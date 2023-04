Trump behauptet: Bis zu eine Million Dollar Einnahmen durch Sammelkarten, 200 Dollar durch Truth Social

Wahl 2024

Toprepublikaner und Trump: Wahlkampf bei Waffenlobbytreffen

In den USA befindet sich das Ausmaß an Waffengewalt auf einem Rekordhoch. Nun lädt die mächtige Waffenlobby zu ihrer Jahrestagung in Indianapolis ein. Wichtige Republikaner nutzen die Bühne mit Blick auf die Wahl 2024.