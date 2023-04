Anklageerhebung gegen Donald Trump: Was steht dem Ex-Präsidenten bevor?

Am Dienstag muss sich Ex-US-Präsident Donald Trump der Justiz stellen. Es kommt zur Anklageverlesung in New York, dem Auftakt eines möglicherweise langen Prozesses. Was Trump dort bevorsteht und ob es bald ein Polizeifoto von ihm geben wird.

Ex-US-Präsident Donald Trump bei seiner Ankunft am Trump Tower in New York. Am Dienstag soll eine Anklage gegen ihn verlesen werden.

Berlin. Selbst für US-Verhältnisse ist es ein mediales Großereignis sondergleichen: Am Dienstag wird gegen Donald Trump in New York Anklage erhoben. Seitdem der Ex-Präsident am Montag von seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Richtung Manhattan aufgebrochen ist, wird jeder seiner Schritte verfolgt. Und Trump nutzt in gewohnter Manier jedes Stückchen medialer Aufmerksamkeit zur Selbstdarstellung und als Werbung für seine Präsidentschaftskandidatur.

So könnte dieser Dienstag mit der Anklageerhebung zu einer weiteren Trump-Show werden. „Er ist in guter Stimmung“, sagte eine Anwältin des Ex-Präsidenten am Montag im US-Fernsehen. Trump hat auf seiner Twitter-Alternative Truth Social bereits angekündigt, dass er am Dienstag vor Gericht erscheinen werde – „glaubt es oder nicht“. Eine Wahl hat er nicht: Der Beschuldigte muss zur Anklageverlesung persönlich erscheinen. Was Trump im Gerichtsaal erwartet, lesen Sie in unserem Überblick.

Warum wird Donald Trump angeklagt?

Erst am vergangenen Donnerstag hatte die Bezirksanwaltschaft die Anklage gegen Trump öffentlich gemacht – ohne näher auf die Anklagepunkte einzugehen. US-Medien berichteten, dass dem Ex-Präsidenten 34 Straftaten zu Last gelegt werden sollen, von denen mindestens eine ein schweres Vergehen sein soll. Jedoch ist noch keine davon offiziell.

Was hat die Ex-Pornodarstellerin Stormy Daniels mit all dem zu tun?

Was jedoch bisher bekannt ist: In dem Fall dürfte es um Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels gehen. Daniels behauptete 2016 kurz vor den Präsidentschaftswahlen, zehn Jahre zuvor eine Affäre mit Donald Trump gehabt zu haben. Trump hat wohl versucht, dies mittels einer Geldzahlung zu verhindern. Der Ex-Präsident bestreitet, Sex mit Daniels gehabt zu haben. Neben dem Fall der Ex-Pornodarstellerin könnte es zudem um ähnliche Zahlungen an das Model Karen McDougal gehen.

Die Zahlung von Schweigegeld ist in den USA nicht illegal. Fraglich jedoch ist, ob Trump diese rechtmäßig abgerechnet hat. Die Schweigegeldzahlungen wurden von Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen vorgestreckt, der sie dann später von der Trump Organization, einer Familienholding des Ex-Präsidenten, zurückbekam. So viel hat Trump bereits zugegeben. Dies könnte als illegale Wahlkampffinanzierung gewertet werden. Cohen wurde in diesem Fall bereits schuldig gesprochen und hat 2020 seine dreijährige Haftstrafe angetreten.

Was passiert heute bei der Anklageverlesung in New York?

Zunächst muss Trump persönlich vor Gericht erscheinen, damit die Anklage gegen ihn verlesen werden kann. Der Termin ist für 14.15 Uhr Ortszeit (20.15 Uhr deutscher Zeit) angesetzt. Möglicherweise wird der Unternehmer dafür sogar kurzzeitig in Gewahrsam genommen, denn neben seinen Personalien sollen seine Fingerabdrücke sowie Polizeifotos aufgenommen werden. Die Anklageverlesung wird hinter verschlossenen Türen stattfinden. Trump wird aller Voraussicht nach auf „nicht schuldig“ plädieren.

Und dann hat der Ex-Präsident den historischen Termin bereits hinter sich gebracht und wird sich wohl auf direktem Weg Richtung Mar-a-Lago in Florida machen. Dort hat er eine Pressekonferenz für den Abend (Ortszeit) anberaumt.

Angeklagter Ex-Präsident Trump in New York angekommen Im Stile live übertragener Verfolgungsjagden wird der frühere US-Präsident von Helikoptern aus mit Fernsehkameras gefilmt. © Quelle: dpa

Im Zentrum New Yorks herrscht in dieser Zeit ein selbst für die Millionenmetropole ungewöhnlicher Ausnahmezustand. 35.000 Polizeibeamte sollen auf den Straßen Präsenz zeigen und mögliche Zusammenstöße zwischen Anhängern Trumps und seinen Gegnern verhindern. Der Bürgermeister Eric Adams warnte am Montag mögliche Störenfriede: „Auch wenn einige Aufrührer daran denken, morgen in unsere Stadt zu kommen, ist unsere Botschaft klar und einfach: Beherrscht euch.“ Das Gerichtsgebäude in Manhattan wurde abgesperrt.

Wieso ist Donald Trump nicht in U-Haft?

