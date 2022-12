﻿Direkt vor Chinas Küste: Wie Taiwans Kinmen-Inseln auf den Konflikt schauen

Die Kinmen-Inseln gehören zu Taiwan, liegen aber direkt vor Chinas Küste. Die Eilande sind Frontgebiet in dem brandgefährlichen Konflikt, der sich zum nächsten Krieg ausweiten könnte. Für die Menschen in Kinmen ist die Nähe zu China Segen und Fluch zugleich.

Kinmen. Wenn jemand das geflügelte Bibelwort umsetzt, Schwerter zu Pflugscharen zu machen, dann ist es womöglich Maestro Wu: Der Meister, der mit vollem Namen Wu Tseng-Dong heißt, schmiedet auf den taiwanischen Kinmen-Inseln Küchenmesser aus den Überresten chinesischer Artilleriegeschosse. Die Inselgruppe nur rund fünf Kilometer vor der chinesischen Küste ist international für ihre hochwertigen Messerschmieden berühmt. Dafür brauchen die Schmieden Stahl, und diesen Rohstoff haben sie nur, weil die Chinesen die Inseln zwischen 1958 und 1978 mit einer schier unglaublichen Anzahl an Artilleriegranaten beschossen haben. Nicht nur an der Messerindustrie zeigt sich in Kinmen: Die Nähe der Inseln zu China ist Segen und Fluch zugleich.

Maestro Wu führt die Messerschmiede in dritter Generation. In seiner Werkstatt stapeln sich Hunderte Granatenhülsen. Mit einem Schneidbrenner trennt er von einer alten Hülse den oberen Rand ab, den ein Mitarbeiter mit einer Greifzange entgegennimmt und in einen Ofen steckt. Nach kurzer Zeit holt der Meister das Metall wieder aus dem Feuer, mit der Zange hält er es unter ständigem Wenden unter einen automatischen Schmiedehammer. Die Maschine schlägt den glühenden Stahl mit lautem Krachen immer wieder auf den Amboss, bis die Klinge die gewünschte Form angenommen hat. Dann wird die Klinge mehrfach geschliffen, schließlich wird ein Holzgriff angebracht. Keine 30 Minuten dauert es, bis Wu stolz das handgefertigte Küchenmesser präsentiert.

Taipeh ist rund 330 Kilometer entfernt – Chinas Küste ist zum Greifen nahe

Kinmen ist Mandarin-Chinesisch und heißt Goldenes Tor, die Inselgruppe gehört zu Taiwan. Die Hauptstadt Taipeh auf Taiwans Hauptinsel ist aber rund 330 Kilometer von Kinmen entfernt, dazwischen liegt vor allem Meer. Die Küste Chinas wirkt dagegen zum Greifen nahe, von Kinmen aus ist die glitzernde Skyline der chinesischen Millionenmetropole Xiamen klar zu erkennen. Wenn es nach China ginge, würde Kinmen sowieso dazugehören: Die Volksrepublik China beansprucht Taiwan für sich, Präsident Xi Jinping droht offen mit einer militärischen Eroberung der demokratischen Republik. Die Kinmen-Inseln sind Frontgebiet im eskalierenden Konflikt zwischen China und Taiwan.

Nach dem chinesischen Bürgerkrieg flohen die unterlegenen Kuomintang-Nationalisten 1949 nach Taiwan. Noch immer heißt Taiwan offiziell Republik China – im Gegensatz zur Volksrepublik China, die bis heute unter der Herrschaft der im Bürgerkrieg siegreichen Kommunistischen Partei steht. Den Nationalisten gelang es nach ihrer Flucht, die Kinmen-Inseln zu halten, die Chinas Volksbefreiungsarmee in den Jahren darauf mehrfach angriff. Von 23. August 1958 an beschoss China die Kinmen-Inseln 44 Tage lang, nach taiwanischen Angaben regneten in dieser Zeit rund 470.000 Artilleriegeschosse nieder, mehr als 10.000 am Tag. Bis 1978 feuerte China außerdem jeweils montags, mittwochs und freitags Stahlgeschosse mit Propagandamaterial auf die Eilande.

