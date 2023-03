Ex-US-Präsident Trump kündigt eigene Verhaftung an und ruft Anhänger zu Protesten auf

Washington. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwartet, dass er am kommenden Dienstag festgenommen wird. Deshalb rief er seine Unterstützer zu Protesten auf. „Der haushoch führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächste Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!“, schrieb Trump am Samstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Ermittlungen wegen Geld für Pornodarstellerin

Der Staatsanwalt von New York ermittelt gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Am Mittwoch hatte sie vor den ermittelnden Staatsanwälten ausgesagt. 130 000 Dollar sollen vor der US-Präsidentschaftswahl 2016 an Daniels geflossen sein. Zugleich hatte auch Trumps früherer Anwalt Michael Cohen ausgesagt, der die Bezahlung abgewickelt haben soll.

Das Geschworenengremium entscheidet in den USA nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden soll. US-Medien gehen davon aus, dass dies bei Trump in den kommenden Tagen passiert. Er wäre der erste ehemalige US-Präsident, der wegen eines mutmaßlichen Verbrechens angeklagt wird.

Trump kündigt Wahlkampf-Kundgebung an

Trump kündigte vor seiner Mitteilung über seine bevorstehenden Verhaftung an, dass er die erste Kundgebung seines Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahl 2024 in Texas abhalten werde. Veranstaltungsort am Abend des 25. März soll Waco sein, wie sein Wahlkampfteam bekanntgab. Trump hat eine große Anhängerschaft in Texas. Die ersten Monate seines Wahlkampfs verbrachte er vorwiegend in seinem Anwesen in Florida, hat aber inzwischen damit begonnen, Staaten zu besuchen, in denen früh abgestimmt wird.

RND/dpa