US-Bundesrichterin will sich nicht aus Strafverfahren gegen Trump zurückziehen

Washington. Die Bundesrichterin im Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump lehnt einen Rücktritt wegen Befangenheit ab. Bei dem Prozess geht es um vermeintliche Versuche Trumps, das Ergebnis der Wahl 2020 zu beeinflussen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sehe keinen Grund, sich aus dem Fall zurückzuziehen, schrieb Tanya Chutkan am Mittwoch (Ortszeit) in einer Reaktion auf einen Antrag von Trumps Anwälten. Diese hatten auf vorangegangene Äußerungen der Bundesrichterin in zwei Prozessen gegen Teilnehmer des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar 2021 verwiesen: Sie habe damals nahegelegt, dass Trump es verdient habe, strafrechtlich verfolgt und zur Rechenschaft gezogen zu werden.

„Unbestreitbare Tatsache” dargelegt

Dies habe eine Voreingenommenheit gegen ihren Mandaten offengelegt, die das laufende Strafverfahren beeinträchtigen könnte, hieß es im Befangenheitsantrag der Anwälte. Chutkan widersprach dieser Deutung ihrer früheren Äußerungen vehement. „Es gilt zu beachten, dass das Gericht niemals jenen Standpunkt eingenommen hat, den die Verteidigung ihm zuschreibt: Dass der frühere ‘Präsident Trump strafrechtlich verfolgt und inhaftiert werden sollte’“, schrieb die Bundesrichterin. Dass das Gericht jene Worte oder etwas Ähnliches geäußert hätte, könne die Verteidigung nicht belegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trumps Team hatte in dem Antrag eine Aussage Chutkans in einer Strafanhörung gegen einen Kapitolstürmer herangezogen. Danach sagte sie damals, die Randalierer vom 6. Januar 2021 hätten „einer Person blinde Gefolgschaft geleistet, die, übrigens, bis zum heutigen Tag auf freiem Fuß geblieben ist“. Chutkan schrieb in ihrer Erklärung, dass sie lediglich die „unbestreitbare Tatsache“ dargelegt habe, dass Trump frei sei. „Es ging aber nicht darüber hinaus“, erklärte sie.

Der frühere US-Präsident Donald Trump will 2024 erneut ins Weiße Haus einziehen. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Per Zufallsprinzip ausgewählt

Chutkan wurde einst von Ex-Präsident Barack Obama berufen. Für das Strafverfahren gegen Trump wurde sie per Zufallsprinzip ausgewählt. Dem Republikaner wird ein illegales Komplott vorgeworfen, das zum Ziel gehabt habe, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden zu kippen. Der Prozess gegen Trump soll im März 2024 beginnen. Insgesamt laufen vier Strafverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten, davon zwei auf Bundesebene.

Die Hürden für einen erfolgreichen Befangenheitsantrag sind hoch. Viele Juraexperten hatten dem Vorstoß der Anwälte Trumps kaum Chancen eingeräumt und darin eher einen Versuch gesehen, die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zu untergraben. Trump will wieder ins Weiße Haus einziehen und liegt im republikanischen Nominierungsrennen in den parteiinternen Umfragen weit vorn. Die Klagen gegen ihn sieht er als politisch motivierte Verfolgung, über die sozialen Medien hat er Chutkan auch persönlich angegriffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war bereits das zweite Mal, dass Trump mit dem Versuch scheiterte, den Rückzug eines Richters aus einem Strafverfahren zu erreichen. Richter Juan Manuel Merchan, der für den Fall um eine Anklage im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen im Staat New York zuständig ist, lehnte ebenfalls ähnliche Forderungen ab, beiseite zu treten. Er sei sich sicher, dass er fähig sei, fair und unparteiisch zu sein, erklärte Merchan.

RND/AP