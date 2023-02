Ehemann, Vater, Familienmensch: Wie Wolodymyr Selenskyj Familie lebt

Kiew. Es sind emotionale Worte, mit denen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf die Frage einer Reporterin antwortet. Worte, für die der 45-Jährige immer wieder nach Luft ringt, immer wieder einige Momente Pause benötigt und sichtlich nervös wirkt. Die Frage konfrontiert den Mann, der vor seiner Laufbahn als ukrainischer Präsident als Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher, Regisseur, Fernsehmoderator, Filmproduzent und Drehbuchautor tätig war, mit einer weiteren Rolle, die neben dem Kampf um sein Land den wohl größten Stellenwert in Selenskyjs Leben einnimmt: seine Rolle als Ehemann, Familienvater und Sohn.

Die Frage, die eine Journalistin während einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag, jenem Tag, an dem sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum ersten Mal jährte, stellte, lautete: „Wie hat sich in den vergangenen 365 Tagen seit Russlands Angriff das Verhältnis zu Ihrer Familie und nahestehenden Menschen geändert?“ Eine Frage, die sich mit Blick auf den Menschen Selenskyj sicher viele Menschen stellen – auch außerhalb der Ukraine. Und ebenso eine Frage, die ihren Adressaten sichtlich angespannt werden lassen, wie ein Videomitschnitt der Presserunde zeigt.

„Ich glaube, meine Frau tut alles für mich“

Auch wenn Wolodymyr Selenskyj seine Frau und Kinder trotz des russischen Angriffskrieges in Sicherheit weiß, ist die Frage der Reporterin für ihn die „letzte und schwerste Frage“, wie er in der Pressekonferenz einräumt. Er erklärt, dass er seine Frau und seine beiden Kinder sehr liebe und sie die wichtigsten Menschen in seinem Leben seien. Jedoch sehe er sie nicht häufig. Seine Eltern sehe er sogar gar nicht. Auf seine Frau sei er sehr stolz, erklärt er sichtlich emotional, aber auch nachdenklich. „Ich glaube, meine Frau tut alles für mich. Sie tut alles den Kindern und unserem Staat zuliebe“, beschreibt Selenskyj die Rolle seiner Ehefrau Olena Selenska.

Außerdem sei er stolz, seine Familie in der Ukraine zu wissen. „Wenn man sich gegen einen Krieg führenden Staat zur Wehr setzt, ist es wichtig für die Kinder, hier zu sein, denn der Staat ist hier“, so der Präsident der Ukraine. Er wisse, dass Jungen und Mädchen seines Landes sterben, umso wichtiger sei es für ihn, seine Kinder und seine Frau bei sich zu wissen.

Mit den Worten „Ich bin stolz darauf, so unendlich glücklich mit meiner Familie und meinem Land sein zu dürfen“, schließt Selenskyj seinen emotionalen Appell an seine Familie schließlich ab. Sichtlich ergriffen, dennoch mit einem Lächeln auf den Lippen nach einem knapp zweiminütigen Monolog, der den Menschen einen ehrlichen, starken und liebevollen Eindruck in das Familienleben jenes Mannes gewährt hat, über dessen Privat- und Familienleben bis vor kurzem kaum etwas bekannt war.

Erst vor wenigen Tagen gab der ukrainische Präsident im Rahmen einer Dokumentation erstmals private Einblicke in sein Leben, das sich seit dem 24. Februar 2022 maßgeblich verändert hat. Ein Filmteam durfte ihn für diesen Anlass in seiner Unterkunft in der Bankowa Straße besuchen und erhielt private Einblicke in das Leben Selenskyjs. Die Wohnung ist mit Holzmöbeln ausgestattet. Zu finden ist darin außerdem ein gerahmtes Foto, auf dem Selenskyj als Superheld verkleidet mit seiner Familie zu sehen ist. In dem rund einstündigen Film zeigt sich der Ehemann und Familienvater davon überzeugt, dass wieder bessere Tage kommen werden. Aber: „Den Krieg werden wir auch nicht vergessen, wenn er vorbei ist“, weiß der 45-Jährige.

Selenskyj lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in der Wohnung, die er am Morgen des 24. Februars 2022 beziehen musste – aus Sicherheitsgründen. Nur kurze Zeit nach seinem Einzug folgten sie ihm in die Villa in der Bankowa Straße, weil es für sie ebenfalls zu gefährlich gewesen wäre, in ihrem Zuhause zu bleiben. Seitdem lebt die Familie gemeinsam dort.