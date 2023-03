﻿„Hire and fire“ in Brandenburg: Wie sich Ex-Mitarbeiter vor Gericht gegen Tesla wehren

Seit einem Jahr produziert Tesla in Brandenburg Elektroautos. 10.000 Menschen arbeiten inzwischen in der „Gigafactory“ in Grünheide, die nächste Ausbaustufe ist schon beantragt. Beim Arbeitsschutz und dem Umgang mit Mitarbeitern ist es aber zum Teil noch ein langer Weg bis zu deutschen Standards. Vor dem Arbeitsgericht gibt es Einblicke in die Zustände in Grünheide.

Frankfurt (Oder)/Grünheide. Grünheide in Brandenburg, vor einem Jahr: Vor dem gleißenden weißen Lichttunnel, aus dem zu wummernden Bässen die ersten Tesla-Fahrzeuge aus Brandenburger Produktion rollten, sprach Olaf Scholz von den „Männern und Frauen, die hier unseren Wohlstand erwirtschaften“. Der Bundeskanzler hielt eine Lobeshymne auf den US-Autobauer und den deutschen Osten. Und er sprach über die „harte Arbeit“, während hinter ihm die Roboterarme surrten.

Das wirkte damals leicht absurd. Scholz hielt eine Rede wie ein Traditionssozialdemokrat, der sich in die gleißende neue Welt des Elon Musk verirrt hatte. „King Kong“ heißt einer der Roboter, der die Karosserien auf ein Förderband hebt. 500 Roboter gibt es insgesamt im Werk. Doch ein Jahr später steht fest: Scholz wusste gar nicht, wie Recht er hatte. Besonders in der Montage setzt auch Tesla auf harte körperliche Arbeit.

„Tesla will keine Arbeiter, die mitdenken“

Die Liste der Beschwerden über schlechte Arbeitsbedingungen ist lang. Dazu kommt ein in Deutschland ungewohntes Arbeitsklima des Heuerns und Feuerns. „Tesla will keine Arbeiter, die mitdenken“, hört man immer wieder aus Kreisen der Beschäftigten. „Tesla will Leute, die alles mit sich machen lassen. Und so suchen sie ihre Leute auch aus.“

Nachmittags am Bahnhof Fangschleuse vor den Toren von Grünheide. Schichtwechsel. Der kleine Landbahnhof ist der nächste Haltepunkt für die vielen Tesla-Pendler aus Berlin. Eine provisorische Brücke aus Holz führt über die Gleise. Shuttlebusse spucken Hunderte schwarz gekleidete Arbeiter aus, das Gewirr von vielen Sprachen erfüllt den Bahnsteig. Wer zum Zug nach Berlin will, kommt am Gewerkschaftslokal vorbei, das die IG Metall im alten Bahnhofsgebäude angemietet hat. „Wir bräuchten noch Leute, die Kurdisch dolmetschen können“, spricht ein Metaller einige Arbeiter an. „Gerade nicht, wir sind noch in der Probezeit“ antworten sie vorsichtig.

„Wir haben die drei N unterschrieben“, sagen die Arbeiter ängstlich

Wie gefällt ihnen die Arbeit bei Tesla, fragt der Reporter eine Männergruppe, drei Berliner mit Migrationshintergrund. Die Männer schauen sich misstrauisch um, dann sagen sie: „Wir haben die drei N unterschrieben, wir dürfen nicht mit dir reden!“ Die drei N? „Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.“

Im Firmenenglisch heißen die drei N offiziell NDA, non-disclosure agreement, zu deutsch Verschwiegenheitserklärung. Jeder Tesla-Beschäftigte muss sich an sie halten. Offen über die Arbeitsbedingungen wird daher nur an einem Ort geredet, 60 Kilometer östlich von Grünheide. In einem Backsteinbau nahe des Oderufers tagt das Arbeitsgericht Frankfurt (Oder). Hier arbeiten die Richterinnen und Richter in öffentlicher Verhandlung eine lange Liste von Verfahren ab, in denen die Tesla Manufacturing Brandenburg SE als Beklagte verzeichnet ist.

Es ist nur ein kleiner Teil der von Tesla in der Aufbauphase des Werks gekündigten Mitarbeiter, der hier vorstellig wird. Diejenigen mit Rechtsschutzversicherung und dem Durchhaltevermögen, einen Weltkonzern in einen engen Gerichtssaal zu zerren, an dessen Rückwand als einziger Schmuck ein roter märkischer Adler hängt.

Verbesserungsvorschläge? Kündigung!

