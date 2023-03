Drohnenabstürze in Russland: Ukraine weist Verantwortung von sich

Verhandlungsinitiative zur Beendigung des Krieges in der Ukraine Verhandlungsinitiative zur Beendigung des Krieges in der Ukraine

Grünen-Fraktion kritisiert Umschwung der Linken auf Kurs von Wagenknecht und Alice Schwarzer

Am Donnerstag soll im Bundestag über den Antrag der Links-Fraktion „Diplomatie statt Panzer“ zur Befriedung des Konflikts in der Ukraine debattiert werden. Die Grünen-Fraktion kritisiert die Position Sarah Wagenknechts und anderer Linker stark. Man müsse beachten welches Signal man an andere Aggressoren in der Welt sendet, so Grünen-Politikerin Irene Mihalic.