Donald Trump „geschockt“: Warum ihm die Carlson-Entlassung bei Fox News schaden könnte

Washington/New York. Fox News hat sich von seinem beliebten und gleichzeitig hochumstrittenen Moderator Tucker Carlson (53) getrennt. Carlson galt als populärster Moderator des konservativen Nachrichten­senders und Unterstützer von Donald Trump (76). Der Ex-US-Präsident reagierte in einem Interview mit dem Sender Newsmax kurz nach Carlsons Entlassung mit Unverständnis auf die Entscheidung. „Ich bin geschockt. Ich bin überrascht“, sagte Trump während des Gesprächs, das in den USA am späten Montagabend ausgestrahlt wurde.

„Er ist ein sehr guter Mensch, ein sehr guter Mann und sehr talentiert. Und er hatte sehr hohe Einschalt­quoten“, lobte Trump den Moderator. „Er war großartig, besonders im letzten Jahr oder so, er war großartig zu mir.“

Der Talkmaster trat in seiner Sendung regelmäßig als Unterstützer Trumps auf, der die Lüge vom Wahlbetrug bei der Präsidentschafts­wahl 2020 bis heute weiterverbreitet und seine Niederlage nicht eingesteht. Erst im März dieses Jahres veröffentlichte Carlson in seiner Show Aufnahmen von Sicherheits­kameras vom Sturm auf das Kapitol, mit denen er die Unruhen vom 6. Januar 2021 herunterspielte. Der republikanische Vorsitzende des US‑Repräsentanten­hauses, Kevin McCarthy, hatte dem Talkmaster exklusiv Tausende Stunden Überwachungs­material zur Verfügung gestellt. Trump sagte daraufhin, damit liefere Carlson eindeutige Beweise, dass seine Anhänger fälschlich für Verbrechen verantwortlich gemacht worden seien.

Der Moderator Tucker Carlson ist entlassen worden. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Am 12. April nutzte Carlson eine komplette einstündige Sendung für ein Interview mit dem Ex-Präsidenten. „Für einen Mann, der als Extremist karikiert wird, denken wir, Sie werden es moderat, vernünftig und weise finden, was er zu sagen hat“, leitete Carlson das Interview vor rund zwei Wochen ein.

Brisante Chatnachrichten von Carlson über Trump veröffentlicht

Das Verhältnis zwischen dem Moderator und dem Ex-Präsidenten überstand offenbar auch kürzlich erst eine Krise. Carlsons Name tauchte im Zusammenhang mit der Klage des Wahlcomputer­herstellers Dominion auf. Fox News willigte vergangene Woche ein, dem Unternehmen in einem Vergleich fast 787,5 Millionen Dollar zu zahlen, um einem Verleumdungs­prozess zu entgehen.

Carlson soll einem Mitarbeiter zwei Monate nach der Präsidenten­wahl 2020 in Textnachrichten, die durch die Klage öffentlich wurden, geschrieben haben: „Wir sind sehr, sehr nahe dran, Trump an den meisten Abenden zu ignorieren. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Ich hasse ihn leidenschaftlich.“

Carlson: „Ich liebe Trump als Person“

Als die Texte veröffentlicht wurden, sei Trump verletzt gewesen und habe Carlson angerufen, erzählten zwei Vertraute Trumps der „New York Post“, wollten ihre Identität aber nicht preisgeben. Trump und Carlson hätten die Sache in dem Gespräch schnell aus der Welt schaffen können. Danach hätten sie regelmäßig miteinander gesprochen und sich geschrieben. Sie schienen eine engere Beziehung zu haben als jemals zuvor, so die Insider gegenüber der US-Zeitung. „Er hasst mich nicht, oder zumindest nicht mehr“, schrieb der ehemalige Präsident bereits am 13. März in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Dass es ein ausräumendes Telefonat gegeben hatte, bestätigte Carlson wenig später.

„Ich liebe Trump als Person“, erklärte Carlson kurze Zeit nach der Veröffentlichung seiner Textnachrichten dem Radiosender WABC. Sie würden ein verzerrtes Bild seiner Beziehung zu dem Ex-Präsidenten vermitteln, den er seit Langem unterstütze. „Ich habe vier Jahre damit verbracht, seine Politik zu verteidigen.“ Er werde dies auch weiterhin tun, sagte er. Die kritischen Texte seien ohne Kontext veröffentlicht worden.

Das Umfeld von Trump sei nach der Veröffentlichung der Chats zunächst in Sorge gewesen, ob Carlson ihn bei der Präsidentschaftswahl 2024, bei der er wieder für die Republikaner ins Rennen gehen will, unterstützen wird. Die „New York Times“ berichtete, dass Trumps Wahlkampfteam Carlsons Unterstützung für Floridas Gouverneur Ron DeSantis befürchtete. Carlson hatte DeSantis zuvor bereits viel Sendezeit gegeben und seine Politik gelobt. Nach dem klärenden Telefonat hätte diese Angst aber nicht mehr bestanden.

