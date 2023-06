Drohnenangriff in russischer Grenzregion Kursk: Textillager in Flammen

Baltische Länder rüsten auf

Russlands Krieg und das Baltikum: „Es geht um alles oder nichts“

In keinem Nato-Land ist die Bedrohung durch Russland so präsent wie in den drei baltischen Staaten. Sie unterstützen die Ukraine in hohem Maße, rüsten selbst massiv auf und fürchten: Gewinnt Russland den Krieg gegen die Ukraine, könnten sie als Nächstes dran sein.