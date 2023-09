Wahlkampf in den USA: Donald Trump schwänzt zweite TV-Debatte der Republikaner

Simi Valley. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird auch in der eigenen Partei inzwischen heftig kritisiert. Sieben Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, die in einer Fernsehdebatte ihre Ideen vorstellten, verschärften den Ton gegenüber Trump deutlich. So warfen sie dem parteiinternen Favoriten Feigheit vor, weil er erneut auf eine Teilnahme verzichtet hatte.

„Er sollte heute Abend auf dieser Bühne sein“, sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis zu Beginn der Diskussion im kalifornischen Simi Valley am Mittwoch (Ortszeit). „Er ist es euch schuldig, seine Bilanz zu verteidigen, in der der Schuldenberg um 7,8 Billionen Dollar anwuchs.” Dies habe die Grundlage für die Inflation bereitet, die die USA jetzt hätten. Der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, erklärte, der Ex-Präsident „versteckte sich hinter den Mauern seiner Golfclubs und taucht nicht hier auf, um Fragen zu beantworten, wie der ganze Rest von uns“.

Trump sprach vor Arbeitern der Autoindustrie

Trump war bereits der ersten Fernsehdebatte der Präsidentschaftsanwärter der Republikaner Ende August in Milwaukee ferngeblieben und hatte als Gegenprogramm dem früheren Fox-News-Moderator ein Interview gegeben, das während der Diskussion im Internet ausgestrahlt wurde.

Diesmal zog es Trump vor, in den Großraum Detroit im Staat Michigan zu reisen, um inmitten eines Streiks von Auto-Gewerkschaftern um Stimmen von Arbeitern zu werben. Dabei schimpfte er auf Elektroautos und monierte, dass US-Präsident Joe Biden diese fördere.

Die Debatte seiner Kontrahenten erwähnte Trump bei seinem Auftritt nur beiläufig. „Wir konkurrieren mit den Job-Kandidaten“, erklärte er, woraufhin die Menge zu buhen begann. Biden hatte die streikenden Arbeiter der Autoindustrie einen Tag zuvor ebenfalls besucht. Dass er damit als amtierender Präsident offen seine Solidarität bekundete, gilt als historisch einmalig.

RND/AP