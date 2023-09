﻿Die zwei Gesichter der Giorgia Meloni

Die Nacht im Überblick

Angriffe auf ukrainische Hafenstadt Odessa

Die ukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht unter Beschuss geraten - die Hafeninfrastruktur wurde getroffen. In Russland wurden derweil am Abend Drohnenangriffe auf Grenzregionen gemeldet. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.