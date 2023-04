Vorwurf von Generalstaatsanwältin James

Ermittlung wegen Betrugs: Trump soll offenbar Aussage in New York machen

Donald Trump wird offenbar am Donnerstag in New York erwartet, um eine Aussage in einem Betrugsverfahren zu machen. Nach Berichten einer informierten Quelle soll die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James den Ex-US-Präsidenten in ihrem Büro in Manhattan befragen.