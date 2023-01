„Bin zorniger und entschlossener denn je“: Trump startet Präsidentschaftswahlkampf

Donald Trump will 2024 wieder Präsident werden. In New Hampshire hat er seine Kampagne zur Kandidatur gestartet. Wer gegen ihn antritt, ist noch nicht offiziell.

Columbia. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat seine Kampagne zur Nominierung als Präsidentschaftskandidat seiner republikanischen Partei (GOP) 2024 gestartet. „Wir starten genau hier als Kandidat für die Präsidentschaft“, sagte er am Samstag auf einem Jahrestreffen der Republikaner in New Hampshire. „Ich bin zorniger und entschlossener denn je.“ Trump plante am Samstag einen weiteren Auftritt in eigener Sache in South Carolina, zwei der drei Gliedstaaten, in denen die ersten Vorwahlen für die Präsidentschaftsnominierung stattfinden.

Der scheidende Vorsitzende der Sektion der GOP in New Hampshire, Stephen Stepanek sagte, der Startschuss sei gefallen und die Wahlkampfsaison eröffnet. Trump teilte mit, Stepanek werde sein ranghoher Berater für seine Kampagne in New Hampshire sein.

Trump bisher einziger Kandidat der Republikaner

Trump ist bislang der einzige Republikaner, der offiziell seine Bewerbung als Präsidentschaftskandidat seiner Partei erklärt hat. Dass er zum dritten Mal antrete, kündigte er am 15. November 2022 in Mar-a-Lago in Palm Beach an.

Es wird erwartet, dass in den kommenden Monaten der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der frühere Vizepräsident Mike Pence und die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley ihre Bewerbung einreichen.

RND/AP

