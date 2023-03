Drei Viertel der Deutschen halten Ampel-Koalition für zerstritten

Die besten Memes: Wie Trump-Gegner die Anklage feiern

Nie zuvor wurde ein Ex-Präsident in den USA wegen einer Straftat angeklagt. Nun soll sich Donald Trump in New York wegen dubioser Zahlungen vor Gericht verantworten. In den sozialen Netzwerken wird die Anklage mit zahlreichen Memes von Trump-Gegnern gefeiert.