Ehemaliger Redenschreiber: Putin braucht die Wagner-Gruppe

Russia Putin 8475416 10.07.2023 Russian President Vladimir Putin meets with head of the Udmurt Republic Alexander Brechalov at the Kremlin in Moscow, Russia. Alexander Kazakov / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxUKxONLY Copyright: xAlexanderxKazakovx

© Quelle: IMAGO/SNA