Die drei Männer liegen auf dem Boden, die Händen gefesselt, die Augen verbunden. Vor ihnen sind Schusswaffen drapiert, darunter Maschinen­gewehre. Bilder der Szene sind von serbischen Sicherheits­kräften am vergangenen Mittwoch veröffentlicht worden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei kosovarische Polizisten. Das ist so weit klar – alles andere ist Politik. Denn wie und warum es zu der Festnahme gekommen ist, darüber gibt es höchst unterschiedliche Darstellungen.

Albin Kurti, Premier­minister des Kosovo, hat dem serbischen Nachbarn mehrfach vorgeworfen, die Beamten verschleppt zu haben. „Serbien sucht ständig nach Vorwänden, um zu eskalieren und zu destabilisieren, und wenn es keinen Vorwand gibt, ist es bereit und in der Lage, einen zu schaffen“, so Kurti. Der serbische Präsidenten Aleksandar Vučić hat dagegen seine eigene Sichtweise auf die Dinge. Die Männer hätten sich zum Zeitpunkt ihrer Festnahme auf serbischem Territorium aufgehalten. Sie seien mit Maschinen­pistolen bewaffnet gewesen. Und dann habe Serbien so gehandelt, wie es jedes seriöse Land tun würde, sagte Vučić und bezeichnete den Kosovo als einen „Quasistaat“. Die Männer hätten einen Terror­anschlag geplant, so der Politiker. Serbische Anwälte haben am Freitag – trotz Appellen der EU und der USA – Verfahren gegen die Polizisten eingeleitet. Ein Vertreter der US-Regierung forderte ebenfalls am Freitag die Freilassung der drei Polizisten.

Auf diesem vom serbischen Innen­ministerium zur Verfügung gestellten Foto sind am Mittwoch, dem 14. Juni 2023, drei Kosovo-Polizisten von serbischen Polizisten gefangen genommen worden. © Quelle: AP

Das Verhältnis beider Länder ist schon lange angespannt. Die EU versucht seit Jahren, zwischen ihnen zu vermitteln. Das gestaltet sich äußerst schwierig, weil sich das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo 1999 von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt hatte. Mehr als 100 Länder, darunter Deutschland, erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo an. Andere, darunter Serbien, Russland, China sowie fünf EU-Länder, tun das bis heute nicht. Erst am Freitag hatte der EU-Außen­beauftragte Josep Borrell den kosovarischen Minister­präsidenten und den serbischen Präsidenten zu einem Krisen­gipfel nach Brüssel eingeladen, wie ein EU-Sprecher am Donnerstag­abend erklärte. Ob und wann es zu einem Treffen kommt, ist noch unklar.

Serbien sucht ständig nach Vorwänden, um zu eskalieren und zu destabilisieren. Albin Kurti, Premierminister des Kosovo

Nach dem Wirbel um die Festnahmen der drei Polizisten hatte der Kosovo die Kontrollen an der Grenze verstärkt und verboten, dass Autos mit serbischen Kennzeichen in den Kosovo hinein­fahren und Waren aus Serbien ins Land kommen dürfen. Die Regelung wurde am Samstag aufgelockert: Lastwagen und Pkws aus Serbien würden von den kosovarischen Grenzbeamten zwar verstärkt kontrolliert, aber durchgelassen, hieß es in einem Bericht des staatlichen serbischen Fernsehens RTS.

Angriffe auf die Kfor

Wie schnell ein Konflikt eskalieren kann, zeigt auch ein anderer Vorfall aus jüngster Zeit. Serbische militante Aktivisten, Kriminelle und Leute aus der serbischen Geheim­polizei hatten Soldaten der Kosovo Forces (Kfor) im Norden des Kosovo angegriffen und einige von ihnen mit Brand­bomben schwer verletzt.

