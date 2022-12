Russlands Ex-Präsident Medwedew droht dem Westen mit Massenvernichtungswaffen

Der „Händler des Todes“: Wer ist Wiktor But?

Am Donnerstag fand nach russischen Angaben in Abu Dhabi der viel beachtete Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland statt. Im Austausch gegen den russische Waffenhändler Wiktor But kam die amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner frei. Doch wer ist Wiktor But?