﻿Die vielen Krisen des Olaf Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) regiert in einer krisenreichen Zeit.

In Neuruppin ausgepfiffen, in der internationalen Presse wegen des Abbas-Besuchs heftig gescholten, daheim Chef einer Koalition im Dauerstreit – und an diesem Freitag erreicht ihn auch der Cum-ex-Skandal schon wieder: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) muss sich derzeit durch schwierige Wochen kämpfen. Ein Überblick.

