„Aqua-Man“ soll Italien vor Dürre retten

Rom. Nomen est omen: Italien hat einen neuen Sonderkommissar für den Kampf gegen Trockenheit und Dürre ernannt. Er heißt Nicola Dell’Acqua, was sich mit Nicola vom Wasser übersetzten lässt. Bei seinem Amtsantritt Anfang Mai erklärte er, dass die Regierung den Ernst der Lage erkannt habe. Nun müsste sichergestellt werden, dass alle Ressorts koordiniert arbeiten.

Italien litt im vergangenen Sommer unter einer heftigen Trockenheit, auch in diesem Winter und im Frühjahr waren die Wasserstände etlicher Seen und Flüsse vor allem im Norden – etwa beim Gardasee – außergewöhnlich niedrig. Obwohl es in den vergangenen Tagen teils heftig regnete, befürchten Expertinnen und Experten einen erneut wasserarmen Sommer. Dies könnte große Auswirkungen auf Landwirtschaft und Tourismus haben.

Salvini will mehr als 100 Millionen Euro für Maßnahmen bereitstellen

Verstärkt wird das Problem durch die mangelhafte Infrastruktur im Land. Das Wasser versickert zu einem erheblichen Teil in den maroden Leitungen. Außerdem gibt es nur wenige Auffangbecken für Regenwasser und Entsalzungsanlagen für die Landwirtschaft.

Infrastruktur- und Transportminister Matteo Salvini stellte nach einem Spitzentreffen etwas mehr als 100 Millionen Euro für dringende Maßnahmen in fünf Regionen bereit.

Dell’Acqua hat Erfahrung bei der Dürrebekämpfung

Die italienische Regierung schuf Anfang April das neue Amt für die Bekämpfung der Trockenheit und Dürre. Bis Ende des Jahres soll Dell’Acqua als erster Sonderkommissar eingesetzt bleiben. Seine Tätigkeit könnte allerdings um ein Jahr verlängert werden. Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, leitete Dell’Acqua zuvor die Regionalbehörde „Veneto Agricoltura“, bei der er alle Projekte für die Bekämpfung der Dürre in der Region Venetien koordiniert hat.

Zudem hat der 57-Jährige demnach auch als Beauftragter für Abfallfragen sowie den Zivil- und Katastrophenschutz gearbeitet. Er war als Regierungsgesandter für die Geflüchteten auf der italienischen Insel Lampedusa zuständig. Ausgebildet wurde er zum Agrarwissenschaftler.

RND/dpa/ar