Geheime Dokumente: Umräumung von Kartons führte zu Durchsuchung bei Trump

Washington. In der Affäre um Donald Trumps Umgang mit geheimen Dokumenten hat das US-Justizministerium bislang unter Verschluss gehaltene Teile eines Antrags publik gemacht, auf dessen Grundlage das Anwesen des Ex-Präsidenten im Sommer 2022 durchsucht worden war. Zwar sind Schlüsselaspekte des Papiers längst bekannt, doch hatten Medien - etwa die Nachrichtenagentur AP - auf eine Offenlegung gedrungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund ist die 38 Punkte umfassende Anklage gegen Trump und dessen Assistenten Walt Nauta auf Bundesebene im Juni. Richter Bruce Reinhart lehnte es ab, das Justizministerium anzuweisen, den Antrag auf den Durchsuchungsbefehl für Trumps Anwesen Mar-a-Lago in seiner Gesamtheit öffentlich zu machen. Doch hielt er Staatsanwälte an, ein Papier mit weniger Schwärzungen vorzulegen. Dem kamen sie nun am Mittwoch (Ortszeit) nach.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Überwachungskameras filmen Trumps Assistenten beim Umräumen von Kartons

Dem Ex-Präsidenten wird vorgeworfen, zahlreiche teils vertrauliche oder streng geheime Unterlagen bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus unrechtmäßig entfernt und in sein Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida gebracht zu haben. Forderungen der Behörden nach deren Rückgabe habe er bewusst ignoriert und sogar Personal angewiesen, ihm dabei zu helfen, von der Regierung gesuchte Dokumente zu verstecken, hieß es. Zur Last gelegt werden Trump und Nauta eine vorsätzliche Einbehaltung von Informationen rund um die nationale Verteidigung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nun freigegebenen Abschnitte des Antrags legen wichtige Beweise offen, die Staatsanwälte lange vor der Durchsuchung von Mar-a-Lago gesammelt hatten. Erwähnt wird etwa, wie Überwachungskameras in dem Anwesen einfingen, wie ein Assistent Trumps in den Tagen vor einem Besuch von Ermittler des FBI und des Justizministeriums Dutzende Kartons umräumte.

Während dieser Visite am 3. Juni 2022 sei den Beamten ein Ordner mit 38 als geheim oder vertraulich eingestuften Dokumenten überreicht worden, hieß es. Dabei sei ihnen versichert worden, dass sämtliche gerichtlich angeforderten Dokumente übergeben würden und das Haus „gründlich durchsucht“ worden sei. Doch hatten Ermittler Grund zur Annahme, dass das nicht stimmen konnte.

So erregte die Umräumung der Kartons, die sie in Aufnahmen der Überwachungskamera gesehen hatten, ihren Verdacht. Zudem wurde bald klar, dass weitere gesuchte Dokumente in Mar-a-Lago verblieben waren. Am 8. August kam das FBI letztlich mit dem Durchsuchungsbefehl zurück und stellte Kartons und Behälter mit zahlreichen Verschlusssachen sicher.

RND/AP