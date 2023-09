Donald, der Betrüger

Überraschend ist der Befund nicht. Die ganze Karriere des Donald Trump basiert auf Prahlerei, Missachtung von Regeln und Skrupellosigkeit. Das hat der narzisstische Selbstdarsteller aus Queens im New Yorker Immobiliengeschäft gelernt, als Reality-TV-Star verfeinert und schließlich als Präsident zur erschreckenden Perfektion gebracht, die beinahe in einem Staatsstreich endete. Wenn ein New Yorker Richter den 77-Jährigen nun also einen Betrüger nennt, hat er quasi dessen zweiten Vornamen ausgesprochen.

Gemessen an Trumps unerhörten Attacken auf die amerikanische Demokratie wirkt die Aufblähung seines Firmenwerts in den Jahren zuvor beinahe wie eine Jugendsünde. Doch sie entlarvt den Charakter des Mannes, der sich tatsächlich anschickt, ein zweites Mal das Weiße Haus zu kapern: Wahrheit und Recht haben für ihn keinen Wert, Maßstab seines Handelns ist alleine das persönliche Fortkommen.

Ein schwerer wirtschaftlicher Schlag für den Trump-Clan

Bislang freilich haben alle Anklagen die Anhänger des Ex-Präsidenten kaltgelassen. Im Gegenteil hat er sie sogar zum Spendeneintreiben genutzt. Trump hat also an seinen Vergehen noch verdient. Das zumindest könnte dieses Mal anders sein. Sollte das Gericht dem Bau-Mogul und seinen Söhnen tatsächlich dauerhaft die Geschäftslizenz entziehen, wäre das ein schwerer wirtschaftlicher Schlag für den Trump-Clan.

Ob der bevorstehende Zivilprozess den Präsidentschaftsbewerber aber auch politisches Kapital kostet, muss sich noch zeigen. Immerhin geht es um Trumps Markenkern. Mit dem Image des erfolgreichen Geschäftsmanns hat er stets gepunktet: Ein Deal-Maker, der aus dem Grau der politischen Versagerklasse herausragt. Nun zeigt sich: Auch diese Identität ist gefälscht, ein großer Teil seines Reichtums schlicht erlogen.