Putin verleiht US-Whistleblower Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft

„Ich will nicht an die Front!“

Medienbericht: Russischer Kriegsdienstverweigerer zündet sich selbst an

Aus Sorge vor der Teilmobilmachung in Russland soll sich ein Mann an einem Bahnhof im russischen Rjasan selbst angezündet haben. Einem Medienbericht zufolge hat der Mann „Ich will nicht an die Front!“ gerufen. Einsatzkräfte hätten den Verletzten in ein Krankenhaus gebracht.