Diese militanten Aktivisten stehen unter der Kontrolle des serbischen Regimes unter dem autokratisch regierenden Präsidenten Aleksandar Vučić. Zuvor war es zu Protesten von Serben im Kosovo gekommen, weil sie verhindern wollten, dass vier albanische Bürgermeister in den mehrheitlich serbischen Gemeinden im Norden des Kosovo eingesetzt werden. Die Kommunal­politiker waren aber nur deshalb im April ins Amt gewählt worden, weil die allermeisten Serbinnen und Serben auf Geheiß der Partei Srpska Lista, die unter der Kontrolle von Vučić steht, die Wahlen boykottiert hatten – das erklärt die geringe Wahlbeteiligung von 3,5 Prozent.

Das Krisen-Radar

Die westlichen Botschafter hatten die Wahlen zwar zunächst unterstützt und anerkannt, doch einen Tag bevor die Männer ihr Amt antreten sollten, verlangten die US-Vertreter plötzlich, dass sie nicht ihre Büros in den Gemeinde­ämtern beziehen sollten.

Die kosovarischen Behörden wollten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zurück­rudern. Und so begannen die Unruhen, als die neu gewählte albanischen Bürger­meister, begleitet von der Rosu-Spezialeinheit der Kosovo-Polizei, in die Rathäuser einziehen wollten, während Serben versuchten, sie daran zu hindern.

Am 29. Mai mischten sich dann Kriminelle unter die Demonstrierenden und griffen die Kfor an. Bei den Zusammen­stößen wurde 30 Kfor-Soldaten und rund 50 Serben verletzt.

Soldaten der von der Nato-geführten Kosovo-Friedens­truppe Kfor bewachen Ende Mai ein Gemeinde­gebäude nach Zusammen­stößen mit Kosovo-Serben. Kfor hat einen Protest militanter Serben gegen neue Bürger­meister im Norden des Kosovos gewaltsam aufgelöst. © Quelle: Bojan Slavkovic/AP/dpa

Die Kfor wiederum beschützt nun im Norden die Rosu und die Gemeinde­ämter. Mittlerweile sind diese allerdings nahezu verwaist – nur einer der vier albanischen Bürgermeister arbeitet noch in seinem Büro. Trotzdem verlangen die USA und die EU, dass die Lokal­politiker nicht mehr die Ämter betreten und dass die Rosu den Norden verlässt.

Regierung will dem Druck nicht nachgeben

Die kosovarische Regierung will dem Druck der westlichen Botschaften aber nicht nachgehen, weil sie zeigen will, dass auch der Norden des Kosovo zum kosovarischen Staats­territorium gehört. Genau das stellen westliche Botschafter jedoch weiter infrage. Insbesondere die US-Vertreter auf dem Balkan, etwa der US-Botschafter in Serbien, Christopher Hill, stellt sich seit Monaten hinter Vučić und kritisiert Kurti. Die USA lassen damit einen ihrer wichtigsten demokratischen Verbündeten in der Region im Stich.

Im Kosovo löst dies massives Unverständnis aus. Seit Monaten bereits rätselt man in der Region, weshalb die USA ihre Politik auf dem Balkan so gedreht haben. Offiziell heißt es, dass die USA versuchen wollten, Serbien aus der russischen Umarmung zu befreien, und man deshalb Vučić und sein Regime stütze. Ganz offensichtlich gelingt das nicht.

Albin Kurti, Premier­minister des Kosovo, beklagte vor ein paar Tagen im Interview die Voreingenommenheit der USA und der Europäischen Union gegenüber seinem Land. © Quelle: Visar Kryeziu/AP/dpa

Immer noch scheint der Austausch Serbiens mit Russland gut zu funktionieren: Erst kürzliche besuchte Serbiens Präsident Vučić anlässlich des Russland-Tags die russische Botschaft in Belgrad. Und der von Moskau in seinem Amt unterstützte Chef des serbischen Geheim­dienstes Aleksandar Vulin nahm kürzlich an der internationalen Sicherheits­konferenz in Moskau teil. Bereits im vergangenen Jahr, nach Beginn des Kriegs in der Ukraine, hat Serbien einen Vertrag mit Russland zur Koordinierung der Außen­politik geschlossen. Das Land unterstützt zudem – trotz seiner Verpflichtung als EU-Kandidaten­staat – nicht die Sanktionen gegen den Moskau.

