archives hat ein Internationaler Ausschuss mit Vertretern aus elf Staaten: Neben Deutschland unter anderem den USA, Großbritannien, Israel und Frankreich. Den jährlich wechselnden Vorsitz hat ab Juni Deutschland inne, im Moment liegt sie bei Frankreich.

„Der Ausschuss ist sich des Ernsts des Themas bewusst und auch der Dringlichkeit, die Vorwürfe zu klären und prüfen“, erklärt der französische Diplomat und Vorsitzende Nicolas Chibaeff auf RND-Anfrage. Der Ausschuss wisse seit März von den Vorwürfen und habe eine Anwaltskanzlei mit der Untersuchung der Vorwürfe beauftragt.

Das Direktorium der Arolsen Archives wiederum will sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Man nehme sie „sehr ernst“, erklärt eine Sprecherin – und verweist ebenfalls auf die Untersuchung der Kanzlei, gegenüber der sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum 5. Juni äußern können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Immunität schützt die Direktorin

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederum fürchten, dass ihre Kritik folgenlos verpufft – auch weil die Direktorin im Internationalen Ausschuss starke Fürsprecher habe, allen voran offenbar von den Vertretern Israels, GB und USA im Internationalen Ausschuss – wo der Blick auf Kündigungsschutz und Mitbestimmung ohnehin ein anderer ist. Anwalt Vogel droht deshalb schon mal mit Strafanzeigen wegen „Mobbing, Nötigung und Körperverletzung psychischer Natur“, zu denen einige Mitarbeitende bereit seien.

Dies allerdings dürfte Direktorin Azoulay kaum kümmern: Als Direktorin der Arolsen Archives genießt sie diplomatische Immunität. Auch bei einer für Dienstag einberufenen Betriebsversammlung entging Floriane Azoulay der Diskussion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Sie ließ sich entschuldigen – wegen einer Erkältung.