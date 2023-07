Für das Gericht hat Trump leider keine Zeit

Washington. Noch steht der offizielle Termin: In einem Monat, am 14. August, soll der Prozess gegen Donald Trump in der Dokumentenaffäre eröffnet werden. So jedenfalls hat es Richterin Aileen Cannon verkündet. Doch Kenner der Materie haben früh Zweifel an einem schnellen Verfahren geäußert. Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass sich der Ex-Präsident für das Beiseiteschaffen geheimer Regierungsunterlagen nicht so schnell – und damit möglicherweise gar nicht – verantworten muss.

Eine halbe Stunde vor Ablauf der Einspruchsfrist am Dienstag haben Trumps Anwälte einen Aufschub des „ungewöhnlichen“ und „komplexen“ Falls für unbestimmte Zeit beantragt, und ihre Argumentation macht klar, dass sie damit mindestens den Wahltermin am 5. November 2024 meinen. Zuvor hatte schon der staatliche Sonderermittler Jack Smith angeregt, den Prozessbeginn auf den 11. Dezember zu vertagen. Die Anklage wirft dem Ex-Präsidenten vor, in 31 Fällen nach dem Ende seiner Amtszeit vertrauliche, geheime oder streng geheime Regierungsdokumente unter anderem zu militärischen Fähigkeiten der USA und ihrer Verbündeten in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago gelagert und teilweise herumgezeigt zu haben.

Trump suchte die Richterin aus

Nun liegt der Ball im Feld von Richterin Cannon, die über die Terminierung entscheiden muss. Kritiker hegen Zweifel sowohl an der Befähigung als auch an der Unabhängigkeit der Juristin. Die 42-Jährige war 2020 von Trump auf ihren Posten berufen worden. Seither hat sie 224 Fälle betreut, die jedoch fast sämtlich durch Deals der Staatsanwaltschaft beigelegt wurden. Als Richterin leitete sie erst vier Prozesse, die in keiner Weise mit der Trump-Causa verglichen werden können. In einem früheren Urteil hat sie zudem dem FBI zunächst die Auswertung der bei einer Razzia in Mar-a-Lago gefundenen Dokumente untersagt. Ihr Spruch wurde von einem Berufungsgericht kassiert.

Hat als Richterin erst vier Prozesse geführt: Aileen Cannon leitet das Geheimdokumente-Verfahren. Sie wurde erst 2020 ins Amt berufen - vom damaligen Präsidenten Donald Trump. © Quelle: picture alliance / Consolidated News Photos

Im vergangenen Monat war Trump dann in Miami in der Dokumentenaffäre wegen Justizbehinderung und eines Verstoßes gegen das Anti-Spionage-Gesetz angeklagt worden. Der anstehende Prozess ist nicht nur politisch hochbrisant, da der Angeklagte gute Chancen hat, im nächsten Jahr als republikanischer Präsidentschaftsbewerber gegen Amtsinhaber Joe Biden anzutreten. Auch verfahrenstechnisch ist die Sache heikel. Viele der zu verhandelnden Unterlagen sind streng geheim. Für ihre Sichtung muss man eine staatliche Sicherheitsüberprüfung durchlaufen haben. Offenbar besitzen noch nicht alle Anwälte des Ex-Präsidenten und seines ebenfalls angeklagten Kammerdieners Walt Nauta die erforderliche Freigabe.

Die Vorbesprechung wird schon verschoben

Wegen dieses Problems hatte Sonderermittler Smith vorgeschlagen, den Prozessbeginn auf Dezember zu verschieben. Richterin Cannon hat nun in einem ersten Schritt die erste Vorbesprechung über den Umgang mit dem heiklen Material während des Verfahrens von diesem Freitag verschoben – zunächst auf den Dienstag der nächsten Woche.

Ein solcher minimaler Aufschub des eigentlichen Prozesses würde Trumps Anwälte sicher nicht zufriedenstellen. Sie argumentieren, Trumps Status als Präsidentschaftsbewerber müsse bei der Terminierung berücksichtigt werden. Der erfordere nämlich „einen enormen Aufwand an Zeit und Energie“, was eine Vorbereitung fürs Gericht extrem schwierig mache. Da keine Gefahr im Verzuge sei, solle der Prozess aufgeschoben werden.

Das Ziel der Anwälte ist klar: Sie wollen den Prozess auf die Zeit nach der Wahl vertagen. Bei einer Rückkehr ins Weiße Haus könnte Trump dann legal das ganze Verfahren niederschlagen. Sollte er schon zuvor verurteilt worden sein, dürfte sich der Präsident selbst zu begnadigen versuchen. An der Rechtmäßigkeit eines solchen Vorgehens bestehen jedoch erhebliche Zweifel.