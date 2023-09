„Die Politik muss den Ernst der Lage begreifen“: DRK-Generalsekretär zu Krisen in Marokko und Libyen

Herr Reuter, beim Erdbeben in Marokko und den Überflutungen in Libyen nach einem schweren Unwetter sind Tausende Menschen ums Leben gekommen. Wie blicken Sie auf diese Katastrophen?

Das Erdbeben in Marokko und die Überschwemmungen in Libyen sind ein Sinnbild für unsere Zeit, in der Naturereignisse zu großen Katastrophen werden und fast schon schrecklicher Alltag sind. Wir leben in einem Zeitalter der sich überlappenden Krisen und Konflikte. Es ist notwendig zu begreifen, dass wir auch in diesem Fall in einer Zeitenwende leben. Die beiden jüngsten Krisen zeigen, dass es weltweit dringend notwendig ist, in den Katastrophenschutz und insbesondere in die Katastrophenvorsorge zu investieren und diese auszubauen, um besser auf solche Szenarien vorbereitet zu sein. Nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland. Aber humanitäre Hilfe allein kann keine strukturellen Probleme in der Entwicklungsarbeit lösen. Die Politik muss den Ernst der Lage begreifen und die richtigen Lehren aus diesen Krisen ziehen.

In welchem Sinne?

Es braucht endlich den politischen Willen, die Katastrophenvorsorge auszubauen und nicht erst dann Geld zur Verfügung zu stellen, wenn die Katastrophe bereits da ist. Katastrophenvorsorge rettet Menschenleben und spart Geld. Die derzeitige Häufung von Katastrophen muss ein politisches und gesellschaftliches Signal sein, den Katastrophenschutz aktiv zu stärken. Es ist gut und richtig, dass die Bundesregierung sofort Gelder bereitstellt, wenn eine Katastrophe eintritt. Aber das ist kein nachhaltiger Ansatz. Wir brauchen langfristige Lösungen und müssen in den Regionen für Stabilität und Vorsorge sorgen, in denen Krisen und Konflikte vorherrschen. Heute dauern viele Krisen durchschnittlich 30 Jahre. Das bedeutet, wir müssen nicht nur kurzfristig Hilfe leisten, sondern langfristige Unterstützung bieten.

Das kostet allerdings auch Geld, und die Bundesregierung will in diesem Bereich sparen.

Natürlich kostet das Geld, aber wie gesagt, Vorsorge ist humanitär geboten und ökonomisch sinnvoller. Es ist fatal, angesichts der sich häufenden Katastrophen die Mittel für Entwicklungsarbeit und humanitäre Hilfe zu kürzen. Die Regierung leidet unter politischer Demenz, und viele Krisen, wie die Flut im Ahrtal, scheinen in Vergessenheit zu geraten. Die Politik sollte aus der Vergangenheit lernen, tut das aber offensichtlich nicht. Die Klimakrise erschwert an vielen Orten der Welt die Lebensbedingungen und führt somit zu vermehrten Fluchtbewegungen. Als ich 2015 Generalsekretär wurde, waren 50 Millionen Menschen auf der Flucht – heute sind es 100 Millionen. Die klimatischen Veränderungen zerstören Lebensraum. Wir wissen das alles schon lange, die Datenlage ist eindeutig, aber in der Politik fehlt der Wille zu handeln. Ich habe den Eindruck, dass die Politik aus Krisen immer nur für ein paar Tage oder Wochen lernt.

Nach der Flut in Libyen: Nichts ist mehr, wie es einmal war Ein Ehepaar kehrt in der libyschen Stadt Derna in sein Haus zurück. Die bittere Erkenntnis: Nichts ist mehr, wie es einmal war.

Was schlagen Sie vor?

Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz und können es uns nicht länger leisten, dass durch die Ressortlogik zwischen Auswärtigem Amt und Entwicklungsministerium Lücken entstehen. Wir müssen gemeinsam eine Antwort auf die Frage finden, wie wir Menschen in Ländern mit hohem Katastrophenrisiko am besten helfen können, bevor es zu einer Krise kommt. Es darf keine Ausrede mehr sein, dass dafür keine Mittel im Bundeshaushalt vorgesehen sind. Die Mittel des Auswärtigen Amtes für humanitäre Hilfe wurden für das kommende Jahr um fast eine Milliarde Euro gekürzt. Das wird der realen Situation auf diesem Planeten in keiner Weise gerecht.

Und wie steht es um die Katastrophenvorsorge in Deutschland?

Wir müssen uns auch im Inland auf Extremwetterereignisse und andere Krisen einstellen, investieren aber nur wenig in die Katastrophenvorsorge. Sinnvoll wären 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für den Bevölkerungsschutz, also rund 2 Milliarden Euro. Für das kommende Jahr sind aber nur 550 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen. Das ist viel zu wenig, die Sicherheit der eigenen Bevölkerung sollte uns mehr wert sein.

Und im Fall einer Katastrophe müssen dann ohnehin Mittel freigegeben werden?

Genau, und das ist natürlich in gewisser Weise politischer Selbstbetrug. Multiple und sich überlagernde Krisen werden zunehmend unsere Lebensrealität sein, darauf müssen wir uns als Gesellschaft einstellen. Deswegen werden wir am Ende des Tages auch Gelder dafür zur Verfügung stellen. In den meisten Fällen aber viel zu spät. Das macht die Katastrophenhilfe nur noch schwieriger und teurer.