Ehegattensplitting abschaffen statt Elterngeld kürzen? Was die Sozialverbände sagen

Union kritisiert Einigung

Neustart für Heizungsgesetz? Immobilienwirtschaft und Branchenverband fordern Überarbeitung

Weil das Verfassungsgericht die Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes gestoppt hat, will die Ampel es nun nach der Sommerpause beschließen – unverändert. Das hält die Union für unangemessen: Nach der Klatsche aus Karlsruhe dürfe die Koalition nicht einfach in einem neuen Anlauf dasselbe Gesetz durchdrücken. Heizungsbranche und Immobilienwirtschaft sehen es auch so – und nennen Änderungswünsche.