Trump feuerte in dem Interview mit „Newsmax“ auch Spekulationen um die genauen Hintergründe der Trennung von Fox News und Carlson an. In der Mitteilung, die der Sender am Montag veröffentlichte, hieß es, dass beide Seiten „vereinbart haben, sich zu trennen“ - laut Fox also ein einvernehmlicher Abschied. Weitere Details wurden nicht genannt. Trump kommentierte: „Sie wissen nicht, ob es eine Entlassung war, vielleicht ist er gegangen, weil ihm nicht seine freie Hand gelassen wurde.“ Carlson äußerte sich selbst noch nicht.

Der Ex-Präsident stand Fox News schon in den vergangenen Monaten zunehmend kritisch gegenüber. Das Verhältnis ist immer noch angespannt, auch wenn es zuletzt wieder nach einer Annäherung aussah. Im Zusammenhang mit der Klage von Dominion forderte Trump den Eigentümer und Vorsitzenden von der Fox Corporation, Rupert Murdoch (92), auf, seine Theorien über den Wahlbetrug anzunehmen, um vor Gericht zu gewinnen. Im aktuellen Interview sagte Trump zu dem geschlossenen Vergleich: „Ich war überrascht, dass sie in diesem Fall eine Einigung erzielt haben.“ Er habe gedacht, dass der Fall leicht zu gewinnen wäre.

Vertraut: Carlson und Familie Trump

Die Beziehung zwischen Donald Trump und Tucker Carlson reicht aber noch weiter als der gemeinsame Glaube an Verschwörungstheorien und der Unterstützung konservativer Politik. Der älteste Sohn des Ex-Präsidenten, Donald Trump Jr. (45), sei eng mit Tucker Carlson befreundet, schrieb die „New York Times“. Die Trennung von Fox News und dem Moderator bezeichnete der 45-Jährige als „mind-blowing“ (zu deutsch etwa „unglaublich“ oder „verrückt“). „Ich denke, es verändert die Dinge dauerhaft“, sagte Trump Jr. weiter und fügte hinzu, dass Carlson „ein echter Vordenker im Konservatismus“ und ein „einzigartiges Talent“ sei.

Auch Donald Trump selbst teilt offenbar private Interessen mit Carlson. Fotos aus dem Juli 2022 zeigen, wie Carlson, die Trump-loyale Republikanerin Marjorie Taylor Greene, Donald Trump und dessen Söhne Donald Jr. und Eric Trump (39) gemeinsam bei einem Golfturnier auf dem Trump National Golf Club in Bedminster (New Jersey) zuschauten.

Eric Trump (von links), Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Donald Trump Jr. und Donald Trump. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Auch Eric Trump konnte Carlsons Aus nicht nachvollziehen. Auf Twitter schrieb er am Montag: „Als erstes war es Lara Trump, dann Dan Bongino und jetzt Tucker Carlson... Was ist mit Fox geschehen?“ Seine Frau Lara Trump verließ den Sender, nachdem Donald Trump seine Kandidatur für 2024 erklärt hatte.

Wie geht es weiter für Trump, Carlson und Fox News?

Fakt ist, dass sowohl Trump als auch Carlson in der Vergangenheit von ihrer Beziehung und ihrem Einfluss profitiert haben. Der Moderator erlangte mit der Unterstützung Trumps eine hohe Popularität. „Tucker Carlson war sogar größer geworden als Fox News“, sagte der US-Journalist Brian Stelter, der derzeit an einem zweiten Buch über Fox arbeitet. „Sein plötzlicher Rauswurf wird tiefgreifende Folgen für Fox News, für TV-Nachrichten und die Republikanische Partei haben.“

Trump machte sich wiederum die Aufmerksamkeit zunutze, die Carlson ihm in seiner quotenstarken täglichen Abendsendung „Tucker Carlson Tonight“ zur Primetime schenkte. Der Moderator war während des angespannten Verhältnisses zwischen Trump und Fox möglicherweise eines der letzten Bindeglieder zwischen Ex-Präsident und Sender. Das Verhältnis zwischen beiden Seiten könnte sich nun verändern - und damit auch die Berichterstattung von Fox News. Sollte Trump den Sender verlieren, müsste er eine noch größere Reichweite einbüßen.

Die „Washington Post“ kommentierte, dass Carlson sicherlich ein eigenes Medienunternehmen aufbauen könnte, wenn er wollte. Das scheint für ihn wohl auch die einzige Möglichkeit zu sein. „Angesichts seiner Kontroversenbilanz ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendein anderer Kabelnachrichtensender ihn aufnehmen würde.“ Er hatte bereits Shows auf CNN und MSNBC, die gestrichen worden sind. „Der Erfolg eines solchen Unterfangens würde in gewissem Maße davon abhängen, wie gut er das Vertrauen seines Publikums behält, nachdem er Fox verlassen hat, und von den Gründen für seinen Abgang“, schrieb die US-Zeitung weiter. Ein eigenes Medienunternehmen würde jedoch mit ziemlicher Sicherheit weniger Einfluss bedeuten als den, den er mit seiner täglichen Abendsendung auf Fox News hatte.

mit Agenturmaterial