Toprepublikaner und Trump: Wahlkampf bei Waffenlobbytreffen

In den USA befindet sich das Ausmaß an Waffengewalt auf einem Rekordhoch. Nun lädt die mächtige Waffenlobby zu ihrer Jahrestagung in Indianapolis ein. Wichtige Republikaner nutzen die Bühne mit Blick auf die Wahl 2024.

Nach jüngsten Schusswaffenmassakern in den USA haben sich führende Republikaner auf der Jahrestagung der mächtigen Waffenlobbygruppe NRA als Verfechter des Rechts auf Waffenbesitz präsentiert. Donald Trump sagte in seiner Rede auf der Konferenz in Indianapolis von sich, dass kein anderer Präsident in der Geschichte Amerikas sich derart für Waffen und den zweiten Zusatzartikel zur US-Verfassung eingesetzt habe, der der Regierung die Einschränkung des Rechts auf Besitz und Tragen von Waffen verbietet. Wenn er erneut zum Präsidenten gewählt werde, „werde ich einmal mehr euer loyaler Freund und furchtloser Vorkämpfer sein“, versprach Trump am Freitag vor Tausenden NRA-Mitgliedern.

Bei der Tagung sprach auch sein früherer Vize Mike Pence, der seine Ambitionen fürs Weiße Haus 2024 noch nicht offiziell bestätigt hat, aber laut Beobachtern schon erste Weichen für eine Kandidatur stellt. Statt weniger Waffen sollte es mehr Bundesmittel für die Bewaffnung von Schulangestellten und zusätzliche Einrichtungen für psychisch Kranke geben, forderte er.

Amoklauf an einer christlichen Schule in Nashville mit sechs Todesopfern

Floridas Gouverneur Ron DeSantis erklärte, er habe sich bisher gegen Forderungen nach einer Verschärfung des Waffenrechts in seinem Staat gestemmt. Dabei wisse er, dass seine Haltung unpopulär sein, räumte er ein. DeSantis gilt ebenfalls als möglicher Anwärter für die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner, hat sich aber noch nicht erklärt.

Erst kürzlich hatte ein Amoklauf an einer christlichen Schule in Nashville mit sechs Todesopfern – drei Kinder und drei Erwachsene – für Entsetzen gesorgt. Durch Schüsse in einer Bank in Louisville starben erst am Montag fünf Menschen. In beiden Fällen wurden die Schützen von der Polizei erschossen. Schon die letzte Jahrestagung der NRA fand 2022 wenige Tage nach dem Schusswaffenmassaker an einer Grundschule im texanischen Uvalde statt, bei dem 19 Kinder und zwei Lehrkräfte getötet wurden.

Tödliche Schießereien scheinen inzwischen in Amerika derart zum Alltag zu gehören, dass die Waffenlobbygruppe das Timing ihrer Großveranstaltungen kaum mehr entsprechend anpassen kann. Kritiker argwöhnten, dass es die NRA gar nicht auf den richtigen Zeitpunkt anlege: Der erste Tag ihrer aktuellen Konferenz in Indianapolis fiel auf den zweiten Jahrestag eines Amoklaufs auf dem Betriebsgelände des Kurierdiensts Fedex in ebenjener Stadt, bei dem neun Menschen erschossen wurden.

Lobbygruppe könnte bei der Wahl 2024 wichtig werden

Dass sich prominente Republikaner bei der Jahresversammlung zeigten, veranschaulichte aus Sicht von Beobachtern, welche politische Macht die NRA nach wie vor genießt. Deren Chef Wayne LaPierre zeigte sich selbstbewusst. „Waffenhassende Politiker sollten niemals ohne Furcht vor dem ins Bett gehen, was der Verband und all unsere Millionen von Mitglieder ihren politischen Karrieren antun können“, sagte LaPierre. Er deutete zudem an, dass seine Lobbygruppe bei der Wahl 2024 nach Turbulenzen in den vergangenen Jahren eine dominante Rolle spielen könnte.

Zwar zeigten sich einige republikanische Politiker auf der NRA-Tagung betrübt über die jüngsten Schusswaffenvorfälle. Doch nutzten sie ihre Redezeit vor allem für Attacken auf die Demokraten von Präsident Joe Biden, für Kritik an Beschränkungen während der Corona-Pandemie und an Impfvorgaben. Zudem ging es oft um die Sicherheit an der Südgrenze zu Mexiko.

Trumps hatte in Indianapolis seinen ersten öffentlichen Auftritt seit der Anklageerhebung gegen ihn im Fall um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels während seines Wahlkampfs 2016. Da es für ihn weiterhin einen Wachschutz durch den Secret Service gibt, durften die Besucher bei der NRA-Konferenz keine Waffen tragen.

RND/AP