Kommentar

Digitale Kontrolle am Arbeitsplatz: Der Staat muss Grenzen setzen

Ein Mensch gibt einen Text in den Text-Roboter ChatGPT ein.

Keine Technologie wälzt unser Leben so um wie die Digitalisierung. Das hat Folgen für das Privat- und das Arbeitsleben. Der Digitalisierung des Arbeitslebens will die Bundesregierung nun einen Rahmen geben. Und das ist gut so, kommentiert Markus Decker.