An diesem Tag ist es Frau Ö., die eine Abfindung von Tesla einklagen will. Die zierliche, aber resolute Berlinerin hat im Sommer 2022 in Grünheide in der Produktion angefangen. Folgt man ihren Schilderungen, müssen die Arbeitsbedingungen teilweise abenteuerlich gewesen sein. Schweißgeräte wurden ohne ausreichenden Sichtschutz bedient, berichtet sie. Sie musste mit einem 15 Kilogramm schweren Akkuschrauber hantieren, ohne eine Möglichkeit, diesen irgendwo abzustützen. In der Montageabteilung für die Batteriefächer gibt es keinen „King Kong“-Roboter, hier herrscht das, was Scholz bei der Fabrikeröffnung als „schwere Arbeit“ adelte, ohne die Gegebenheiten zu kennen.

Frau Ö. wollte, dass sich etwas verbessert in ihrem neuen Job bei Elon Musks Weltkonzern. Sie war schließlich stolz darauf, bei einer Firma zu arbeiten, die jeder kennt. Die für sich in Anspruch nimmt, dass Frau Ö. und ihre 10.000 Kolleginnen und Kollegen hier die Mobilität der Zukunft zusammenbauen.

Sie wandte sich an ihre Vorgesetzten, ging zum Betriebsrat, machte Vorschläge, wie der Arbeitsschutz in der Abteilung eingehalten werden könnte. Was ihr zum Verhängnis wurde: Sie war noch in der Probezeit. Und sie hatte sich nicht geduckt, sondern den Kopf rausgestreckt. Ihre Kündigung zum Ende der Probezeit sieht sie als direkte Folge ihrer Verbesserungsvorschläge. Die Tesla-Anwältin kommt von einer Großkanzlei mit Sitz am Berliner Ku‘damm. Sie hat anscheinend strikte Vorgaben, wie weit sie gehen kann. Zunächst bietet sie nur 500 Euro Abfindung, die Klägerin fordert drei Monatsgehälter. An diesem Tag gibt es keine Einigung.

Tesla reagiert auf eine RND-Anfrage zu den Vorwürfen nicht. Immerhin schickt die Pressestelle nicht automatisiert ein Kothaufen-Emoji. Das hat Musk bei der Twitter-Mailadresse eingeführt. Der Milliardär wird immer mehr zur Image-Belastung. In Tesla-Autohäusern verweisen die Verkäufer gerne auf die reduzierten Preise und die schnell lieferbaren Fahrzeuge. Auf Musk angesprochen, halten sie sich auffällig zurück. Die Marke versucht sich von seinem Image abzukoppeln, um im immer stärker umkämpften Elektroauto-Markt erfolgreich zu bleiben.

Eine Erfolgsgeschichte in Brandenburg

Eine Million Fahrzeuge sollen künftig in Brandenburg hergestellt werden. Mehr Wasser als genehmigt will Tesla dafür nicht verbrauchen. „Ich traue Tesla zu, dass sie auch Vorreiter in der ressourcenschonenden Produktion werden können“, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Bisher rollen mehr als 4000 Autos pro Woche vom Band – etwa 200.000 im Jahr.

Tesla in Brandenburg, das ist zunächst einmal eine Erfolgsgeschichte. 10.000 Menschen haben Arbeit gefunden in einer eher strukturschwachen Region. „Das Unternehmen ist heute der größte industrielle Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb im Land Brandenburg“, lobt Steinbach. „Ein Vorhaben dieser Größe stärkt den Industriestandort und schafft Arbeitsplätze in einem zukunftsfähigen Feld. Tesla hat das Land Brandenburg international bekannt gemacht und nach wie vor spüren wir den Sog bei den Ansiedlungsanfragen.“

Eine Rutsche in der Lackiererei - wie bei einem coolen Start-up

Gerade stellte Tesla ein Video aus Grünheide ins Netz: In der Lackiererei gibt es jetzt eine farbenfrohe, gewundene Rutsche für die Mitarbeiter. Das passt zum gewünschten Image des leicht verrückten Multi-Milliarden-Startups. Gleich darunter steht der Link zu den Stellenanzeigen. Denn Tesla braucht immer noch mehr Leute: 12.000 sollten es in der ersten Ausbaustufe sein, und die zweite ist bereits beantragt.

Nach Angaben der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) hat Tesla zunehmend Probleme, Mitarbeiter zu finden. Gesucht werden Instandhalter, Elektriker, Maschinen- und Anlagenführer, Schichtleiter und Meister. „Wir haben gut 1400 Arbeitslose zu Tesla vermittelt“, sagt Agenturchef Jochem Freyer. „Etwa die Hälfte war zuvor langzeitarbeitslos und hat Leistungen vom Jobcenter bezogen.“

Der Lohn ist für Brandenburger Verhältnisse nicht schlecht. 2860 Euro brutto monatlich verdienten Produktionshelfer im vergangenen Jahr, mindestens 17,17 Euro Stundenlohn brutto werden aufgerufen. Bei VW in Wolfsburg verdienen Ungelernte in der Montage allerdings rund 1000 Euro mehr pro Monat. Ostdeutschland bleibt unter dem Durchschnitt, auch mit Tesla.

