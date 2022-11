Dietmar Woidke zu beschlossenen Entlastungen: „Ein wichtiger Schritt für das gesamte Land“

Datenweitergabe durch den Verfassungsschutz muss eingeschränkt werden

Wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Donnerstag mitteilt, darf der Verfassungsschutz bisher zu viele heimlich gesammelte Daten über Personen an die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Das Bundesverfassungsschutzgesetz muss demnach bis spätestens Ende 2023 überarbeitet werden.