Ein Jahr nach Machtübernahme der Taliban in Afghanistan

Wehrbeauftragte Högl fordert Lehren für Ortskräfte in Mali

Eine Frau im August 2021, die zusammen mit weiteren Ortskräften aus Afghanistan in einer Erstaufnahmeeinrichtung angekommen ist.

Im August 2021 übernahmen die Taliban in Afghanistan wieder die Macht. Anschließend begann die chaotische Rettung von Ortskräften. Nun werden Forderungen laut, dass sich so etwas in Mali nicht wiederholen dürfe.