Trump wird wohl auch nach Verlesung der Anklage gegen ihn auf freiem Fuß bleiben. Selbstverständlich kennt auch das Prozessrecht New Yorks die Möglichkeit der Untersuchungshaft. Doch die Vorwürfe gegen Trump wiegen wohl nicht so schwer, dass sie einen Haftgrund darstellten.

Warum wird der Prozess nicht live übertragen?

Viele Medien wollten den historischen Prozess gegen einen Ex-Präsidenten der USA live übertragen, doch daraus wird nichts. Der zuständige Richter Juan Merchan hat entsprechende Anträge am Montag abgelehnt. „Leider müssen die Interessen der Nachrichtenorganisationen gegen konkurrierende Interessen abgewogen werden, auch wenn sie aufrichtig und zweifelsohne wichtig sind“, erklärte Merchan seine Entscheidung. Trumps Anwälte hatten sich ebenfalls gegen eine Liveübertragung ausgesprochen. Lediglich fünf Fotografen dürfen sich während der Anklageverlesung im Saal aufhalten und auch nur zu Beginn Fotos machen.

Wird es einen Mugshot von Trump geben?

Das steht offenbar noch nicht endgültig fest. Trump selbst ist aber offenbar schon darauf vorbereitet. Laut US-Medien haben Donald Trump und sein Team den Ablauf des Tages bereits vollständig durchchoreografiert. Dazu gehört natürlich auch die Aufnahme des Mugshots. Und das soll das „männlichste, bestaussehende Fahndungsfoto aller Zeiten sein“, kündigte ein Trump-Berater an.

Wo genau findet die Anklageverlesung und der Prozess gegen Trump statt?

Zunächst muss sich Donald Trump im Büro des Bezirksstaatsanwalts Alvin Bragg stellen. Dann geht es in das Gebäude des Strafgerichts von Manhattan, das am südlichen Ende des Stadtbezirks in etwa sechs Kilometern Entfernung zum Trump Tower liegt.

Außerhalb des Gebäudes des New Yorker Strafgerichts haben sich bereits viele Medienvertreter für den Tag der Anklageverlesung gegen Donald Trump bereit gemacht. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Wie lange könnte der Prozess gegen den Ex-Präsidenten dauern?

Das ist schwer absehbar. Beobachter gehen davon aus, dass es sich um eine Spanne von Monaten, wenn nicht sogar Jahren handeln könnte, bis ein Urteil in diesem Fall ausgesprochen wird. Der Prozess könnte also sogar bis in die heiße Phase des Präsidentschaftswahlkampfes hineinreichen. Im November 2024 soll ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden. Seine Kandidatur wird Trump wegen des Verfahrens jedoch nicht zurückziehen, das hat er bereits angekündigt.

Wer sind Trumps Anwälte?

Im Laufe der Jahre hat Trump eine ganze Riege von Anwälten um sich geschart. Im Falle der Anklage in New York wird Trump von seinem Verteidiger Joseph „Joe“ Tacopina vertreten. Der Sohn italienischer Einwanderer wurde in Brooklyn geboren und ist dort aufgewachsen. In der Millionenmetropole New York hat er sich seit Beginn seiner Karriere in den 1990er-Jahren einen Namen gemacht und mehrere bekannte Sportler, Politiker sowie Schauspieler vertreten. Dem US-Publikum ist der 56-Jährige zudem als Experte für Fernsehsender wie Fox News oder CNN bekannt. Nicht zuletzt engagiert er sich gern im italienischen Fußball. Aktuell ist er Vorsitzender und Besitzer des Serie-B-Clubs SPAL Ferrara.

Wer ist der Richter Juan Manuel Merchan?

Neben dem Beschuldigten steht im Prozess gegen Donald Trump auch der Richter im Fokus. Dabei handelt es sich um den gebürtigen Kolumbianer Juan Manuel Merchan, der bereits seit seinem sechsten Lebensjahr in New York lebt. Der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist Merchan durch den Prozess gegen die „Soccer Mom Madam“, einer Vorstadtmutter, die in Manhattan einen Escortservice führte.

Glaubt man Donald Trump, so „hasst“ ihn Merchan. Das schrieb er auf Truth Social. Tatsächlich kennen sich die beiden Männer bereits aus früheren Prozessen. Zunächst war Merchan Richter in einem Prozess gegen die Trump Organization wegen Steuerbetrugs. Der ehemalige Finanzchef der Firma, Allen Weisselberg, bekannte sich 2022 schuldig, Dokumente des Unternehmens manipuliert zu haben, um weniger Steuern zu zahlen. Weisselberg wurde zu fünf Monaten Haft verurteilt.

Doch das wollte die Trump Organization nicht auf sich sitzen lassen: Man zog vor Gericht und behauptete, man habe von Weisselbergs Machenschaften nicht profitiert. Eine Jury sah das anders, Richter Merchan verhängte daraufhin eine Geldstrafe von 1,6 Millionen US-Dollar gegen die Trump Organization.

Von beteiligten Juristen wird Merchan als „ein echter Zuhörer“ beschrieben, der „gut vorbereitet und stets zugänglich“ sei. Er sei „ein Mann, der sein Wort hält“, sagte etwa Weisselberg-Anwalt Nicholas Gravante. Trump sah das völlig anders: Im Prozess gegen die Trump Organization sei Merchan „heimtückisch“ vorgegangen.