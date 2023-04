Dnipro-Überquerung der Ukrainer: Ein genialer Streich, aber auch schon die Offensive?

Bis zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine war der Name dieses Flusses den meisten Deutschen gar nicht geläufig. Dabei ist der Dnipro nach Wolga und Donau der drittlängste Fluss Europas. Für die Ukraine hat er eine geradezu elementare Bedeutung. Der Dnipro ist nicht nur Wasserstraße und kühlt Europas größte Kernkraftwerke - seit Herbst ist der Fluss auch Frontlinie zwischen den Verteidigern und den russischen Invasoren.

Jüngst meldete das für gewöhnlich sehr gut unterrichtete Institute for the Study of War in Washington unter Berufung auf russische Militärblogger, dass ukrainische Soldaten den bei Cherson über einen Kilometer breiten Fluss überquert hätten und sich auf dem östlich des Dnipro gelegenen Gebietes nahe der noch von Russland besetzten Stadt Oleschky Gefechte mit den Invasoren lieferten. Dass es sich um mehr als einen PR-Coup handeln könnte, sollen lokalisierte Geokoordinaten belegen.

Ukrainische Medien mutmaßten bereits, die Errichtung solcher Stellungen deute auf den Beginn der lang erwarteten Gegenoffensive hin. „Die große Invasion halte ich an dieser Stelle, wo der Fluss bis zu einem Kilometer breit ist, für ausgeschlossen“, glaubt hingegen der ehemalige Nato-General Hans-Lothar Domröse, „obwohl natürlich vieles spekulativ bleibt“. Domröse zum RND: „Es kann sich dabei höchstens um Aufklärer handeln, oder Scheinangriffe. Für eine breit angelegte Invasion würde bei einem Übersetzen mit Landungsbooten jegliche Stoßkraft fehlen“, womit der Militär gepanzert Fahrzeuge meint.

Was die Ukrainer wirklich auszeichnet sind ihre Flexibilität und ihre kreativen Fähigkeiten, die Russen zu überraschen. Diese Dnipro-Überquerung, wenn sie denn so stattgefunden hat, würde da reinpassen. Hans-Lothar Domröse, Militärexperte

„Was die Ukrainer wirklich auszeichnet sind ihre Flexibilität und ihre kreativen Fähigkeiten, die Russen zu überraschen. Diese Dnipro-Überquerung, wenn sie denn so stattgefunden hat, würde da reinpassen“, sagt Domröse. „Das, zusammen mit ihrer starken Motivation, die Heimat zu verteidigen, sind ein starkes Pfund. Ob das aber ihre personellen und materiellen Nachteile ausgleicht, beispielsweise was Luftabwehr oder Munitionsnachschub betrifft, sehe ich noch nicht.“

Der österreichische Militärexperte Markus Reisner hält solche Vorstöße „für relevant, aber kaum überraschend, weil es die ganze Zeit schon diese Form von gegenseitigem Schlagabtausch gibt. Man versucht mit kleinen Sturmbooten auf die andere Seite überzusetzen - die Russen machen das auch. Es gibt da im Fluss viele Verzweigungen und Inseln, das macht lückenlose Kontrolle für die Verteidiger fast unmöglich“, so der Oberst, der die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt leitet.

Reisner: „Erst jüngst hatten Ukrainer in Patrouillenbooten versucht, mit einem Handstreich von Nikopol aus das Atomkraftwerke Saporischschja unter ihre Kontrolle zu bekommen und waren gescheitert.“

Tatsächliche Offensive eher im Norden

Mit Blick auf die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine glaubt Reisner, dass es Ziel der Ukrainer sei, „an der fast 1300 Kilometer langen Front an möglichst vielen Stellen russische Kräfte zu binden und über die Absicht, wo der eigentliche Hauptstoß geführt werden könnte, zu täuschen“. Er hält es für denkbar, „dass die Ukrainer einen massiven Ansatz im Süden der Front vortäuschen könnten, damit die Russen Reserven dorthin verlagern - dass der tatsächlich Schlag aber weiter nördlich bei Orichiw in Richtung Melitopol erfolgt.“

Mit Blick auf eine Offensive sieht der Österreicher die größten Schwachstellen der Ukraine „in ihrer kaum vorhandenen Luftwaffe, im akuten Munitionsmangel und dem nur im geringen Umfang vorhandenen Spezialgerät wie Brückenpanzer oder ähnlichem, um die gelieferten schweren westlichen Kampfpanzer zu flankieren.“

Auch wenn Moskau widerspricht, dass Ukrainer bereits auf der östlichen Seite des Dnipro stehen, so hat die Meldung in Russland doch für erhebliche Unruhe gesorgt. Russische Blogger, die den Kreml aus rechts-nationalistischer Perspektive kritisieren und eine härte Gangart fordern, bilden eine Macht in Putins Diktatur, die bislang folgenlos die Kremlführung kritisieren.

Obwohl die Russen eine ukrainische Offensive viel weiter im Norden erwarten. In der größtenteils russisch besetzten Region Saporischschja, die westlich von Donezk liegt, berichtete der Besatzungsbeamte Wladimir Rogow von einem angeblichen ukrainischen Truppenaufmarsch nahe der Stadt Huljajpole.

Truppen im Süden dezimiert

Westliche Beobachter glauben, dass Moskau die Truppen am südlichen Dnipro stark dezimiert hat, weil eine Invasion der Ukrainer wegen der Breite des Flusses dort wenig wahrscheinlich erscheint. Zwar hat die Ukraine von den USA 58 gepanzerte Patrouillenboote erhalten, die besonders für solche Landeoperationen geeignet sind. Doch gepanzerte Fahrzeuge lassen sich damit nicht transportieren. Und die Antoniwkabrücke über den Dnipro wurde bei ihrem Rückzug von den Russen unpassierbar gemacht und ist bis heute nicht wiederhergestellt.

Natalia Humeniuk, die Sprecherin des ukrainischen Einsatzkommandos Süd, mahnte zur Geduld. Sie erklärte lediglich, Einzelheiten über militärische Operationen im Dnipro-Delta könnten aus operativen und Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben werden, gab aber zu, es sei sehr schwierig, ein Hindernis wie den mächtigen Fluss zu überwinden, durch den die Front verlaufe.

Moskaus Statthalter meldet: Alles unter Kontrolle

Der vom Kreml eingesetzte Verwaltungschef der annektierten Region Cherson bestritt am Sonntag, dass ukrainische Streitkräfte sich am Ostufer des Dnirpo festgesetzt hätten. Wladimir Saldo teilte im Netzwerk Telegram mit, die russischen Streitkräfte hätten das Gebiet vollständig unter Kontrolle. Er vermute, die Bilder, auf die sich ISW bezog, zeigten möglicherweise ukrainische Sabotageeinheiten, denen es gelungen sei, ein Foto über den Dnipro zu machen, bevor sie zurückgedrängt worden seien.