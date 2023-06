Las Vegas will Zugang von Haushalten zu Wasser einschränken

Der US-Bundesstaat Nevada unternimmt einen drastischen Schritt, um den Wasserverbrauch in Las Vegas zu begrenzen. Gouverneur Joe Lombardo unterzeichnete ein Gesetz, das es der örtlichen Wasserbehörde erlaubt, die den einzelnen Haushalten zur Verfügung stehende Wassermenge einzuschränken. Ziel sei es, ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Wachstum und der Gewährleistung von „sauberem und stabilem Wasser in der Zukunft“ zu schaffen, sagte Lombardo. „Wir wollen sicherstellen, dass wir über ein Instrumen­tarium verfügen, mit dem wir die Wassernachfrage steuern und den Wasserbedarf der Gemeinde auch in Zukunft decken können“, teilte Bronson Mack, Sprecher der Southern Nevada Water Authority, am Freitag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Methoden zur Wasserbegrenzung

Die mögliche Begrenzung betrifft Einfamilienhäuser und kommt dann zur Anwendung, falls die US‑Regierung den Anteil Nevadas an der Wasserentnahme aus dem vom Austrocknen bedrohten Colorado River weiter zurückschraubt. Eine denkbare Methode könnte die Installation einer Vorrichtung zur Begrenzung des Wasser­flusses zu den Häusern sein, hieß es. Die Southern Nevada Water Authority, die das Gesetz beantragt hatte, betonte, dass sie nur dann tatsächlich Beschränkungen vornehmen werde, wenn dies notwendig sei. Die Behörde versorgt rund 2,4 Millionen Einwohner der Region Las Vegas sowie etwa 40 Millionen Besucher pro Jahr mit Wasser aus dem Stausee Lake Mead.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wasserverbrauch der obersten 20 Prozent eindämmen

Bronson Mack zufolge werden 80 Prozent der fast 580.000 Einfamilienhäuser, die von der Behörde versorgt werden, keine Auswirkungen zu spüren bekommen, wenn der im Gesetz festgelegte Grenzwert in Höhe von 617.022 Litern Wasser pro Jahr durchgesetzt werde. Wohnungen, Hotels, Gewerbe- und Industriebetriebe sind davon ausgenommen. Der durchschnittliche Haushalt in Las Vegas verbrauche etwa 462.000 Liter, so Mack, und liege damit weit unter dem Grenzwert. Das neue Gesetz zielt darauf ab, den übermäßigen Wasser­verbrauch der obersten 20 Prozent der Haushalte einzudämmen, die nach Angaben der Behörde 45 Prozent des Wassers verbrauchen.

Der Colorado River führt die Schneeschmelze von den Rocky Mountains bis zum Golf von Kalifornien in Mexiko. Auf seinem Weg wird er angezapft und aufgestaut, um etwa 40 Millionen Menschen sowie Farmen mit Wasser zu versorgen. In den letzten Jahren wurde der Fluss durch den Klimawandel, die steigende Nachfrage und eine seit Jahrzehnten andauernde Dürre bedroht. „Die Zukunft des Colorado River ist ungewiss“, sagte Mack. In Las Vegas sind Zierrasen bereits verboten, die Größe von Swimmingpools ist begrenzt, und die Springbrunnen auf dem Las Vegas Strip nutzen wiederverwendetes Wasser.

RND/AP