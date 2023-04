Sorgen wegen Drogen­schmuggel: Bovenschulte fürchtet mehr Kokainhandel in Bremerhaven

Berlin. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat eine Verzehnfachung der Bundesmittel für die Seehäfen auf rund 400 Millionen Euro gefordert. „Derzeit beteiligt sich der Bund an der Finanzierung aller deutschen Seehäfen nur mit 38 Millionen Euro im Jahr. Der Betrag hat sich seit 2005 nicht verändert. Das reicht hinten und vorne nicht“, sagte Bovenschulte dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

„Wenn wir den nötigen Wumms entwickeln wollen, muss sich der Bund stärker als bisher für unsere Häfen engagieren.“ Im Jahr 2004 habe er die Seehäfen mit rund 150 Millionen Euro gefördert, was heute etwa 400 Millionen Euro entsprechen würde, sagte der SPD-Politiker.

Zwei Drittel der deutschen Exporte verließen über den Seeweg das Land. 80 Prozent des europäischen Im- und Exports würden über die Häfen der Nordrange – die Häfen entlang der deutschen und niederländischen Nordseeküste – abgewickelt. Die Bedeutung der Häfen sei durch den Krieg in der Ukraine und die notwendige Energiewende noch viel größer geworden.

„Wir haben ja aktuell schlechte Erfahrungen damit gemacht, zu viel nationale Souveränität aufzugeben und sich zu abhängig von anderen zu machen, wie zum Beispiel beim russischen Gas. Wenn wir das in Zukunft vermeiden wollen, müssen wir unsere eigene Infrastruktur intakt halten.“

Dazu gehören konkurrenzfähige Häfen mit einer guten Hinterland­anbindung auf Schiene, Straße und Wasser. Sonst bestehe die Gefahr, dass Deutschland international ins Hintertreffen gerate. „Wenn all das nicht vorhanden ist, dann wird der volkswirtschaftliche Schaden riesengroß sein, und mit der Energiewende wird es dann auch nichts.“ Deutschland stehe in hartem Wettbewerb. „Als demokratischer Staat müssen wir für unsere eigenen Handelswege einstehen und Verantwortung für funktionierende Infrastrukturen übernehmen. Was man nicht machen kann: China kritisieren und selbst nichts oder zu wenig tun.“

Organisierte Drogenbanden unterwandern Europas Häfen Die internationalen Banden nutzen Europol zufolge vor allem den Container­verkehr, um Kokain in die EU zu schleusen. © Quelle: dpa

Bovenschulte besorgt über Drogenhandel am Hafenstandort Bremerhaven

Bovenschulte äußerte sich zudem besorgt über den Drogenhandel am Hafenstandort Bremerhaven und bittet den Bund um Unterstützung durch den Zoll. „Aktuell besteht allerdings die Befürchtung, dass der Kokshandel in Bremerhaven zunimmt, weil Antwerpen seine Kontrollen verschärft hat. Wir haben uns deshalb an den Bund gewandt und um eine Verstärkung der Zollkontrollen gebeten“, sagte der SPD-Politiker.

Er betonte mit Blick auf den belgischen Hafen, wo im vorigen Jahr 110 Tonnen Kokain beschlagnahmt wurden, dass ein Verdrängungs­effekt Richtung Bremerhaven unbedingt verhindert werden müsse. „Deshalb investieren wir in zusätzliche Überwachungs­systeme und bieten Anreize für die Hafen­beschäftigten, Auffälligkeiten zu melden.“ Er versicherte: „Wir werden uns dem Drogen­schmuggel von vornherein mit ganzer Kraft entgegenstellen.“

