﻿Drohnenalarm in Moskau: Putins „Illusion wird zerstört“

Erstmals in der bislang 15‑monatigen Geschichte des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine trifft der Krieg die Bevölkerung der russischen Hauptstadt Moskau – in Form eines Luftalarms, heftigen Abwehrfeuers, Schäden an verschiedenen Gebäuden und offensichtlich auch verletzten Zivilpersonen.

25 Drohnen, so berichtet der russische Telegram-Kanal Baza, hätten am Morgen des 30. Mai Moskau angesteuert. Mehrere Wohngebäude sollen getroffen worden sein. Das russische Exil-Portal Meduza meldete, in einer Straße im Süden der Stadt habe eine Drohne die oberen Stockwerke eines Wohnhauses getroffen und dabei die Fassade beschädigt. Die Bewohner und Bewohnerinnen der oberen drei Stockwerke mussten evakuiert werden.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete, dass auch die Fassade und die Fenster eines Gebäudes in der Atlasov-Straße durch eine Drohne beschädigt wurden.

Am Lenin-Prospekt nahe dem russischen Staatszirkus evakuierten Rettungskräfte Hausbewohner und -bewohnerinnen. Auf dem Telegram-Kanal 112 wurde berichtet, dass am Tatort Menschen verletzt worden seien. Allerdings gab es keine Angaben zur Anzahl. Teile des inneren Stadtrings mussten für den Verkehr gesperrt werden.

„Vorfall“ wird untersucht

Das offizielle Russland war am Dienstagmorgen sichtlich bemüht, die Wogen zu glätten. Gebäude in der Stadt hätten lediglich „geringfügige Schäden“ erlitten, äußerte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin. Es sei „niemand ernsthaft verletzt“ worden. „Alle Rettungsdienste sind an den betroffenen Standorten. Sie untersuchen die Umstände des Vorfalls“, schrieb er auf Telegram. Später fügte er hinzu, dass zwei Personen medizinische Hilfe suchten, aber niemand einen Krankenhausaufenthalt benötigte.

„Heute Morgen konnten Bewohner einiger Gebiete der Region Moskau Explosionsgeräusche hören – das ist unsere Luftverteidigung. Als sie sich Moskau näherten, wurden mehrere Drohnen abgeschossen. Ich bitte die Menschen, Ruhe zu bewahren.“ Andrej Worobjow, Gouverneur der Region Moskau

Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass acht Drohnen abgeschossen worden seien. „Drei von ihnen wurden durch elektronische Kriegsführung gestört, was dazu führte, dass sie die Kontrolle verloren und von ihren beabsichtigten Zielen abwichen. Weitere fünf Drohnen wurden von Flugabwehrraketensystemen des Typs Pantsir-S in den Moskauer Vororten abgeschossen“, hieß es in der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Drei Drohnen sollen einem hochrangigen russischen Politiker zufolge über dem Nobel-Vorort Rubljowka abgeschossen worden sein. Besonders brisant: Die betroffene Wohngegend liegt nur zehn Minuten von Putins Residenz Nowo-Ogarjowo entfernt, erklärte Alexander Chinschtei, Abgeordneter der Regierungspartei Einiges Russland. Auch Ex-Präsident Dmitri Medwedew, der seit Kriegsbeginn mit Hassreden besonders auffällt, soll in in Rubljowka ein Anwesen haben.

Schwerste Angriffe auf Moskau seit Zweitem Weltkrieg

Der Abgeordnete Maxim Iwanow sprach vom schwersten Angriff auf Moskau seit dem Zweiten Weltkrieg. „Heute Morgen konnten Bewohner einiger Gebiete der Region Moskau Explosionsgeräusche hören – das ist unsere Luftverteidigung. Als sie sich Moskau näherten, wurden mehrere Drohnen abgeschossen. Ich bitte die Menschen, Ruhe zu bewahren“, gab Andrej Worobjow bekannt, Gouverneur der Region Moskau.

Nach dem Drohnenangriff begannen die russischen Behörden, Satellitennavigationssignale in der Stadt zu stören. Was für Autofahrer die Folge hatte, dass Navigationssysteme ausfielen.

Doch das war für die Moskauer an diesem außergewöhnlichen Dienstagmorgen das vermutlich geringste Problem. „Psychologisch ist dieser Angriff für Russland verheerend, denn der Krieg tangiert jetzt die Hauptstadt, die jede Kriegspartei besonders gut zu schützen vorgibt. Das ist schon ziemlich beeindruckend“, sagt der ehemalige Bundeswehrgeneral Hans-Lothar Domröse dem RND.

