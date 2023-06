Neue Vorwürfe gegen Donald Trump: Sexistische Kommentare gegenüber Tochter Ivanka?

Donald Trumps anstößige Aussagen über Frauen haben in den vergangenen Jahren stets für Aufsehen gesorgt. Diverse Frauen haben dem ehemaligen US-Präsidenten sexuelle Belästigung vorgeworfen, was dieser stets zurückwies.

Nun hat der ehemalige Stabschef im Ministerium für Innere Sicherheit, Miles Taylor, weitere Fälle sexistischer Kommentare Trumps in einem neuen Buch zusammengetragen. Wie das US-Magazin Newsweek berichtet, beschreibt der frühere US-Spitzenbeamte in seinem bald erscheinenden Buch „Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump“, dass Trump auch anzügliche Bemerkungen über das Aussehen seiner Tochter Ivanka gemacht habe. Der 77-Jährige soll darüber gesprochen haben, „wie es wohl wäre, mit ihr Sex zu haben“.

Dies habe zu einer Ermahnung durch seinen damaligen Stabschef geführt, heißt es in dem Buch. John Kelly soll den Ex-Präsidenten offenbar daran erinnert haben, dass Ivanka seine Tochter sei.

„Ich würde wahrscheinlich mit ihr ausgehen“

Das US-Magazin The Week hatte bereits im April über mehr als 60 Vorfälle berichtet, in denen sich Trump anstößig über Politikerinnen, wie etwa Kamala Harris oder Alexandria Ocasio-Cortez äußerte. In dieser Auflistung wird auch über eine Bemerkung Trumps aus dem Jahr 2006 berichtet. Demnach soll er in der Show „The View“ über Ivanka Trump gesagt haben, dass sie „eine sehr schöne Figur“ habe. Und: „Wenn sie nicht meine Tochter wäre, würde ich wahrscheinlich mit ihr ausgehen.“

Wie Taylor in seinem Buch angibt, habe er Trumps sexistisches Verhalten persönlich miterlebt, beispielsweise bei einem Treffen zwischen dem Ex-Präsidenten und der damaligen Ministerin für Innere Sicherheit, Kirstjen Nielsen. Demnach habe er Nielsen „Süße“ und „Schätzchen“ genannt und sich zu ihrem Make-up und ihren Outfits geäußert haben. Die Ministerin soll Taylor, nach einer groben Bemerkung Trumps zugeflüstert hat: „Glauben Sie mir, das ist kein gesunder Arbeitsplatz für Frauen“.

Niederlage im Zivilprozess

Erst im Mai dieses Jahres war Donald Trump in einem Zivilverfahren wegen sexueller Übergriffe für schuldig befunden worden. Die Autorin E. Jean Carroll hatte den 77-Jährigen vorgeworfen, sie im Jahr 1996 im Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman im New Yorker Stadtteil Manhattan in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben.

Die Geschworenen sprachen Carroll Schadensersatz in Millionenhöhe zu, sahen den Vorwurf der Vergewaltigung jedoch nicht als erwiesen an. Trump wurde stattdessen wegen sexuellen Übergriffs verurteilt. In dem Verfahren hatten mehrere Frauen von unangemessenem und übergriffigem Verhalten Trumps ihnen gegenüber berichtet. Auch die berühmt gewordene „Access Hollywood“-Aufnahme von 2005, in der Trump sich damit brüstete, Frauen ungefragt ans Geschlechtsteil fassen zu können, wurde der Jury vorgespielt.

Die neuerlichen Anschuldigungen Taylors könnten Auswirkungen auf die dritte Präsidentschaftsbewerbung Trumps haben, der 2024 erneut ins höchste Staatsamt gewählt werden will.

RND/sz