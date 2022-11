﻿Diese Sprayer-Oma hat schon fast 100.000 rechte Hassaufkleber beseitigt

Gegen Hass und Hetze: Irmela Mensah-Schramm ist 76 Jahre alt und zieht mehrmals in der Woche los, um rassistische und antisemitische Parolen in der Öffentlichkeit zu entfernen. Nicht immer nimmt sie die Grenzen der Legalität dabei ganz genau. Sie wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt – und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Hakenkreuze und Hassparolen liegen auf einem Tisch in Berlin-Kreuzberg. „Ausländer raus“ ist davon noch die zitierfähigste. Von antisemitischen Aufrufen zu Gewalt bis hin zu islamophoben Karikaturen tummeln sich dort alle möglichen Graffiti. Abfotografiert hat sie Irmela Mensah-Schramm.

Die 76-Jährige sprayt seit mehr als 30 Jahren gegen rechte Graffiti und Aufkleber in ganz Deutschland und Europa an: entfernt sie, macht sie unkenntlich oder ändert sie nach Belieben ab. Die Reaktionen darauf reichen von Gerichtsverfahren wegen Sachbeschädigung bis hin zum Bundesverdienstkreuz. Das aber gab sie wieder zurück, weil ein ehemaliger NDP-Politiker ebenfalls einmal damit ausgezeichnet worden war.

Irmela Mensah-Schramm gibt Workshops gegen Hassparolen

An diesem Vormittag gibt sie einer Gruppe Jugendlicher aus Niedersachsen einen Workshop in der Kreuzberger Kinderstiftung. „Mit Nichtstun kann man nichts erreichen“, bläut Irmela Mensah-Schramm den 13- bis 15-Jährigen ein. (Sie alle nehmen an einem öffentlich geförderten Projekt zu Demokratiebildung und Mitbestimmung in Niedersachsen teil.) „Ich fordere euch nicht dazu auf, dasselbe zu tun wie ich“, betont sie. „Aber ihr könnt immer etwas machen, wenn ihr irgendwo Hasssymbole findet: zum Beispiel das Ordnungsamt oder die Polizei informieren.“ Die seien verpflichtet, sie zu entfernen.

Irmela Mensah-Schramm alias Sprayer-Oma gibt deutschlandweit Workshops gegen Hass. Hier zeigt sie Jugendlichen in der Kreuzberger Kinderstiftung in Berlin, wie man menschenfeindliche Parolen verändern kann. © Quelle: Judith von Plato

Irmela Mensah-Schramm, die vor ihrer Pension als heilpädagogische Lehrkraft an einer Schule für Menschen mit Behinderungen gearbeitet hat, greift lieber selbst zu ihrem Werkzeugkasten. Getarnt ist der als Jutebeutel. Einen Schaber, Nagellackentferner und Wasser, um besonders hartnäckige Aufkleber von Laternen, Regenrinnen, Straßenschildern oder Bänken zu entfernen, und natürlich eine Spraydose trägt sie darin immer mit sich herum. „Ich bin auf Grau umgestiegen.“ Rot sei zwar schöner, wenn sie Hakenkreuze mit Herzen übermale. Doch häufig seien Wände grau, sodass sie sich mit dem Übersprayen in derselben Farbe nicht strafbar mache.

Rechtsmotivierte Straftaten haben stark zugenommen

Mit ihrer spendenfinanzierten Bahncard geht die Rentnerin, die als Sprayer-Oma bekannt geworden ist, jede Woche zwei- bis dreimal auf Tour. „Was ich da alles finde, könnt ihr euch nicht vorstellen“, erzählt sie der Gruppe. Vor 15 Jahren hat die Rentnerin angefangen zu zählen: 92.700 rechte Sticker hat sie seitdem im öffentlichen Raum abgeschabt.

