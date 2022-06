In der Region Donbass leisten ukrainische Soldaten Widerstand. Rund ein Fünftel des Stadtgebiets von Sjewjerodonezk hätte zurückerobert werden können, so die Aussage des Gouverneurs. Tausende seien noch in der Stadt, die weiter bombardiert werde, hieß es.

© Quelle: Rick Mave/SOPA Images via ZUMA P

Soldaten blicken auf den Rauch, der aus der Ölraffinerie von Lyssytschansk, in der Region Luhansk, kommt.

Bachmut.Ukrainische Kämpfer haben nach Angaben eines Gouverneurs in der Stadt Sjewjerodonezk im Donbass Gebiete von Russland zurückerobert. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, erklärte am Freitag, es seien 20 Prozent des Stadtgebiets zurückerobert worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Donnerstag von Fortschritten im Kampf um Sjewjerodonezk gesprochen, jedoch keine Details genannt.

Zuvor hatte Hajdaj erklärt, dass die erbitterten Kämpfe in der Stadt andauerten, in der noch etwa 13.000 Menschen in Kellern ausharren und dabei unerbittlichem russischen Bombardement ausgesetzt sind.

Hajdaj erklärte, russische Streitkräfte bombardierten auch die nahe gelegene Stadt Lyssytschansk. Dort sind etwa 20.000 Einwohner verblieben - etwa ein Fünftel der Bevölkerung vor dem russischen Angriffskrieg. Bei russischem Beschuss sei am Freitag in Lyssytschansk ein Zivilist getötet worden.

Die russischen Streitkräfte haben versucht, Lyssytschansk und Sjewjerodonezk einzukreisen, die beiden einzigen Städte in der Region Luhansk, die zuletzt nicht von russischen Streitkräften oder prorussischen Separatisten kontrolliert wurden. Die Region Luhansk bildet zusammen mit der Region Donezk den Donbass, das industrielle Kernland der Ukraine, das Russland einnehmen will.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte, Russland kontrolliere inzwischen mehr als 90 Prozent von Luhansk und werde wahrscheinlich in den kommenden zwei Wochen vollständig die Kontrolle übernehmen. Hajdaj erklärte dagegen, die in den vergangenen zwei Tagen erreichten Fortschritte zeigten, dass die Ukraine in der Lage sein könnte, die russische Attacke über diesen Zeitraum abzuwehren, bis neue, modernere Waffen aus dem Westen eintreffen.

RND/AP