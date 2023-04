﻿Nach großer Drogen-Razzia im Freistaat: Bauen Rechtsextreme kriminelle Netzwerke in Sachsen auf?

Vor zwei Wochen wurde in Colditz (Landkreis Leipzig) einen Drogenring mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene hochgenommen. Nun geht die Arbeit der Ermittelnden weiter – und sie müssen sich die Frage stellen, wie weit das Netzwerk der Rechtsextremen reicht.

Die Razzia in Colditz sorgt noch immer für Gesprächsstoff: Mittlerweile wird in der Landespolitik über die möglichen Ausmaße des Falls diskutiert: Gibt es Anzeichen, dass Rechtsextreme kriminelle Strukturen in Sachsen aufbauen?

Dresden. Die Kommentare nach der Sitzung des Innenausschusses am vergangenen Donnerstag sprachen für sich: Allzu viel Konkretes hatten die Landtagsabgeordneten zuvor nicht gehört. Doch das reichte ihnen aus, um ihre Bedenken deutlich zu machen. Fast einheitlich nahmen sie die Razzia in Colditz im Landkreis Leipzig vor zwei Wochen zum Anlass, um vor einem neuen Phänomen zu warnen: der Verbindung von organisierter Kriminalität mit rechtsextremen Strukturen. Oder wie es Valentin Lippmann von den Grünen ausdrückte: „Wir haben es in Colditz offenbar mit einer verfestigten Struktur von rechtsextremer Clan-Kriminalität zu gehabt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aufarbeitung der Colditzer Zustände dauert noch immer an. In deren Zentrum steht die Frage: Waren hier Kriminelle am Werk, die zufällig Rechtsextreme waren – oder haben Rechtsextreme eine kriminelle Organisation aufgebaut, um daraus nicht zuletzt finanzielle Vorteile zu ziehen? Innenpolitiker erinnern inzwischen bewusst an gelungene und gescheiterte Immobilienkäufe, mit denen Vertreter der rechtsextremen Szene zuletzt von sich reden machten.

Ermittler wollen Geldwäsche-Verdacht prüfen

Bisher haben die Behörden versucht, derartige Käufe zusammen mit den Kommunen zu verhindern oder davor zu warnen. Die Geldquellen spielten dabei eher eine Nebenrolle. Nach Colditz wird aber anders auf das Thema geblickt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man prüfe vonseiten der Ermittler den Geldwäsche-Verdacht, wurde im Innenausschuss auf Nachfrage zum aktuellen Fall erklärt. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz teilte am Mittwoch mit, sie könne gegenwärtig nicht beantworten, ob sich im Rahmen der Untersuchungen Hinweise auf weitere strafbare Handlungen wie Geldwäsche ergäben. Bisher wird gegen die drei Colditzer Verdächtigen – Ralf N. und seine Söhne Andreas und Uwe – ausschließlich wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Nach Razzia in rechtsextremer Szene in Sachsen: Erstmals spricht ein Anwohner über das „Netzwerk“ Ende März steht der kleine Ort Colditz in Sachsen im Fokus einer groß angelegten Polizeiaktion. Bei einer Razzia heben Zoll und Bundespolizei ein rechtes „Netzwerk“ aus, finden dabei große Mengen an Drogen, Bargeld und Waffen. Ein Anwohner erzählt von seinen Erfahrungen mit der Szene – und warum ihm einmal sogar das Ohr abgeschnitten werden sollte. Jetzt lesen mit RND+

„Gerüchte gibt es immer wieder“

Je mehr man zum Thema in Sachsen recherchiert, umso mehr drängt sich dieses Bild auf: Inwieweit Rechtsextreme ins organisierte Verbrechen eingestiegen sind, können die sächsischen Sicherheitsorgane kaum sagen. Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa erklärte vergangene Woche, man müsse nun die Erkenntnisse von Polizei und Verfassungsschutz zusammenführen. In Thüringen hatte diese Strategie bereits Erfolg gehabt. Dort ist die Polizei 2021 gegen die rechtsextreme „Turonen“-Bruderschaft vorgegangen, nachdem der thüringische Verfassungsschutz Hinweise auf Drogen- und Waffenhandel übermittelte.

Gibt es derlei Hinweise auch in Sachsen? Der sächsische Geheimdienst sagt dazu, man habe ausschließlich extremistische Bestrebungen im Blick. Die organisierte Kriminalität sei kein Beobachtungsobjekt, teilt eine Sprecherin des Landesamt für Verfassungsschutz mit. „Überschneidungen mit rechtsextremistischen Bestrebungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Bewertung kann Rechtsextremismus-Experten nicht überraschen: „Hinweise und Gerüchte über Verbindungen von sächsischen Rechtsextremen mit organisierter Kriminalität gibt es immer wieder“, sagt Johannes Kiess, stellvertretender Direktor des Leipziger Else Frenkel-Brunswik-Institut, das demokratiefeindliche Einstellungen erforscht. „Verbindungen ins Rockermilieu und Sicherheitsunternehmen gehören zu diesem Komplex dazu.“

Verfassungsschutz sieht kaum Verbindungen zu Rockern

Der Verfassungsschutz ging zuletzt aber davon aus, dass es sich dabei um Ausnahmen handelt. „Personelle Überschneidungen zwischen dem Rockermilieu und der rechtsextremistischen Szene bestehen in Sachsen (...) nur vereinzelt. Diese gehen meist auf geschäftliche Interessen oder persönliche Beziehungen zurück. Weite Teile der rechtsextremistischen Szene lehnen Rockerclubs wegen ihres vergleichsweise hohen Anteils von Migranten ab“,heißt es im aktuellen Verfassungsschutzbericht.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Grenze zu ziehen, wann Verbrechen den extremen politischen Ansichten dient und wann nicht, ist schwer: „Manchmal hilft Kriminalität, die Mittel für die politische Betätigung zu beschaffen“, sagt Kiess. Er nennt als Beispiel die Banküberfälle der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“. In anderen Fällen sei „gar nicht so klar“, ob es bei der kriminellen Handlung „nicht vielmehr um persönliche Bereicherung geht“. In welche Kategorie Colditz fällt, muss sich zeigen.

„Das ist nur die Spitze des Eisbergs“

Demnächst soll den Mitgliedern des Innenausschusses eine Liste zugestellt werden, die die Ermittlungsverfahren gegen die drei Verdächtigen im Colditzer Drogenfall sowie ihr Umfeld auflistet. Mindestens 100 Verfahren sollen in den vergangenen Jahren zusammengekommen sein. Was die Ermittler unter dem Umfeld verstehen, dürfte interessant werden. Erwartet wird, dass es sich dabei vor allem um die Familie handelt. Die ersten plädieren aber dafür, im Zusammenhang mit Colditz größer zu denken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir konzentrieren uns jetzt sehr auf Familie N.“, sagt die Abgeordnete Kerstin Köditz (Linke). „Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.