Tim aus Niedersachsen nimmt an einem Projekt zur Demokratieförderung teil. Hier verändert er bei dem Workshop „Mit bunten Farben gegen braune Parolen“ von Irmela Mensah-Schramm Hassgraffiti. © Quelle: Judith von Plato

Die öffentlichen Statistiken bestätigen ihre persönliche Dokumentation: Hasskriminalität und politisch motivierte Straftaten von rechts haben deutlich zugenommen. Dem Innenministerium zufolge hat die Zahl politisch motivierter Kriminalität im vergangenen Jahr einen neuen Höhepunkt seit Beginn der Erfassung 2001 erreicht. Im Bereich der Hasskriminalität zählte das Ministerium deutschlandweit 10.500 Straftaten. Also Delikte, die „durch gruppenbezogene Vorurteile motiviert begangen“ worden seien. Antisemitische Straftaten sind 2020 auf 2021 demnach um fast 30 Prozent gestiegen.

Volksverhetzung und Antisemitismus auf Stickern und Graffiti deutschlandweit

Knapp 75 Prozent der politisch motivierten Kriminalität sind laut Innenministerium Sachbeschädigungen, Propagandadelikte, Beleidigungen und Volksverhetzungen. Letztere habe gerade unter Corona-Gegnern in Form von Holocaust-Verharmlosungen und -Vergleichen zugenommen. Dazu gehört zum Beispiel auch der Aufkleber „Impfung macht frei“ in Anlehnung an die Inschriften an den Toreingängen zu nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Den habe Mensah-Schramm letztes Jahr beim Brandenburger Tor entfernt und zur Anzeige gebracht.

Irmela Mensah-Schramm beim Mahngang Täterspuren. Bei Demonstrationen möchte sie ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus aber nicht belassen: Sie gibt Workshops, kuratiert Ausstellungen und greift zur Spraydose. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Bevor die Jugendlichen in dem Workshop selbst kreativ werden, zeigt sie ihnen ein paar Beispiele, wie sie Hassparolen schon verändert hat. Aus „Fuck Islam“ hat sie „Guck Islam“ gemacht. „Dann war Ruhe“, kommentiert sie. Als sie aus NS-Zone eine Herz-Zone sprayte, wurde sie erwischt und angezeigt. Es kam zum Verfahren und zur Verurteilung mit einer Geldstrafe von 1200 Euro. „Aber glaubt ihr, die habe ich bezahlt?“, fragt sie und guckt verschmitzt in die Runde.

Irmela Mensah-Schramm ist bekannt als Sprayer-Oma

„Was war, dafür kann ich nichts, aber ich kann etwas dafür tun, dass es nicht wieder passiert“, erzählt Mensah-Schramm alias Sprayer-Oma von ihrer Motivation. Ernst blickt sie auf eines ihrer mitgebrachten Fotos und hält es so hoch, dass alle die antisemitische Parole sehen können: „Juden ab in den Offen“ steht darauf. „Noch nicht einmal die Regeln der Rechtschreibung beherrschen sie“, spottet sie und deutet auf das Wort „Offen“.

Der Schüler Linus Schilling hat mit ein paar Freunden einen antisemitischen Gewaltaufruf in eine Liebeserklärung an Pizza umgewandelt. © Quelle: Judith von Plato

Dann legen die Jugendlichen los und der Gewaltaufruf hält ihnen nicht lange stand. „Pizza ab in den Ofen“ machen drei Teilnehmer daraus. Auf das überflüssige F haben sie ein buntes Stück Pizza gemalt. Ein anderer hat den Ruf „Ausländer raus“ zu „Ausländer raus aus dem Krieg“ erweitert. Zufrieden blickt Mensah-Schramm auf die Werke.

„Es kommen immer wieder neue Sachen dabei raus“, sagt sie – und das, obwohl sie schon lange Workshops wie diese gebe. Den Jugendlichen hat es jedenfalls gefallen. Zur Spraydose würden die meisten aber nicht greifen. Trotzdem sei es wichtig, dass das jemand mache, sagt einer der Pizzamaler.

Mensah-Schramm möchte der Gruppe noch etwas auf den Weg mitgeben: Eine Freundin habe sie einmal verwundert gefragt: „Warum lachst du, wenn du Hakenkreuze siehst?“ Geantwortet habe sie: „Na, weil ich weiß, dass sie gleich weg sind, und das ist doch das Wichtigste, dass man noch lachen kann.“