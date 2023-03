Trumps verhängnisvollste Affäre

Erstmals in der US-Geschichte wird ein ehemaliger US-Präsident angeklagt. Hintergrund des bevorstehenden Verfahrens in New York ist die Schweigegeldzahlung an Porno-Star Stormy Daniels. Doch die Republikaner wittern eine politische Intrige – und drohen mit Gegenwehr.

Der Ex-Präsident im Gefängnis? Demonstrierende in New York zeigten mit einem Plakat, wie das aussehen könnte.

Washington. Er hatte sich ganz offensichtlich zu früh gefreut. „Diese Grand Jury hat meinen Respekt gewonnen“, lobte Donald Trump noch am Mittwoch ungewohnt freundlich die Geschworenen in New York, die über seine Anklage berieten. Seine Unschuld sei so überdeutlich, dass die Grand Jury gerade gegen den Staatsanwalt aufbegehre und erkläre: „Halt, wir sind keine Erfüllungsgehilfen!“, fantasierte der Ex-Präsident.

Ganz alleine war Trump nicht mit dem Eindruck, dass das langwierige Verfahren, das sich vor allem um seine Schweigegeldzahlung an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels drehte, nicht so recht vorankam. Auguren wollten wissen, dass Sitzungen des Gerichts abgesagt wurden und dann eine Osterpause drohe. Frühestens Ende April werde über eine mögliche Anklage entschieden, hieß es. Möglicherweise auch nie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt.

Doch am Donnerstagnachmittag um kurz nach 17 Uhr amerikanischer Zeit platzte die Bombe: Die 23 Geschworenen hatten abgestimmt. Und sie hatten beschlossen, zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte einen Ex-Präsidenten vor Gericht zu stellen. Als seine Anwälte davon erfuhren, hielt sich Trump mehr als 1000 Meilen entfernt vom Ort des Geschehens auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida auf. „Schläger und linksradikale Monster“ hätten es gewagt, den führenden republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 anzuklagen, wütete er aufgebracht auf seiner Propagandaplattform Truth Social: „Dies ist ein Angriff auf unser Land, wie es ihn noch nicht gegeben hat.“

Jahrzehntelang ist Trump trotz aller seiner windigen Geschäfte als Immobilienmogul, seiner Bereicherungen im Präsidentenamt, der versuchten Erpressung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und der Aufwiegelung zu einem Putschversuch einer strafrechtlichen Verfolgung entkommen. „Ich könnte jemanden auf der Fifth Avenue erschießen und würde keinen Wähler verlieren“, brüstete er sich im Wahlkampf 2016. Nun könnte der 76-Jährige zum ersten Mal zumindest juristisch zur Verantwortung gezogen werden.

Genaues ist bislang weder über den Inhalt der Anklage noch über den Ablauf des Verfahrens bekannt. Die Anklageschrift ist versiegelt und wird erst geöffnet, wenn Trump vor dem Haftrichter steht. Die Staatsanwaltschaft hat Kontakt mit den Anwälten des Ex-Präsidenten aufgenommen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Amerikanische Medien sehen Anzeichen dafür, dass sich Trump freiwillig stellen könnte. Eine spektakuläre Verhaftung durch das FBI in seiner Protz-Villa in Florida würde sich damit erübrigen.

Fingerabdrücke und ein Polizeifoto

Logistisch ist der Vorgang heikel, denn als ehemaliger Präsident steht Trump unter dem Schutz des Secret Service. Das Gericht und die Sicherheitskräfte müssen sich also irgendwie koordinieren. Als denkbar gilt derzeit, dass Trump Anfang nächster Woche vor dem Justizgebäude im Süden Manhattans vorfährt und sich stellt. Drinnen müsste er dann seine Fingerabdrücke abgeben. Es würde ein Polizeifoto (der berüchtigte „Mug Shot“) gemacht. Theoretisch könnten ihm Handschellen angelegt werden, was aber als eher unwahrscheinlich gilt. Dann würde ihm die Anklageschrift verlesen. Da Trump kein Gewaltverbrechen zur Last gelegt wird und die Fluchtgefahr angesichts seiner Präsidentschaftskandidatur als gering gilt, dürfte der Milliardär anschließend bis zum Beginn des Verfahrens wohl nach Hause fliegen.