Messerschmied Wu Tseng-Dong macht Messer aus alten Granatenhülsen. © Quelle: Can Merey

Der Beschuss von damals sorgt heute dafür, dass die Messerindustrie in Kinmen noch bis weit in die Zukunft Rohstoffe haben wird. Der Stahl der Artilleriegranaten sei von sehr hoher Dichte und daher besonders geeignet für hochwertige Messer, sagt Maestro Wu. Rund 60 Stahlmesser gewinnt er aus einer alten Artilleriegranate. Maestro Wu ist nicht der Einzige in Kinmen, der aus der Umwandlung von altem Kriegs- in neues Küchengerät ein Geschäft gemacht hat. Auch in der Mofan-Einkaufsstraße, einer pittoresken Fußgängerzone auf der Hauptinsel von Kinmen, sind in zahlreichen Läden Küchenmesser erhältlich, dort stapeln sich ebenfalls alte Granaten.

Die Kommunistische Partei ist ein sensibles Thema

In einem dieser Läden bietet Verkäufer Lin Messer feil. Als deutlich wird, dass sich das Gespräch mit dem Reporter aus Deutschland um China drehen wird, will Lin lieber nur mit seinem Nachnamen zitiert und mit Maske fotografiert werden. Die Kommunistische Partei in China sei ein sensibles Thema, sagt er. „Ich denke, ob Taiwan oder China, wir sind alle eine Familie.“ Was er von den jüngsten Spannungen hält? „Wir machen uns keine großen Sorgen über einen Krieg.“

Dann macht der 44-Jährige deutlich, dass er lieber das Thema wechseln möchte. „Wir neigen nicht dazu, unsere politische Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern“, sagt er diplomatisch. „Starke politische Meinungen zu haben ist schlecht fürs Geschäft.“ Für das Geschäft ist es am besten, sich mit allen Seiten gut zu stellen, wie sich auch in Lins Laden zeigt: Dort ist nicht nur ein Foto von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-Wen zu sehen, sondern auch ein Porträt des chinesischen Staatsgründers Mao Tsetung. Letzteres habe man für die Kundinnen und Kunden aus der Volksrepublik aufgehängt, sagt Lin.

Die taiwanischen Kinmen-Inseln vor der Küste Chinas. Die Bedrohung ist hier allgegenwärtig. © Quelle: Can Merey

Kinmen stand bis 1992 unter Militärverwaltung, die Inseln wurden im Konflikt mit China zur Festung ausgebaut. An den Stränden sind Metallstehlen im Boden verankert, die Landungsboote abhalten sollten. Am westlichsten Ende der kleinen Kinmen-Insel – die erst seit Oktober mit einer knapp sechs Kilometer langen Brücke mit der großen Kinmen-Insel verbunden ist – steht das Fort Shaxi. Der alte Militärstützpunkt ist heute eine Touristenattraktion, die aber keinen Hehl um ihr Erbe macht: Mannshohe Figuren sind dort errichtet, sie sollen Soldaten darstellen, ihre Gewehre zielen Richtung China.

Figuren mit Gewehren zielen in Richtung China

Unter dem alten Fort ist ein verzweigtes Tunnelsystem angelegt, von dem aus mancherorts Schießscharten den Blick auf China freigeben. Über Lautsprecher läuft unter- und überirdisch patriotische Musik aus vergangenen Jahrzehnten, wenn auch in dezenter Lautstärke. In einem der Heldenlieder heißt es: „Ich bin bereit, eine Sternschnuppe oder eine endlose Welle im Ozean zu werden, um dem Land Ehre und Ruhm zu bringen.“ Auf einer Klippe am Rande der alten Militärbasis wurde ein Pavillon errichtet, in dem Aussichtsfernrohre stehen. Durch sie ist der große Propagandaschriftzug am Strand von Xiamen zu lesen, in roten Lettern steht dort: „Ein Land, zwei Systeme: Wiedervereinigung Chinas“.

Das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ besagt, dass Festland-China sozialistisch bleibt, andere Regionen des Landes aber eigene Wirtschafts- oder Verwaltungssysteme haben können. Unter dieser Formel sollte nach der Übergabe Hongkongs an China auch die Freiheit der Menschen in der früheren britischen Kronkolonie erhalten bleiben. Seit der brutalen Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong glaubt in Taiwan kaum noch jemand, dass die Kommunistische Partei Chinas diesen Slogan ernst meint.