Die zurück­haltend-beschwichtigende, sogenannte Appeasement­politik des Westens gegenüber Serbien und der gleichzeitig steigende Druck auf die kosovarische Regierung hat bislang nicht dazu geführt, dass Serbien sich mehr dem Westen angenähert hat. Es gibt auch Stimmen, die meinen, dass es bei der völligen Umkehr der US-Politik um etwas anderes gehe: nämlich um die Teilung des Kosovo.

Gefährliche Teilungsideen

Demnach könnte Vučić versuchen, den Norden des Kosovo zu destabilisieren, um eine Teilung zu provozieren. Der Politiker hat sich bereits vor Jahren immer wieder für einen Gebiets­tausch eingesetzt. So könnte nach seinen Vorstellungen der Norden des Kosovo Serbien zugeschlagen werden. Im Gegenzug könnten Dörfer im Presevotal, wo viele Albaner leben, an den Kosovo gehen. Diese Gedanken­spiele wurden auch von zahlreichen US-amerikanischen und europäischen Politikern und Diplomaten unterstützt. Die damalige deutsche Bundes­kanzlerin Angela Merkel hat die Pläne letzt­endlich verhindert.

Merkel befürchtete, dass eine neue Grenz­ziehung andernorts auf dem Balkan gefährliche Neuordnungen entlang ethnischer Grenzen herauf­beschwören könnte. Insbesondere in multi­nationalen Staaten wie Bosnien-Herzegowina, in Nord­mazedonien, aber auch in Montenegro könnte das zu schweren Spannungen führen und den Frieden und die Stabilität der gesamten Region gefährden.

Doch der Plan ist keinesfalls vom Tisch. Schon seit Jahren fließt viel serbisches Geld in westliche Lobbyisten­gruppen, um dieses Ziel doch noch zu erreichen. Insbesondere in Washington hat das Regime seine Anstrengungen verstärkt.

Gleichzeitig ist Präsident Vučić eine Allianz mit dem ebenfalls immer autokratischer agierenden Premier von Albanien, Edi Rama, eingegangen. Beide Regierungen nehmen den Kosovo in die Zange. Vučić unterfüttert seine Strategie mit entsprechend starker Rhetorik. Er behauptet seit Monaten, dass den Serben und Serbinnen im Norden des Kosovo Gewalt angetan würde. In Vučić-nahen Medien sind rassistische Beschimpfungen von Albanern an der Tages­ordnung.

Aleksandar Vučić, Präsident von Serbien, während einer Kundgebung. © Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Die kosovarische Außen­ministerin Donika Gërvalla-Schwarz sagte jüngst, dass Vučić die Eskalation in der gesamten Region nicht stoppen werde, solange die Nato dies nicht verhindern würde. Doch die USA und die EU stellen sich weiter hinter Vučić und behaupten, die kosovarische Regierung sei Schuld an der Eskalation. Der kosovarische Vizeminister­präsident Besnik Bislimi sagte, die Unhöflichkeit, mit der Serbien gegen Vereinbarungen verstoße, sei vergleichbar mit dem Willen Brüssels, „die Augen vor diesen Verstößen zu verschließen“.

Man muss die demokratischen Werte wieder in den Mittelpunkt der US-Politik stellen. Edward P. Joseph, US-Außen­politik­experte

Der US-Außen­politik­experte Edward P. Joseph von der Johns Hopkins University School twitterte vor Kurzem, dass der US-Außen­minister Anthony Blinken sich entscheiden müsse, „ob die Unruhen in der Region und der Schaden an der Glaubwürdigkeit der USA, es wert sind, dass man einen serbischen Autokraten überstürzt umarmt“. Man müsse „die demokratischen Werte wieder in den Mittelpunkt der US-Politik stellen“. In Serbien wiederum finden seit Wochen Demonstrationen gegen die herrschenden Verhältnisse statt. Bürger und Bürgerinnen protestieren gegen eine Kultur der Gewalt, die auch vom Regime von Vučić gefördert werde.