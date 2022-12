Die Sorge vor den Abweichlern – Chancen-Aufenthaltsrecht wird für die Union zum Stresstest

In der Unionsfraktion gibt es Streit über die Parteiposition zur Zuwanderung. Am Freitag bei der Abstimmung im Bundestag über das Chancen-Aufenthaltsrechts könnte es einige Abweichler geben. Was ist passiert?

Berlin. In der Unionsfraktion gibt es Ärger um die eigene Position zum geplanten Chancen-Aufenthaltsrecht der Ampelkoalition. Am Freitag bringen es SPD, Grüne und FDP zur zweiten und dritten Lesung in den Bundestag ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Chancen-Aufenthaltsrecht soll gut integrierten Ausländern, die schon mehrere Jahre ohne gesicherten Status in Deutschland leben, eine Perspektive bieten. Wer zum Stichtag 31. Oktober 2022 fünf Jahre im Land lebt und nicht straffällig geworden ist, soll 18 Monate Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehören beispielsweise Deutschkenntnisse und die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Es soll neben der Reform der Staatsbürgerschaft sowie der Fachkräfteeinwanderung eine von drei Säulen zur erleichterten Einwanderung nach Deutschland sein. In der Unionsfraktion wird vor allem kritisiert, dass auch Ausreisepflichtige von dem Chancen-Aufenthaltsrecht profitieren würden, die sich jahrelang geweigert hätten, bei der Klärung ihrer Identität mitzuhelfen.

Abweichler kündigten Enthaltung an

Nach RND-Informationen war es in der Fraktionssitzung in dieser Woche zu einer Auseinandersetzung über die Ampelpläne gekommen. Die Innenpolitiker übten schon länger Kritik an dem Vorhaben. CDU-Politiker Throm warnte bereits vor einigen Wochen vor einem „massiven Anreiz für unerlaubte Migration nach Deutschland“. Man einigte sich dem Vernehmen nach darauf, am Freitag einen Entschließungsantrag einzubringen, der alle Positionen innerhalb der Fraktion berücksichtigt. Dieses Vorgehen ist nun aber wieder vom Tisch, wie Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) in einem Brief an die Abgeordneten bekanntgab. „Die federführende Arbeitsgruppe und das Votum des Fraktionsvorstandes empfehlen die Ablehnung des Gesetzesentwurf. Die Fraktionsführung bittet darum, dieser Empfehlung zu folgen“, heißt es in dem Schreiben, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist brisant, weil zuvor 19 Abgeordnete in einer Erklärung mitgeteilt hatten, sich bei der Abstimmung über den Gesetzesentwurf enthalten zu wollen. Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören die ehemalige Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen, Serap Güler, der frühere NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Gesundheitsminister Hermann Gröhe und die Chefin der Frauenunion, Annette Widmann-Mauz. Nun müssen die Unterzeichner entscheiden, ob sie dem Druck der Fraktionsführung nachgeben oder doch bei ihrer Haltung bleiben. „Die vorgeschlagenen Änderungen im Aufenthaltsgesetz für langjährig Geduldete sind sinnvoll und pragmatisch“, lobten die Abgeordneten die Ampelpläne. Sie kritisierten aber auch die Verkürzung der notwendigen Aufenthaltsdauer in Deutschland und die Ausweitung der Regelung bis zum 27. Lebensjahr.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Frei fügte seinem Brief an die Abgeordneten noch ein Papier an, das die zuständige Arbeitsgruppe der Innenpolitikerinnen und -politiker ausgearbeitet hat. Darin ist beschrieben, welche Gesetze unter der Regierungsführung der Union bereits jetzt ermöglichen, dass abgelehnte Asylbewerber einen Aufenthaltsstatus in Deutschland bekommen können. „In den vergangenen Jahren haben wir umfangreiche Reformen im Asyl- und Aufenthaltsrecht vorangebracht, um Migration zu ordnen, zu steuern und auf ein sozial verträgliches Maß zu begrenzen und die Integration von Schutzberechtigten zu beschleunigen“, heißt es darin. Eine Art Erinnerungshilfe von der Fraktionsspitze für die Abgeordneten, die die bisherige Gesetzgebung nicht ausreichend finden.