Lautlos wird das alles sicher nicht ablaufen. Trump hat vor ein paar Tagen indirekt von „Tod und Zerstörung“ fabuliert, die bei seiner Festnahme drohten. Mit immer wilderen Äußerungen hetzt er seither seine Anhänger auf. Am Donnerstag solidarisierten sich fast alle führenden Republikaner mit ihm. Unisono attackierten auch Trumps innerparteiliche Gegenspieler Ron DeSantis und Nikki Haley den Manhattaner Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, dem sie eine politisch motivierte Kampagne unterstellen. „Mit dem Versuch der Einmischung in unsere Präsidentschaftswahlen hat Alvin Bragg unser Land irreparabel beschädigt“, wetterte auch Kevin McCarthy, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses: „Das amerikanische Volk wird diese Ungerechtigkeit nicht tolerieren.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt.

Während McCarthy dem Staatsanwalt das Leben mit Untersuchungsausschüssen und Vorladungen in den Kongress erschweren will, könnten gewaltbereite Trump-Anhänger zu anderen Mittel greifen. Die derzeitige Rhetorik des Ex-Präsidenten erinnert an seine Tweets vom Jahreswechsel 2020/21, als er nach der verlorenen Wahl den Mob zum Sturm auf das Kapitol aufhetzte. Die Polizei in New York hat deshalb ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Am heutigen Freitag sollen alle 36.000 Beamten der Millionenmetropole in Uniform zum Dienst erscheinen.

Auch wenn die genauen Anklagepunkte - der Sender CNN will erfahren haben, dass es sich um 34 handelt - noch unbekannt sind, dürfte sich das New Yorker Verfahren um die Weiterungen einer mutmaßlichen Affäre des damals frisch verheirateten Trump im Sommer 2006 mit der Porno-Darstellerin Stormy Daniels drehen. Im Wahlkampf 2016 zahlte der damalige Trump-Anwalt Michael Cohen angeblich auf Weisung seines Bosses ein Schweigegeld von 130.000 Dollar an Daniels, um peinliche Enthüllungen zu vermeiden. Trump erstattete den Betrag und ließ ihn als Anwaltskosten verbuchen. Damit hätte er gegen Buchungsvorschriften verstoßen. Schwerwiegender wäre, wenn die Staatsanwaltschaft nachweisen könnte, dass er damit bewusst einen Verstoß gegen das Gesetz zur Kampagnenfinanzierung vertuschen wollte.

Zwei weitere Verfahren drohen

„Viele Leute werden überrascht sein von dem Ausmaß und der Schwere der Beweise“, sagte Lanny Davis, der Anwalt von Trumps ehemaligem Ausputzer Cohen, am Donnerstag dem Sender CNN. Cohen hatte nach Verbüßung seiner eigenen Haftstrafe als einer der wichtigsten Zeugen mit Staatsanwalt Bragg zusammengearbeitet. Die Äußerungen von Davis sind daher an die Adresse von Kritikern gerichtet, die den New Yorker Fall für den schwächsten Hebel halten, um Trump strafrechtlich zu belangen.

Tatsächlich bereitet der Sonderermittler des Justizministeriums, Jack Smith, eine mögliche Anklage des Ex-Präsidenten wegen dessen mutmaßlich schwerwiegenderer Rolle beim Kapitolputsch und der Entwendung von geheimen Regierungsdokumenten vor. Eine Staatsanwältin in Georgia sammelt Beweise für Trumps Versuch, das Wahlergebnis in dem Bundesstaat durch massiven Druck auf republikanische Wahlaufseher zu manipulieren. Doch beide Ermittlungen sind offenbar noch nicht so weit fortgeschritten, dass dort Anklage erhoben werden kann. So richten sich alle Augen zunächst auf jene Stadt, in der Trump seine Karriere als Spekulant und Baulöwe begann: New York.