Mit diesen Aktionen will die Ukraine, die natürlich hinter den Angriffen steckt und nur routinemäßig ihre Verantwortung dementiert, den Eindruck verstärken, dass der russische Staat seine Menschen nicht schützen kann. Gerhard Mangott, Universität Innsbruck

Derartige Attacken konterkarierten die Mär des Kreml, dass es sich auch nach 15 Monaten und schätzungsweise mehr als 200.000 getöteten russischen Soldaten bei diesem Krieg noch immer um eine begrenzte „militärische Spezialoperation“ handele, wie das im offiziellen Duktus heißt. „Putin bemüht sich seit Monaten, den Eindruck zu erwecken, als würde dieser Krieg niemanden behelligen. Diese Illusion wird zerstört und das ist auch die Absicht Kiews – ebenso wie bei den Angriffen auf die Grenzregionen“, ist der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck überzeugt. „Mit diesen Aktionen will die Ukraine, die natürlich hinter den Angriffen steckt und nur routinemäßig ihre Verantwortung dementiert, den Eindruck verstärken, dass der russische Staat seine Menschen nicht schützen kann“, so Mangott zum RND.

„Unauslöschliche Schande der Feigheit“

Der Duma-Abgeordnete Maxim Iwanow versuchte, die Attacken auf Moskau „patriotisch auszuschlachten“ und rief die Russen dazu auf, sich der „neuen Realität“ zu stellen „Entweder ihr besiegt den Feind gemeinsam mit unserem Vaterland, oder die unauslöschliche Schande der Feigheit, der Kollaboration und des Verrats wird über eure Familie kommen.“

Der offizielle Kreml vermied jedoch solche Instrumentalisierungen – „aus gutem Grund“, wie der Politologe Mangott glaubt: „Denn dann müsste die Führung um Putin ja erklären, warum solche Attacken überhaupt möglich seien. Es wäre nicht nur das Eingeständnis eines Kontrollverlusts, sondern auch der Tatsache, dass sich aus der ,Spezialoperation“ längst ein richtiger Krieg entwickelt habe. Also redet man diese Aktionen lieber klein.“

„Dieser Angriff stellt im Bestreben Kiews nach dem Prinzip ,Shaping the Battlefield‘ (Gestaltung des Gefechtsraums) bislang den Höhepunkt dar – nach den Angriffen auf russisches Gebiet bei Belgorod, der einzelnen Drohne am Kreml, der Attacke auf die Krim-Brücke etc. Natürlich vorausgesetzt, Kiew hat da wirklich seine Finger im Spiel“, so Domröse. „Das so etwas ohne Kenntnis Kiews passiert, ist nahezu ausgeschlossen. Aber es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass hier Putin-feindliche russische Kräfte ihren eigenen Krieg führen.“

Moskau macht Kiew verantwortlich

Auch für den Kreml steht die Urheberschaft für den Angriff zweifelsfrei fest: „Heute Morgen verübte das Kiewer Regime einen Terroranschlag mit Drohnen gegen Ziele in Moskau“, lautete eine Erklärung des Verteidigungsministeriums.

Die Ukraine wies umgehend die Verantwortung für den Angriff zurück. „Wir beobachten mit Freude und prognostizieren eine Zunahme der Angriffe, sind aber natürlich nicht direkt beteiligt“, sagte Mychajlo Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass die ukrainischen Behörden mehr über die immer häufigeren Beschussangriffe auf Kiew besorgt seien als über Drohnen in Moskau: „Das interessiert uns wenig.“

Unklare Lage in russischer Grenzregion Belgorod Russische Freiwilligenkorps reklamierten die Angriffe für sich. Die Lage in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ist aber weiter unklar. © Quelle: Reuters

Auch Andrej Kartapolow, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma, sprach von einem „Terrorakt gegen die Zivilbevölkerung“ – und meinte damit natürlich ausdrücklich die Drohnen, die Moskau trafen. Dass es sich dabei um technische ausgefeilte Hightech-Modelle handelt, glaubt Hans-Lothar Domröse nicht: „Ich gehe davon aus, dass es sich um primitive Geräte handelte, ohne Signatur, langsam wie Modellflugzeuge, aber in großer Zahl. Das macht ihre Bekämpfung ja so schwierig, nach dem Motto: Viele Hunde sind des Hasen Tod.“

Drohnen von Russland aus gestartet?

Mangott ist überzeugt, „dass die Drohnenattacke von ukrainischen Geheimagenten oder Verbündeten in Russland gestartet wurde. Rein technisch besteht zwar auch die Möglichkeit, dass sie direkt aus der Ukraine angeflogen seien, aber das würde sie zu einer leichten Beute für die russische Flugabwehr machen. Kiew verfügt über keine derart weitreichenden Marschflugkörper oder ballistische Raketen. Schon früh hatte man angekündigt, mit Drohnenschwärmen das zu simulieren, was Russland seit Monaten in der Ukraine an Zerstörungen verantwortet“, so Mangott

In Russland wächst indes die Sorge. Der Duma-Abgeordnete Kartapolow formuliert es so: Die wichtigste Aufgabe bestehe darin, Panik unter der Zivilbevölkerung zu verhindern. Solche Angriffe seien möglich, da Russland ein großes Land sei: „Es wird immer möglich sein, eine Lücke zu finden, durch die eine Drohne fliegen und Luftverteidigungssysteme umgehen kann.“