﻿Das war ein Drohnenangriff auf die russischen Köpfe

Henstedt-Ulzburg

Polizei erwischt 18-Jährigen mit gestohlenem Porsche an der A7

Ein junger Mann ist am Dienstag mit einem gestohlenen Porsche auf einem Autohof in Henstedt-Ulzburg an der A7 gefasst worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Sportwagen in der Nacht zuvor in Dänemark gestohlen. Der 18-jährige Tatverdächtige wurde in die Jugendvollzugsanstalt gebracht.