Gegen Überwachung am Arbeitsplatz: DGB und Datenschützer begrüßen SPD-Vorstoß

Kieler Ratsversammlung

Aktueller Stand zur Kommunalwahl 2023 in Kiel auf einen Blick: Wer schafft es am 14. Mai 2023 in die Kieler Ratsversammlung? Wir berichten am Sonntag ab 18 Uhr im Liveblog zur Wahl in Kiel und liefern aktuelle Infos und Reaktionen zum Ergebnis der Kommunalwahl.