﻿Russische Spionage? Nein danke!

Ist Moskau mit Blick auf Berlin verbittert? Beleidigt? Wütend? Die Tonlage in der jüngsten Erklärung des russischen Außenministeriums spricht für eine düstere Mischung aus allem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Forderung des Auswärtigen Amts, die russischen Generalkonsulate in Hamburg, Leipzig, München und Frankfurt am Main bis zum 31. Dezember 2023 zu schließen“, heißt es aus Moskau, „betrachten wir als einen erneuten unfreundlichen Schritt hin zur weiteren Zerstörung der russisch-deutschen Beziehungen.“

Zuvor allerdings hatte Moskau den Deutschen eine nie dagewesene Reduzierung ihres diplomatischen Personals in Russland vorgeschrieben: auf insgesamt 350.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Punkt wird in Moskaus jüngster Erklärung weggewischt mit einer Die-anderen-haben-angefangen-Rhetorik, wie nach Prügeleien unter Jungs auf dem Schulhof: Es sei „die deutsche Seite“ gewesen, betont Moskau, „die in letzter Zeit unter offensichtlich vorgeschobenen Vorwänden Massenausweisungen unserer Diplomaten in die Wege leitete“. Russlands Gegenmaßnahmen seien „ausschließlich reaktiv“.

Moskaus Leier mag niemand mehr hören

Ein gequältes Russland, das immer nur mühsam reagiert auf böse Attacken des Westens: Diese Leier mag in diplomatischen Kreisen in Berlin schon niemand mehr hören. Tatsächlich hatte zwar Außenministerin Annalena Baerbock im April rund 40 russischen Diplomaten aufgegeben, in ihr Land zurückzukehren. Doch in diesem Fall handelte es sich nun mal um Spione.

Deutsche Regierungsvertreter in Berlin vermeiden es, die russische Verlogenheit im Diplomatenstreit der letzten Monate beim Namen zu nennen, und belassen es im Zweifelsfall bei einem Augenrollen: Es soll nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen werden.

Auf hartem Kurs gegenüber Moskau: Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock, hier am Rande einer Nato-Tagung am 1. Juni 2023 in Oslo. © Quelle: IMAGO/photothek

Vor der Bundespressekonferenz am 31. Mai 2023 sagte Christofer Burger, Sprecher des Auswärtigen Amts, lediglich, die von Baerbock zur Ausreise aufgeforderten russischen Diplomaten seien „Tätigkeiten nachgegangen, die dem Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen widersprechen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinter den Kulissen werden die Berliner deutlich

Das ist der seit Jahrzehnten an dieser Stelle eingeübte Diplo-Talk. Die freie Übersetzung lautet: Hier ging es um überführte Geheimagenten – vielleicht gar um potenzielle Mörder. Dass Russland vor staatlichen Auftragsmorden auch auf deutschem Boden nicht zurückschreckt, ist seit dem im Dezember 2021 ergangenen Urteil zum Tiergartenmord an einem Georgier eine gerichtsfeste Tatsache.

Nach dem „Wake-up-call“ durch den russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 haben die westlichen Dienste quer durch Europa die Überwachung russischer Diplomaten intensiviert. Dabei ergab sich nach inoffiziell durchgesickerten Informationen ein alarmierendes Bild.

Russische Botschaften und Konsulate sind durchsetzt mit verblüffend vielen Agenten des russischen Geheimdienstes FSB. Die Rede ist von einer dreistelligen Zahl allein in Deutschland.

Dem stehe eine nur einstellige Zahl von Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes in diplomatischen Vertretungen Deutschlands in Russland gegenüber, heißt es in Kreisen, die mit den Sachverhalten vertraut sind.

Zusätzliche Sorgen bereiten deutschen Sicherheitsbehörden Hinweise auf drohende Verbrechen durch russische Agenten, die über Tatbestände bloßer Informationsbeschaffung hinausgehen würden. Befürchtet werden unter anderem Anschläge auf russische Regimegegner und auf Ukrainer im Exil. AA-Sprecher Burger hatte diese beunruhigenden Aspekte im Blick, als er Baerbocks Ausreiseaufforderung an die russischen Diplomaten „alternativlos“ nannte und von einer „von diesem Personal ausgehenden Gefährdung der inneren Sicherheit“ sprach.

Weltweit werden verdächtige Russen ausgewiesen

Viele weitere Staaten der westlichen Welt sind in letzter Zeit auf verdächtige Aktivitäten russischer Diplomaten aufmerksam geworden – und haben die betreffenden Mitarbeiter ausgewiesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Norwegen zum Beispiel schickte Mitte April 15 russische Diplomaten nach Hause, die technische Details von Energieströmen von Norwegen in die EU auskundschaften wollten. Polen wies schon im März 45 russische Diplomaten aus, Bulgarien enttarnte 83 mutmaßliche Geheimagenten in diplomatischen Vertretungen Russlands.

Schon bis Januar dieses Jahres hatte sich die Zahl der nach Kriegsbeginn weltweit ausgewiesenen russischen Diplomaten auf 600 addiert, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass schrieb. Eine vergleichbare, aber deutlich kleinere Welle hatte es im Jahr 2018 gegeben, nach dem Giftanschlag auf Sergei Skripal, einen nach Großbritannien übergelaufenen früheren russischen Geheimdienstler.

Spionageabwehr für Private

Während die russische Seite im aktuellen Streit von „fabrizierten Vorwürfen“ spricht, sehen westliche Geheimdienste in der Fülle der Ausweisungen mittlerweile eine reale Verbesserung der Sicherheit. „In Europa haben die russischen Dienste derzeit größere Schwierigkeiten denn je“, sagt ein Insider.

Unterdessen bietet die Softwarefirma MacPaw auch Privatleuten die Möglichkeit, sich gegen russische Spionage abzuschirmen. Die App „SpyBuster“ prüft, ob digitale Anwendungen, die auf dem iPhone oder dem privaten Rechner laufen, verdächtige Verbindungen zu Servern in Russland und Weißrussland aufnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

MacPaw ist ein ukrainisches Unternehmen mit Standorten in Kiew und Kalifornien. Bei „SkyBuster“ bestand die Idee darin, den Ukrainern dabei zu helfen, ihre Daten vor russischen Behörden zu schützen. „Doch dann“, sagt MacPaw-PR-Frau Tetiana Bronitska, „haben wir beschlossen, dass alle macOS-Benutzer weltweit es nutzen können.“