So tief in Taiwan das Misstrauen gegen die chinesische Führung sitzt: Chinesische Touristinnen und Touristen und ihr Geld sind in Kinmen überaus willkommen. Im Jahr 2001 wurde Kinmen für Besucherinnen und Besucher aus dem nahen Festland geöffnet, Fähren nahmen ihren Betrieb auf. Der Tourismus boomte. Eine der Attraktionen der Insel ist die Kaoliang-Destillerie, die früher vom Militär betrieben wurde und heute Hirseschnaps mit bis zu 58 Prozent Alkoholgehalt herstellt, der sogar in Europa vertrieben wird. Die Überbleibsel der Hirse werden wiederum an Rinder verfüttert, was deren Fleisch besonders zart und saftig machen soll. Touristenrestaurants fahren auf Basis der Kinmen-Rinder etliche Gänge auf, dabei wird fast alles Essbare der Tiere verwertet – inklusive Penis und Hoden des Stieres.

Tourismus aus China ist eine wichtige Stütze der Wirtschaft in Kinmen

Der Tourismus aus China wurde nach der Öffnung zu einer wichtigen Stütze der Wirtschaft in Kinmen – und brach dann mit der Covid-Pandemie plötzlich weg. Zwar nahm stattdessen der Tourismus aus Taiwan zu, also von der Hauptinsel, von der aus es täglich zahlreiche Flüge nach Kinmen gibt. Dennoch werden die Besucherinnen und Besucher vom Festland schmerzlich vermisst.

Vor der Pandemie seien auf der einen Seite der Mofan-Einkaufsstraße Flaggen Taiwans angebracht gewesen, auf der anderen Seite Flaggen Chinas, sagt Weng Jhih-Jang, der 20-Jährige ist Verkäufer in einem weiteren Messergeschäft. Der Student stammt eigentlich aus Taiwans Hauptstadt Taipeh. Dort wächst angesichts des immer aggressiveren Auftretens Chinas die Angst vor einer Invasion. Ganz besonders gilt das seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, der vielen Taiwanerinnen und Taiwanern vor Augen geführt hat, dass es ein bösartiger großer Nachbar nicht bei Drohungen belassen muss – sondern entgegen aller Vernunft tatsächlich einen Krieg anzetteln kann.

Student Weng sagt, in seiner Heimatstadt Taipeh sei die Nervosität größer als in Kinmen. Er selbst glaube, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten zwischen China und Taiwan seien zu groß für einen bewaffneten Konflikt. Ähnlich sieht das die Verkäuferin in einem Souvenirladen, in dem unter anderem Otterplüschfiguren in Tarnuniformen und mit Filzsturmgewehren um das Geld der Kundinnen und Kunden buhlen. „Ich habe keine Angst vor einem Krieg“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht gedruckt sehen möchte. Wenige Meter weiter verteilt Hsu Tsai-Hwa Teig auf einer heißen Platte, sie verkauft Snacks in der Fußgängerzone. „Ich denke, dass es keinen Krieg geben wird“, sagt auch die 64-Jährige. Am wichtigsten sei aber sowieso eines: „Dass wir Geld verdienen können.“

Auch Maestro Wu dürfte gutes Geld verdienen, er ist längst weit über die Grenzen Taiwans hinaus bekannt. In seiner Werkstatt hinter seinem Laden können ihm Kunden zuschauen, wie er ihre Messer schmiedet. Sie können sich auf Wunsch sogar das Artilleriegeschoss aussuchen, aus dem das künftige Küchenutensil entstehen soll. Ansonsten können Interessenten aus verschiedenen Kollektionen mit vorgefertigten Messertypen aussuchen. Da gibt es beispielsweise die Serie „Gipfel der Vollkommenheit“ oder eine, die „Motiv Wandernder Drache“ heißt. Eine weitere Messerkollektion stellt Maestro Wu nur in limitierter Auflage her, sie soll an den schweren chinesischen Artilleriebeschuss ab dem 23. August 1958 erinnern. Ihr Name: „Kriegsheld“.

Anmerkung der Redaktion: Die Reise europäischer Journalisten nach Taiwan wurde von der tschechischen Stiftung Bakala und der Denkfabrik Sinopsis organisiert. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat die Kosten für Flüge und Unterkunft selbst beglichen.