Dass Elon Musks futuristische Fabrik immer schwieriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet, hat auch mit der hohen Fluktuation zu tun – und mit einer Personalabteilung, die zumindest in einigen Fällen nach dem Motto zu verfahren scheint: Erst feuern, Fragen stellen wir später. Manchmal ist das reichlich absurd.

Herr A. und das Attest aus dem Internet

Ein anderer Tag im Arbeitsgericht Frankfurt (Oder), ein anderer Gerichtssaal, ein anderer roter Adler. Herr A. klagt gegen Tesla. Er ist kein Ungelernter, sondern eine hoch spezialisierte Fachkraft. Er arbeitet beim Aufbau der Batterieproduktion eng zusammen mit den anderen Tesla-Standorten in den USA und China. Im Frühjahr 2022 ist er immer mal wieder krank, liegt mit Schmerzen zu Hause. Und macht einen verhängnisvollen Fehler. Weil sein Hausarzt und der Facharzt überlastet sind, besorgt er sich zu seiner bestehenden Diagnose eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung online.

Die Website, auf der Herr A. erst einmal, dann mehrmals seinen gelben Schein für 29 Euro kauft, wirbt mit „99 Prozent Arbeitgeber-Akzeptanz“. Der Betreiber, ein Hamburger Rechtsanwalt und seine Mutter, eine Ärztin, stehen demnächst in Hamburg vor Gericht.

Bei Tesla soll es im Frühjahr 2022 die Runde gemacht haben, dass man mit den Online-Bescheinigungen wegen einer vorgetäuschten Corona-Infektion krank feiern könne, wird im Prozess erwähnt. Und irgendwann griff die Personalabteilung anscheinend durch – ohne genau hinzuschauen.

Twitter-Pressestelle antwortet mit Kackhaufen-Emoji Anfragen an die E-Mail-Adresse der Twitter-Pressestelle werden nun automatisch mit einem Kackhaufen-Emoji beantwortet. © Quelle: dpa

„Elon Musk ist nicht bekannt als Wohltäter“

Als A. sich an einem Sonntag zur Videokonferenz mit der Gigafactory in Schanghai anmelden wollte, konnte er sich nicht mehr einloggen. Am Montagmorgen erhielt er eine Mail, dass er seine Arbeitsmittel in Grünheide abgeben müsse. Dann erst fand er das Kündigungsschreiben im Briefkasten.

Hätte eine Abmahnung nicht ausgereicht? Das fragt die Richterin in Frankfurt (Oder) die Tesla-Anwältin. Die besteht auf der Kündigung. Das Gericht folgt ihr nicht. Herr A. bekommt seinen Job zurück: Auch für einen Weltkonzern von Elon Musk gilt das deutsche Arbeitsrecht.

„Elon Musk ist nicht bekannt als Wohltäter. Und auch dass er solche Standards aus den USA nicht kennt, ist offenkundig“, sagt der Brandenburger Linken-Bundestagsabgeordnete Christian Görke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Deswegen ist es umso wichtiger, dass Gewerkschaften und Betriebsräte gestärkt werden und Verstöße ohne Wenn und Aber geahndet werden.“

IG-Metall-Bezirksleiterin Irene Schulz gratuliert Tesla höflich zum einjährigen Jubiläum in Grünheide. „Es ist ein großer Erfolg, dass Tesla mit hoher Innovationskraft in der Region Berlin-Brandenburg in eine moderne Fabrik investiert und Arbeitsplätze aufbaut. Das spricht für die Region und den Automobilstandort Deutschland.“ Aber natürlich fordert die Gewerkschafterin auch, dass die Missstände und das Heuern und Feuern abgestellt werden: „Innovation ist untrennbar verbunden mit guten Arbeitsbedingungen, tariflichen Standards und einer starken Mitbestimmungskultur. Den Preis für das hohe Tempo dürfen nicht die Beschäftigten bezahlen. Hier gibt es Verbesserungsbedarf bei Mehrarbeit, Schichtsystemen und planbaren freien Zeiten für Familie und Freizeit und der Heranführung an die Standards in der Automobilindustrie.“ Die Standards in der Automobilindustrie – eine Rutsche in der Lackiererei ist damit nicht gemeint.