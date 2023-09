Nach Krisen in Marokko und Libyen: DRK-Generalsekretär kritisiert Einsparungen bei humanitärer Hilfe

Die Situation in den Überschwemmungsgebieten in Libyen ist weiterhin katastrophal. Hilfsorganisationen berichten, dass viele Überlebende in der besonders stark betroffenen Stadt Darna noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Essen, Unterkünften, Elektrizität oder Kommunikationsmöglichkeiten haben. Mehr als 10.000 Menschen werden vermisst, sagte eine Sprecherin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (ICRC) der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Trümmern werden noch Tausende Leichen vermutet.

Der Oberste Justizrat Libyens kündigte einen Untersuchungsausschuss an, der die Hintergründe der Katastrophe untersuchen soll. Beobachter zweifeln allerdings daran, dass es zu einer echten Aufarbeitung kommt. In den vergangenen Jahren standen der Bürgerkrieg und die Rivalität zwischen den politischen Parteien im Vordergrund, sodass wichtige Aufgaben wie der Aufbau von Infrastruktur, Klimapolitik und der Katastrophenschutz vernachlässigt wurden.

Guterres: Darna „Opfer des Klimachaos“

UN-Generalsekretär António Guterres führte Darna in seiner Rede vor der UN‑Vollversammlung als „Opfer des Klimachaos“ und jahrelanger Konflikte an. „Selbst jetzt, während wir sprechen, werden Leichen aus demselben Mittelmeer an Land gespült, in dem Milliardäre auf ihren Superjachten ein Sonnenbad nehmen.“ Darna sei eine traurige Momentaufnahme des Zustands unserer Welt.

Diesen Eindruck bestätigt auch DRK‑Generalsekretär Christian Reuter im RND‑Interview. Das Erdbeben in Marokko und die Überschwemmungen in Libyen seien ein Sinnbild für unsere Zeit, in der Naturereignisse zu großen Katastrophen werden und fast schon schrecklicher Alltag seien. „Wir leben in einem Zeitalter der sich überlappenden Krisen und Konflikte. Es ist notwendig zu begreifen, dass wir auch in diesem Fall in einer Zeitenwende leben.“ Reuter wirft der Regierung vor, den Ernst der Lage nicht begriffen zu haben und nicht die richtigen Lehren aus den Krisen zu ziehen. „Es braucht endlich den politischen Willen, die Katastrophen­vorsorge auszubauen und nicht erst dann zu Geld zur Verfügung zu stellen, wenn die Katastrophe bereits da ist.“ Reuter ruft zu langfristigen Projekten auf, um in den Regionen Stabilität und Vorsorge zu ermöglichen, in denen Krisen und Konflikte vorherrschen.

Nach der Flut in Libyen: Nichts ist mehr, wie es einmal war Ein Ehepaar kehrt in der libyschen Stadt Darna in sein Haus zurück. Die bittere Erkenntnis: Nichts ist mehr, wie es einmal war. © Quelle: Reuters

DRK-Generalsekretär kritisiert Sparmaßnahmen trotz sich häufender Krisen

Aus Sicht des DRK‑Generalsekretärs habe die Politik aus früheren Krisen nichts gelernt. „Die Regierung leidet unter politischer Demenz, und viele Krisen, wie die Flut im Ahrtal, scheinen in Vergessenheit zu geraten“, sagt er. Ein Problem sieht er auch in der Zuständigkeit zwischen den Ministerien: Das Auswärtige Amt ist für humanitäre Hilfe zuständig, das Entwicklungs­ministerium für die Entwicklungshilfe. Dadurch würden Lücken entstehen.

Sorgen bereiten ihm auch die angekündigten Sparmaßnahmen der Politik. „Es ist fatal, angesichts der sich häufenden Katastrophen die Mittel für Entwicklungsarbeit und humanitäre Hilfe zu kürzen.“ Vorsorge sei humanitär geboten und ökonomisch sinnvoller, sagt Reuter. Doch allein die Mittel des Auswärtigen Amtes für humanitäre Hilfe sind für das kommende Jahr um fast eine Milliarde Euro gekürzt worden. „Das wird der realen Situation auf diesem Planeten in keiner Weise gerecht.“ Am Ende müssen bei einer Katastrophe ohnehin Mittel frei gemacht werden. „In den meisten Fällen aber viel zu spät“, fürchtet Reuter. Das mache die Katastrophenhilfe nur noch schwieriger und teurer.

In Libyen haben die Bürgermeister der Region nun auf einer Dringlichkeitssitzung beschlossen, ein Zentrum für Krisen- und Naturkatastrophen­management einzurichten. Die Zentralverwaltung in Tripolis erklärte, es fehle an Mitteln. Bisher habe es keine Abteilung für Notfälle wie den Bruch eines Staudamms und Überschwemmungen gegeben.